Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Phải Làm gì Lúc Nóng Và Mệt

Nóng và mệt, hai chữ thường đi theo nhau. Tại sao chúng ta mệt mỏi vì nóng?Vào những ngày hè nóng nực thường thuờng chúng ta không thể ở ngoài trời lâu như vào lúc thời tiết mát mẻ. Mình sẽ cảm thấy mau mệt mỏi, lờ đờ, chậm chạp, chỉ muốn nằm xuống ngủ. Tại sao hơi nóng lại làm cho bạn uể oải và buồn ngủ?Lý do thật đơn giản, vì cơ thể bạn phải hoạt động nhiều hơn bình thường để giữ cho thân nhiệt được mát lại, theo bác sĩ Michele Casey, giám đốc y tế của trung tâm Duke Health ở North Carolina. Casey nói với Live Science: "Cơ thể bạn, đặc biệt là dưới ánh mặt trời, phải làm việc nhiều hơn để duy trì một nhiệt độ ổn định, bình thường, bên trong”.Vào một ngày nóng, cơ thể bạn hoạt động điều chỉnh để duy trì nhiệt độ bình thường. Ví dụ, nó làm giãn mạch máu, nghĩa là lượng máu sẽ mau chóng chảy gần bề mặt của da, để làm làn da mát, giảm nhiệt khi máu di chuyển gần da, Casey nói:“Lượng máu tăng lên gần da sẽ giải thích tại sao ở một số người mặt đỏ bừng khi họ cảm thấy nóng”.Ngoài sự giãn mạch máu, cơ thể tiết ra mồ hôi trên da. Mồ hôi này sau đó làm lạnh da khi bốc hơi, Casey nói. Nhưng để làm việc này nhiều hơn, nhịp tim của bạn sẽ gia tăng, cũng như tỷ lệ trao đổi metabolic mạnh hơn (số lượng calories cần để tế bào hoạt động), bà nói."Tất cả những gì làm việc - làm tăng nhịp tim, tỷ lệ trao đổi metabolic - cuối cùng làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ", Casey nói.Hơn nữa, cơ thể chúng ta cần nước để sống. Cảm thấy nóng và đổ mồ hôi làm mất nước, và triệu chứng mất nước là mệt mỏi, bà lưu ý.Da bị hư hại từ ánh nắng cũng có thể làm mất nước. Khi tia nắng chiếu xuống trên da, nó có thể gây ra các thay đổi sắc tố, tạo nếp nhăn và cháy nắng. "Những thay đổi hóa học bên trong cơ thể này gây ra sự mệt mỏi", Casey nói. "Đó là bởi vì cơ thể bạn đang sửa chữa thiệt hại do áng nắng để giảm thân nhiệt."Sự cháy nắng làm giảm khả năng điều tiết nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa, khi bạn bị cháy nắng, cơ thể của bạn chuyển dịch chất lỏng từ phần còn lại của cơ thể sang vết cháy để làm lành da. Sự chuyển hướng này có nghĩa là bạn có lượng chất lỏng thấp hơn cho việc đổ mồ hôi, có thể dẫn đến tình trạng mất nước và mệt mỏi nhiều hơn, Casey nói.Phải làm gìThông thường, những người cảm thấy nóng có thể cố gắng làm mát bằng nước uống lạnh, chẳng hạn như rượu, bia. Nhưng rượu tác dụng như là một thuốc lợi tiểu, có nghĩa là nó chỉ làm mất nước hơn, Casey nói. Cà phê, mặt khác, thực sự không phải là thuốc lợi tiểu, theo các nghiên cứu gần đây. Nhưng cách tốt nhất để chống mất nước là nước lọc thường và đồ ăn nhẹ, vị mặn, chẳng hạn như bánh pretzels, hoặc khoai tây nướng (chips), Casey nói.Bà khuyên mọi người nên biết các triệu chứng của kiệt sức vì nóng: đổ mồ hôi, mạch đập nhanh và cảm thấy lờ đờ hoặc buồn ngủ. Casey nói: "Nếu chuyện đó xảy ra, khuyên bạn nên đi đâu đó mát mẻ, làm hạ nhiệt, uống nước và gặp bác sĩ nếu các triệu chứng không tốt hơn trong vòng một giờ.Đột quị do nhiệt là một tình trạng nghiêm trọng hơn, khi nhiệt độ cơ thể tăng tới 104 độ Fahrenheit (57.7 độ C) hoặc nóng hơn. Tình trạng này đòi hỏi điều trị khẩn cấp, vì nó có thể dẫn đến tổn thương não, tim, thận và các cơ quan khác. Các triệu chứng bao gồm thân nhiệt cao, buồn nôn, nôn mửa, nhức đầu và thay đổi cử chỉ, chẳng hạn như lẫn lộn, động kinh hoặc co giật (ngày xưa mình gọi làm kinh), có thể dẫn tới hôn mê.Để làm mát, Casey khuyên nên mau lẹ đi đến một chỗ mát mẻ hơn, chẳng hạn như bóng mát dưới cây hoặc khu vực có máy lạnh, đặc biệt trong những giờ nóng nhất giữa 10 giờ sáng và 2 giờ chiều. giờ địa phương. Điều quan trọng là phải giữ nước, cô nói.Chúng ta được khuyên nên uống ít nhất 2 lít nước một ngày, tương đương với 8 ly nước. Tuy nhiên cơ thể ốm yếu, nhỏ con có thể uống 6 ly cũng vừa. Ngày hè nóng nực nên uống nhiều nước hơn. Nước cũng giúp cho cơ thể hoạt động tốt, làn da mịn màng tươi mát và chậm có nếp nhăn, rất lợi cho sắc đẹp của bạn gái chúng ta.VB Ngọc Anh (Trích dịch theo Live Science).