Sập Tượng Nam Quân: Cô Gốc Việt Ra Tòa

DURHAM, N.C. -- Tổng cộng có 8 người bị truy tố vì kéo sập một pho tượng chiến binh Liên Minh Miền Nam -- trong nhóm bị truy tố có một phụ nữ gốc Việt.Nhóm này đã giựt sập 1 tượng nam quân nơi sân tòa cũ ở quận Durham County đêm Thú Hai.Những người giựt sập pho tượng nhằm phản đối cuôc biểu tình bạo lực của phe “thượng tôn da trắng” ở thành phố Charlottesville, Virginia trước đó hôi cuối tuần và dẫn tới 1 cái chết.Có 3 người trong nhóm 8 người trong hồ sơ giựt sập tượng ở North Carolina đã ra tòa hôm Thứ Năm -- Dante Emmanuel Strobino, 35 tuổi, Ngoc Loan Tran, 24 tuổi,và Peter Gilbert, 39, cả ba đều là cư dân Durham.Trong khi Strobino, cô Ngoc Loan Tran và Gilbert ra trước một thẩm phán vào sáng Thứ Năm, một nhóm người đã biểu tình bên ngoaì tòa án đê phản đôi việc truy tô.Trong khi Strobino, Tran và Gilbert ra tòa, cảnh sát ghìm những người biểu tình bên ngoaì tòa vì lý do an toàn cho phiên tòa.Cô Ngoc Loan Tran nói hôm Thứ Tư: “Cộng đồng chúng ta, Durham, đang bị nhắm tới vì cuôc phản kháng của chúng tôi, vì việc chúng tôi tổ chức, nhưng chúng tôi từ chối đứng lui. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ tiếpo tục giựt sập tất cả như4ững pho tươ5ợng đó, để kéo sập lực lượng da trắng thượng tôn.”Charlie Reese, nghị viên Durham City, nói trên đài WNCN-TV rằng truy tố tội hình sự là không thích nghi, và rằng các pho tượng [Nam quân] phải bị giựt sập.Cảnh sát trưởng thị trấn Durham là Mike Andrews đưa ra bản văn nói rằng:“Cảnh sát hỗ trợ quyền biểu tình ôn hòa. Trong cương vị giữ gìn tòa án, sự an toàn và an ninh của khách và nhân viên vẫn là ưu tiên của cảnh sát...”