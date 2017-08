Ngoại Trưởng Arreaza Tố Đức Can Thiệp Nội Bộ Venezuela

CARACAS - Kháng thư của ngoại trưởng Jorge Arreaza gửi ĐS Anh tại Caracas nhắc nhở: Đức hay bất cứ nước nào khác không có quyền can thiệp vào nội bộ của Venezuela.Hôm đầu tuần, phát ngôn viên của chính phủ Đức tuyên bố: Berlin muốn thấy sự tái lập trật tự dân chủ trong hoà bình tại Venezuela, cùng với sự chấm dứt các hoạt động bắt bớ và đàn áp đối lập. Phát ngôn viên Steffen Seibert của nội các Merkel nói tới thực tế bị cuớp quyền của QH lập pháp khi chế độ Maduro cho tổ chức bầu cử QH lập hiến là 1 cơ chế toàn quyền, tập trung đa số đồng minh trung thành của lãnh tụ Maduro mà thế giới nhận biết và lên án.Theo ngoại trưởng Arrera, Venezuela đang trải qua 1 tình thế khác, điều mà các nước có thể làm là tôn trọng chủ quyền của Caracas.Hôm Thứ Tư, QH tay sai bắt đầu làm việc với sự thiết lập “ủy hội sự thật” có nhiệm vụ truy tố những kẻ bạo động can dự các biểu tình xuống đường chống Maduro trong thời gian qua. QH này cũng đang cân nhắc 1 đề luật quy tội gọi là “hiềm khích hay bất dung” và trừng phạt bằng án tù nhiều năm – đối lập tin rằng chính quyền Maduro sẽ dùng văn bản luật mơ hồ để cầm tù bất cứ ai bằng bất kỳ lý do nào.Quan ngại về đàn áp nhanh chóng phát sinh với kế hoạch thanh trừng chống lại cựu chưởng lý Luisa Ortega, 1 tiếng nói chỉ trích mạnh chống lại Maduro – bà Ortega bị QH lập hiến tay sai khai trừ ngay trong phiên họp khai mạc. Đảng viên đảng XH thay thế bà là Tarek Saab định sẽ phát lệnh bắt dân biểu German Ferrer (chồng bà) về việc gọi là “hoạt động của 1 băng đảng tống tiền viên chức tham nhũng” do bà Ortega giám sát.Tình báo của chế độ Maduro bất ngờ đột kích tư gia của họ hôm Thứ Tư – các nguồn tin chưa đuợc xác nhận cho biết: cả 2 đã bỏ xứ.