Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên Tổ Chức Trại Bách Hợp 2017 Chủ Đề “Về Nguồn” Tại Nam Cali

Trong Trại Bách Hợp.

Nam California (Bình Sa)- - Văn phòng Hướng Đạo Trưởng Niên thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tổ chức Trại Bách Hợp 2017 với chủ đề “Về Nguồn” tại The Irvine Ranch Outdoor Education Center, 2 Irvine Park Road – Orange, CA 92869 kể từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 năm 2017.Lễ khai mạc được long trọng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 18 tháng 8 năm 2017. Khoảng 100 trại sinh Trưởng Niên thuộc các làng Bách Hợp và các Trưởng Niên độc lập về từ các Tiểu Bang Hoa Kỳ, tham dự lễ khai mạc ngoài các Trưởng, các trại sinh Hướng Đạo Trưởng Niên còn có Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Nguyễn Đòan, Trưởng Ban Huy Chương, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Lê Văn Phước Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên, Trưởng Hồ Đăng Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến Ủy Viên Đại Diện Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ (được biết Miền Tây Nam Hoa Kỳ có 15 Liên Đoàn.) và một số các Trưởng đại diện các Liên Đoàn Hướng Đạo Nam California, các cơ quan truyền thông…Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca, phút mặc niệm do các trại sinh Hướng Đạo Trưởng Niên thực hiên dưới sự điều hợp của Trưởng Nguyễn Bá Thành.Sau phần nghi thức, Trưởng Nguyễn Cữu Lâm, Gia Trưởng Gia Đình Bách Hợp Nam California. Trại Trưởng Trại Bách Hợp 2017 cùng các trại phó: Trưởng Nguyễn Xuân Huề; Lý Trưởng Làng Bách Hợp Quảng Te; Trưởng Trần Duy Mỹ, Lý Trưởng Làng Bách Hợp Vạn kiếp San Diego; Trưởng Đỗ Thanh Liêm, Lý Trưởng Làng Bách Hợp San Diego.Các Trưởng phụ tá gồm: Trưởng Lý Nhật Hui, Phạm Tài, Mai Quang Vinh và Lê Ngọc Giao, cùng lên trước kỳ đài để chào mừng tất cả trại sinh về từ khắp nơi, Trưởng Nguyễn Cửu Lâm thay mặt ban tổ chức trại ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các Trưởng thuộc Hội Đồng Trung Ương, Miền, các đơn vị bạn, các cơ quan truyền thông cùng tất cả các trại sinh tham dự trại.Trưởng Nguyễn Cửu Lâm cho biết:Trong Hội Nghị Trưởng vào tháng Bảy năm 2016, Văn Phòng Trưởng Niên Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại đề nghị các đơn vị Trưởng Niên thuộc Miền Nam California nhận trách nhiệm tổ chức Trại Bách Hợp 2017. Sau buổi họp, các đơn vị Trưởng Niên tại Miền Nam California đã đồng ý và thành lập Ban Tổ Chức Trai, từ đó đến nay ban tổ chức đã cố gắng không ngừng để thực hiện trọng trách mà Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên giao phó, nhân dịp nầy Trưởng Nguyễn Cửu Lâm xin chân thành cảm ơn các Trưởng, các đơn vị đã cộng tác trong suốt thời gian qua, cảm ơn qúy Trưởng thuộc Hội Đồng Trung Ương, Miền Tây Nam Hoa Kỳ và các đơn vị bạn. Chúc tất cả các trại sinh chân cứng đá mềm để cùng chung vui trong những ngày trại nầy. Và sau đó Trưởng tuyên bố khai mạc trại.Tiếp theo Trưởng Lê Văn Phước Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các Trưởng Đại Diện Hội Đồng Trung Ương, Miền, chào mừng các làng Bách Hợp về từ khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ, Trưởng nói: “thật cảm động khi nhìn thấy sự hiện diện của các Trưởng Lão đến tham dự kỳ trại nầy trên chiếc xe lăn, rất hạnh phúc khi được diện kiến và thăm hỏi những Trưởng Niên đã từng nghe danh nay mới được hội ngộ …”“Với sức lực tài năng và thiện chí của những người trưởng đã không còn trẻ để xây dựng, kiến thiết trại cũng đầy đủ sân cờ, phòng hội thảo, đời sống trại…Xin hoan nghênh tinh thần dấn thân của những Trưởng đã không còn trẻ trong ban tổ chức trại.”Trại Bách Hợp hằng năm không ngoài mục đích tạo dịp cho Trưởng Niên có cơ hội gặp nhau, cùng nhau ca hát vui chơi trong tinh thần: “ hướng đạo một ngày là hướng một đời” Đặc biệt năm nay chúng ta góp phần chuẩn bị cho đại hội Trưởng Niên tại Trại Thẳng Tiến 11 do Làng Bách Hợp Washington DC đảm trách…Tiếp theo Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, đại diện Hội Đồng Trung Ương lên phát biểu, sau lời chào mừng, Trưởng nói:”Tiếng Anh có câu “Once aScout, always a Scout” tiếng Việt tạm dịch “Hướng Đạo một lần, Hướng Đạo mãi mãi.” hay “Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo một đời”. Qủa thật điều nầy đúng với tất cả qúy Trưởng trong Hướng Đạo Trưởng Niên. Qúy Trưởng là những huynh trưởng Hướng Đạo đã cống hiến suốt cuộc đời mình cho phong trào Hướng Đạo nói chung và cho Hướng Đạo Việt Nam nói riêng, hơn thế nữa qúy Trưởng là những huynh trưởng là những đàn anh đi trước đã từng hướng dẫn và dìu dắt các em đoàn sinh trong bao nhiêu năm qua và giờ đây cho dù tuổi đã cao nhưng tinh thần Hướng Đạo vẫn không hề thuyên giảm, vẫn tiếp tục sinh hoạt với phong trào… Qúy Trưởng là những trụ cột của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, vẫn yêu thương phong trào, vẫn mang trong tim bầu nhiệt huyết về quê hương, dân tộc về những truyền thống văn hóa của người Việt đó là điều mà chúng em rất trân qúy và kính phục qúy Trưởng. Qúy Trưởng rất xứng đáng với hai chữ “Trung Hậu” với phong trào…”Tiếp theo Trưởng Nguyễn Tấn Tiến Ủy Viên Đại Diện Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Ky lên phát biểu, Mở đầu Trưởng Tiến kính chúc sức khỏe các trưởng, chúc qúy trưởng tham dự trại với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trưởng Tiến tiếp: “Trong tinh thần về nguồn để cùng chia xẻ vui buồn, khó khăn và những bước thăng trầm trên con đường Hướng Đạo, bản thân em rất vui để cùng chia xẻ vời các Trưởng tình thân trong Hướng Đạo, gánh vác trách nhiệm là một hành động cụ thể của một Hướng Đạo Sinh, chúng ta không chỉ nói mà cần hành động và khuyến khích các em HĐS của chúng ta hành động.Mục đích và ý nghĩa của Trại Bách Hôp thật rỏ ràng. Qúy Trưởng đã thể hiện lời nói và phong cách Hướng Đạo của mình bằng hành động. Không gì cụ thể hơn là đến với nhau, cùng ngồi lại với nhau, cùng Về Nguồn để tìm ra một hướng đi phù hợp với tình hình và điều kiện hiện tại của Phong Trào Hướng Đạo tại hải ngoại… Qúy Trưởng đã hành động, qúy Trưởng đang xăng tay áo, để dấn thân trong khả năng và làm những gì có thể làm cho các em, các cháu và cho phong trào Hướng Đạo Việt Nam tương lai. Trại Bách Hợp hôm nay là một bằng chứng cụ thể cho tinh thần dấn thân Về Nguồn đó.Khác nhau về tuổi tác, điều kiện sinh hoạt và đến với nhau từ 3 Miền đất nước, nhưng anh em chúng ta từ Thiếu Sinh cho đến Trưởng Niên, may mắn thay, cùng mang chung trong tim 10 Điều Luật và 3 lời hứa Hướng Đạo. Thay vì đi bên lề, qúy Trưởng đã dấn thân… Qúy Trưởng đã để lại cho chúng em một tấm gương sáng với tinh thần và bầu nhiệt huyết…Cuối cùng Trưởng Tiến chúc các Trưởng Thân Tâm An Lạc với niềm hy vọng: Một ngày yên bình sẽ đến để Anh Chị Em chúng ta, Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam sẽ tự do sinh hoạt tại quê cha đất tổ Việt Nam thân yêu.”Sau đó, Trưởng Tiến trao quà lưu niệm cho ban tổ chức trại và 5 trại sinh xuất sắc.Lễ khai mạc kết thúc với tiếng reo trong niềm vui chung của tất cả trại sinh.Các sinh hoạt trại gồm có:* Chiều và tối ngày thứ Năm, 17 tháng 8: Chương trình HỘI NGỘ (REUNION) của các trưởng cùng đơn vị trong quá khứ.* Ngày thứ Sáu, 18 tháng 8: Sau Lễ Khai Mạc Trại là các sinh hoạt hội thảo về Trưởng Niên do Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên đảm tráchxen kẻ với các bài hát và trò chơi Hướng đạo.* Tối thứ Sáu, 18 tháng 8: Chương trình Văn Nghệ Sân Khấu với các màn trình diễn của các đơn vị Trưởng Niên và các đội cùng chương trình. Mừng sinh nhật chung của các Trưởng Niên.* Ngày thứ Bảy, 19 tháng 8: Chương trình du ngoạn những Thắng Cảnh và Địa Danh của vùng Orange County, Los Angeles và San Diego* Tối thứ Bảy, 19 tháng 8: Chương Trình Đêm Tâm Giao để chia xẻ Tâm tình* Sáng Chủ Nhật, 20 tháng 8: Sau Chương Trình Giờ Tinh Thần là Buổi Hội Thảo Đúc Kết thành quả của Trại và dự kiến những sinh hoạt trong tương lai và kết thúc với Lễ Bế Mạc Trại.Được biết Trại Bách Hợp lần Thứ Nhất được tổ chức vào năm 2015 tại Oregan, Lần Thứ Hai tại Nam California 2017, ngoài ra còn có trại họp mặt Trưởng Niên nhân dịp trại Hội Nghị Trưởng tại Nam California năm 2016.Nhìn qua sự chuẩn bị cũng như những phương tiện để phục vụ trại, các Trưởng đều ca ngợi tinh thần làm việc của các Trưởng trong Ban tổ chức, các Trưởng trong các làng Bách Hợp, Quảng Tế Nam California xin cùng cho nhau một tiếng reo thật lớn để cảm ơn Ban Tổ Chức Trại “Về Nguồn” 2017.Mọi chi tiết liên lạc:lamcuunguyen16249@gmail.com