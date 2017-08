Phá Ổ 30 Hoa Khôi, Người Mẫu Bán Dâm 4.000 Đô Tại Sài Gòn

SAIGON -- Công an vừa phá vỡ một đường dây bán dâm, khoảng 30 cô toàn là người mẫu và diễn viên -- giá cho đaị gia có thể tới 2.500 đôla/lượt theo báo Thanh Niên, và có thể tới giá 4.000 đôla/lượt theo báo Zing.Bản tin báo Thanh Niên cho biết vào tháng 4.2017, Hiền đoạt giải 'Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017' và tháng 5.2017, Ngọc đoạt giải Á khôi 1 của cuộc thi nói trên, nên giá đi khách của hai người đẹp này cũng tăng cao theo vương miện.Công an TP.SG đã phát hiện Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, Á khôi 1 của cuộc thi “Cuộc chiến sắc đẹp năm 2017”), Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi, quê Long An, chị ruột của Ngọc, cả hai đều tạm trú P.8, Q.3), Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú Q.6, Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017), tổ chức đường dây mại dâm người mẫu, diễn viên điện ảnh, ca sĩ nghiệp dư.Bản tin báo Thanh Niên cũng cho biết khoảng tháng 6.2017, Hiền môi giới cho một diễn viên điện ảnh có tiếng tên B.A bán dâm cho khách với giá 2.500 USD/lần tại một khách sạn (ở Q.1). Sau khi đi “hoạt động” ở Singapore gần 1 tháng, Hiền vừa về lại TP.SG thì bị bắt.Ngoài việc tổ chức bán dâm cho khách tại TP.SG, Hiền, Ngọc, Tiền còn điều gái đi tỉnh bán dâm theo hình thức sex tour ở Nha Trang, Phú Quốc… Riêng Hiền, Ngọc tổ chức gái đi sex tour cho đại gia ở Singapore, Malaysia, Thái Lan với giá 1.000 USD/ngày/người. Hiền, Ngọc vừa môi giới vừa trực tiếp bán dâm nên mỗi người thu nhập hàng chục ngàn USD/tháng.Trong khi đó, bản tin Zing ghi nhận:“Khách muốn "thư giãn" với người mẫu nghiệp dư, Ngọc phát giá 500-1.000 USD. Ai muốn "vui vẻ" theo tour với các hoa khôi, diễn viên phải chi 3.000-4.000 USD.”Bản tin cũng nói trong tay Ngọc luôn có khoảng 30 “chân dài” là các diễn viên, người mẫu...Theo báo cáo của UBND TP.SG về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động mua bán dâm đã chuyển hướng sang phương thức chào hàng, môi giới trên Internet. Một số người mẫu, diễn viên hoạt động rất tinh vi.