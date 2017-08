55% Cử Tri Chống Phản Ứng Của Trump Vụ Charlottesville; Trump: Dẹp Các Tượng Đài Confederate Đẹp Đẽ Là Dại Dột

WASHINGTON - Đáp lại các chỉ trích về phát biểu của ông liên quan với vụ bạo động chết người tại Charlottesville, TT Trump nhắc lại sự phản đối cuộc vận động triệt hạ tượng đài của Confederate, là Nam-quân bảo vệ chế độ nô lệ – trong hàng loạt twitter phóng đi từ sáng sớm Thứ Năm, ông Trump tỏ ra không nhân nhượng.Ông đả kích nỗ lực dẹp bỏ tượng đài Confederate từ North Carolina, Kentucky đến Maryland, Tennessee, Texas, Florida. Twitter của TT Trump ghi rõ “Buồn khi thấy lịch sử và văn hoá Hoa Kỳ đang bị tháo dỡ với các pho tượng và đài kỷ niệm đẹp đẽ bị triệt hạ. Các người không thể thay đổi lịch sử, nhưng có thể học từ lịch sử”.Ông Trump cũng chỉ trích 2 vị nghị sĩ CH, là Lindsey Graham và Jeff Flake, cũng như truyền thông, và khẳng định ông không đưa ra các so sánh về đạo lý giữa thành phần thượng tôn da trắng và phe chống lại. Đả kích các nhà lập pháp cùng đảng CH là ông Trump gây phức tạp hơn chương trình làm luật đang chờ đợi ông.Reuters dẫn kết quả thăm dò dân ý ngày 15-8 cho hay tỉ lệ cử tri hậu thuẫn TT tỉ phú New York tính vào ngày thứ 207 làm việc lãnh đạo hành pháp là 38.6%, giảm 5.6% so với ngày 20-1.Tin CNN hôm Thứ Năm cho hay: đa số công dân không chấp nhận lập trường của TT Trump trong vụ Charlottesville.Thăm dò dân ý của CBS News ghi: 55% cử tri không chấp nhận phản ứng của ông Trump về vụ bạo động kỳ thị tại Charlottesville hôm Thứ Bảy – nhưng 67% đảng viên CH tán đồng và 10% cử tri DC chấp nhận.Phe tin rằng các chính sách của TT Trump khuyến khích kỳ thị chủng tộc là 44%.