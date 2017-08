Sinh Viên Gốc Việt Phục Rượu, Hiếp, Bay Đi Đài Loan, Về Mỹ, Bị Bắt

ANN ARBOR, MI - Một cựu sinh viên gốc Việt ở đại học University of Michigan trong chương trình quân sự ROTC đã bị bắt hôm Thứ Ba 15/8/2017 vì bị cáo buộc tấn công tình dục, khi về lại Mỹ từ Đài Loan tại sân bay Detroit Metropolitan Airport.Jimmy H. Nguyen, 36 tuổi, thụ lý ở tòa hôm Thứ Tư trong 2 hồ sơ về 3 tội tấn công tình dục khi Nguyen là sinh viên năm 2012 và 2013.Vào lúc đó, báo động hình sự đưa ra bởi trường này và cảnh sát cho thấy có chung một nghi can trong 3 trường hợp tấn công sex: đó là sinh viên 31 tuổi bậc hậu cử nhân ở University of Michigan.Các vụ tấn công sex xảy ra trong các buổi tiệc tại nơi cư trú của Nguyen trong chung cư Zaragon Place Apartments, trên đường East University Avenue, mùa thu 2012 và đầu mùa xuân 2013.Có 3 nữ sinh viên báo cáo cảnh sát rằng họ đã uống rượu và sau đó bị tấn công sex. Hai cô ngất xỉu vì say, tỉnh laạ trong khi bị tấn công, và cô kia báo cáo bị sờ mó không thích nghi.Hai trong nhóm 3 cô cùng chương trình ROTC với Nguyen, và một trong 3 cô không muốn tiến hành truy tố, theo lời trung úy cảnh sát Matthew Lige.Nguyen trốn khỏi Hoa Kỳ khi nghe tin về cuôc điều tra, nhưng trước khi có lệnh truy nã phổ biến.Dan Geherin, luật sư của Nguyen, nói trước thẩm phán A. Thomas Truesdell hôm Thứ Tư rằng Nguyen được yêu cầu rời đaị học này sau cuôc điều tra sơ khởi và đã tới Đàì Loan nhận việc dạy học.Geherin nói rằng Nguyen là công dân Mỹ, có gia đình ở Florida, trở về Mỹ vì visa đã hết hạn.Cảnh sát bắt Nguyen ở sân bay Detroit Metropolitan Airport hôm Thứ Ba 15/8/2017.Nguyen đối diện với 15 năm tù nếu bị xử có tội bất kỳ truy tố nào.