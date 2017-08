Cali Dẫn Đầu Hoa Kỳ Về Tổ Chức Căm Thù; 80 Nhóm Hiềm Khích Chọn Cali Hoạt Động

SCACRAMENTO - Tiểu bang California đứng đầu bảng về số tổ chức thù ghét lớn nhất toàn quốc.Biên bản của Southern Poverty Law Center (SPLC) ghi: gần 80 nhóm hiềm khích chọn “tiểu bang vàng – Golden State” là nhà.Đa số tập trung tại khu vực Sacramento, vùng Vịnh San Francisco và quận San Diego.Số liệu khảo sát cho thấy số tổ chức hiềm khích tại miền tây ít hơn miền đông, nhưng tại California là nhiều nhất.Theo hồ sơ của SPLC, phúc trình “Hate Map” ghi nhận 917 tổ chức khắp nuớc – năm 2016 ghi 130 nhóm KKK và 193 nhóm Black Separatist. Tính từ 2015, các nhóm chống Hồi Giáo tăng gần 200%.Florida có 63 nhóm hiềm khích, xếp hạng 2 toàn quốc và là cao nhất bờ đông Hoa Kỳ. North Dakota và Vermont chỉ có 1 trong khi Iowa và Wyoming có 2.Liên quan đến vụ hiềm khích bùng nổ tại Mỹ, một bản tin khác cho biết vài ngày sau vụ Charlottesville, công nhân của thành phố Baltimore đuợc lệnh làm việc trong đêm để triệt hạ 4 tượng đài liên quan với Nam Quân, là lực luợng bảo vệ chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ trong cuộc nội chiến thập niên 1860.Báo The Baltimore Sun đưa tin: HĐ thành phố biểu quyết chấp thuận dẹp bỏ 4 tượng, gồm tượng của các Tướng Robert Lee và Tướng Thomas “Stonewall” Jackson tại Wyman Park Dell.Thị trưởng Catherine Pugh loan báo sáng Thứ Tư “Xong. Chúng phải bị hạ – quan ngại của chúng tôi là an toàn và an ninh của cư dân. Chúng tôi hành động nhanh hết mức có thể”. Bà Pugh cho biết: việc triệt hạ bắt đầu lúc 11 giờ rưỡi tối Thứ Ba, xong lúc 5 giờ rưỡi sáng hôm sau.Trong nghị quyết về triệt hạ tượng đài Conferderate, nghị viên Brand Scott ghi rõ: tiếp theo hành động khủng bố tại Charlottesville, các thành phố phải hành động kiên quyết và chanh chóng để dẹp các tượng đài tương tự.