Chiếu Khán Đầu Tư Trực Tiếp EB5; Lịch Cấp Chiếu Khán Và Chuyển Diện Cư Trú Tháng 9-2017

Lê Minh Hải

Từ 92% đến 98% số đầu tư lọai chiếu khán (visa) EB5 được thực hiện qua Trung Tâm Vùng. Điều này rất dễ hiểu. Những nhà đầu tư EB5 trong Trung Tâm Vùng không cần làm bất cứ điều gì trong đề án đầu tư và yêu cầu đòi hỏi phải tạo công việc làm đều do trung tâm vùng trách nhiệm, chứ không từ người đầu tư. Cho đến nay, thực tế cho thấy việc đầu tư trong Trung Tâm Vùng ít mang lại rủi ro hơn đầu tư Trực Tiếp.Nhưng một số nhà đầu tư muốn tự bắt đầu việc làm ăn của họ và tự kiểm sóat lấy. Họ muốn là doanh nhân hơn là ngồi nhịp giò để người khác kiểm sóat việc đầu tư của họ. Đây là cách Đầu Tư Trực Tiếp EB5.Đầu Tư Trực Tiếp EB5 có những vấn đề lợi hại cần quan tâm. Sự khác biệc chính giữa Đầu Tư Trực Tiếp EB5 và đầu tư Trung Tâm Vùng EB5 là Đầu Tư Trực Tiếp EB5 đòi hỏi phải có một doanh nhân nhưng đầu tư Trung Tâm Vùng không cần.Thế nào là một doanh nhân? Doanh nhân là người tổ chức và điều hành một doanh nghiệp, chọn sự nguy hiểm tài chánh nhiều hơn mức bình thường. Vì thế, doanh nhân này hứng chịu nhiều mối nguy hiểm với lọai đầu tư Trực Tiếp EB5, so với người đầu tư EB5 trong Trung Tâm Vùng.Mỗi việc làm ăn khởi đầu đều có vấn đề và nhà đầu tư Trực Tiếp EB5 phải chuẩn bị giải quyết những rắc rối này. Gần 20% những doanh nghiệp mới đều thất bại trong năm đầu tiên và gần một phần ba doanh nghiệp thua lỗ qua năm thứ hai, và đến năm thứ năm thì một nửa số doanh nghiệp phải đóng cửa. Đến khoảng năm thứ mười thì 70% những doanh nghiệp mới thất bại. Và ngay cả những nhà đầu tư Trực Tiếp EB5 vẫn giữ được việc làm ăn của mình thì doanh nghiệp của họ không hội đủ những đòi hỏi của chính phủ về quy chế đầu tư EB5.Dĩ nhiên vẫn có những nhà đầu tư Trực Tiếp EB5 thành công với kiến thức và đầu óc kinh doanh giỏi.Có những nguyên nhân chính đưa đến việc làm ăn thất bại với nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn như bị thất bại trong việc đầu tư Trực Tiếp vì nhảy vào một doanh nghiệp mà qúy vị không biết gì cả. Đầy là lý do thường xảy ra, đặc biệt là qúy vị tin nhầm người.Một nhà đầu tư Trực Tiếp EB5, không có chút kinh nghiệp nào hết trong việc quản trị khách sạn, đã vội tin lời cố vấn của một người bạn tại Hoa Kỳ để mua một khách sạn lọai nhỏ (motel). Người đầu tư gửi tiền qua người bạn để mua khách sạn này và người bạn đồng ý sẽ quản lý doanh nghiệp này cho đến khi người đầu tư có chiếu khán đầu tư Trực Tiếp EB5. Tiếc thay, đơn xin chiếu khán của ông ta bị từ chối. Sở di trú USCIS cho rằng lọai khách sạn nhỏ mà ông ta mua sẽ không thể mang lại lợi nhuận. Vợ chồng ông và kể cả con cái có thể phải sắn tay vào giúp điều hành khách sạn này và ông ta không đủ khả năng thuê 10 công nhân như chương trình đầu tư EB đòi hỏi.Một số nhà đầu tư Trực Tiếp EB5 có vẻ mặn mà việc mua một hệ thống kinh doanh có nhiều chi nhánh (franchise). Trong khi có một số người có thể làm vì mục đích của EB5, thì rất nhiều người không phù hợp. Mặc dù kinh doanh kiểu franchise này mang lại lợi nhuận nhưng nó không thích hợp cho giới đầu tư EB5. Hệ thống kinh doanh thức ăn nhanh (fast food) nhiều chi nhánh thường chỉ mướn nhân viên làm việc bán thời gian, nhưng quy định của đầu tư EB5 là phải tạo 10 việc làm tòan thời gian, chứ không chỉ là những việc làm bán thời gian.Nhiều nhà đầu tư Trực Tiếp EB5 thất bại vì họ không mở và điều hành như một doanh nhân. Với những nhà đầu tư Trực Tiếp EB5 muốn thành công, họ vần phải rất quan tâm, phải từ tốn và phải nghiên cứu kế họach thấu suốt. Một chương trình kinh doanh hòan hảo cần phải thực hiện và điều hành công việc nghiêm túc. Đầu tư Trực Tiếp EB5 đòi hỏi rất nhiều công sức.Mỗi lọai kinh doanh đều có một số những nguy cơ tài chánh. Tuy nhiên, nguy cơ sẽ nhiều hơn cho những nhà đầu tư Trực Tiếp EB5. Trong hầu hết trường hợp, việc đầu tư vào Trung Tâm Vùng có nhiều sự tin cậy hơn. Nếu mọi sự tốt lành, một Trung Tâm Vùng đáng tin cậy sẽ mang lại nhiều phương tiện cho người đầu tư và gia đình của họ có Thẻ Xanh thường trú và sẽ hòan lại vốn đầu tư ban đầu 500 ngàn mỹ kim.Đối với nhà đầu tư Trực Tiếp EB5, nếu không có sự giúp đỡ bên ngòai, câu hỏi quan trọng nhất là "Liệu tôi và gia đình tôi có thể tồn tại không nếu việc làm ăn thất bại?".LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 9-2017(1) - IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/05/2010 (Giật lùi 27 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/01/2011)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 01/10/2015 (Tăng 1 tuần)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/04/2016)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 01/11/2010 (Không thay đổi)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/09/2011)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 08/07/2005 (Không thay đổi)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/12/2005)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 01/01/2002 (Giật lùi 28 tháng)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/11/2004)(7) - Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lựcHỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Diện đầu tư EB5 đòi hỏi số tiền 500.000 mỹ kim tại những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều này có bắt buộc người đầu tư và gia đình họ phải sống tại vùng có lợi tức thấp không?- Đáp: Người đầu tư và gia đình của họ không bị đòi hỏi phải sống gần nơi kinh doanh, nhưng người đầu tư sẽ làm việc mỗi ngày ở nơi kinh doanh.- Hỏi: Đầu tư Trực Tiếp EB5 đòi hỏi việc kinh doanh phải tạo thêm 10 công việc mới. Vậy các thành viên trong gia đình có thể làm việc nơi kinh doanh này cho đủ số công nhân được yêu cầu không?- Đáp: Việc đòi hỏi phải tạo 10 việc làm mới để dành cho các công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. Người hôn phối và con của người đầu tư không thể bao gồm trong số 10 việc làm mới được yêu cầu. Tuy nhiên, người hôn phối có thể làm việc ở nơi khác, kể cả việc họ có thể mở một doanh nghiệp khác.- Hỏi: Người đầu tư Trực Tiếp EB5 có thể thuê một viên quản lý hoặc có một người hùn hạp kinh doanh giúp điều hành cơ sở kinh doanh không?- Đáp: Người đầu tư phải có trách nhiệm việc kinh doanh của mình và phải trực tiếp điều hành kinh doanh mỗi ngày. Nhưng họ được tòan quyền mướn người quản lý hoặc nhờ người hùn hạp làm ăn chung giúp đỡ. Lê Minh Hải