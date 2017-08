Anh: Sẽ Không Xây Tiền Đồn Biên Giới Bắc Ireland/Ireland

LONDON - Chính quyền vương quốc thống nhất (UK) hưá tránh xây dựng tiền đồn tại biên giới phân cách Ireland với phần lãnh thổ Bắc Ireland do London kiểm soát sau tiến trình Brexit, theo 1 công văn phổ biến hôm Thứ Tư.Nhưng, các nghi vấn vẫn là: UK quản lý biên giới không chia cắt bằng cách nào.Thủ Tướng Theresa May tuyên bố “Sẽ không có hạ tầng cơ sở thể chất về biên giới dưới bất cứ hình thức nào ở 2 bên đường ranh” – bà May cũng sẽ xem xét thay thế 1 số dự án hoà bình tại Bắc Ireland sau khi UK ly thân với EU để ngăn ngừa sự tái sinh bạo động giữa 2 phe khác tôn giáo.Ngoại trưởng Simon Coveney của Ireland hoan nghênh nỗ lực của UK về biên giới không đặt tiền đồn, nhưng nhắc nhở nhu cầu hoạch định chi tiết về quản lý biên giới.Khoảng 30,000 người qua lại biên giới này mỗi ngày – tự do đi lại của dân các thành viên là 1 nguyên tắc của EU. Nhưng, trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit trong năm qua, nhiều người chọn ly thân với EU muốn giành quyền kiểm soát di trú như là 1 trong các động lực chính.Trong khi đó, Brussels nhắc nhở: chỉ thương luợng về mậu dịch sau khi thấy có đủ tiến bộ về Brexit.Nhiều viên chức EU phê bình London thiếu chuẩn bị vòng đàm phán đầu tiên về Brexit.