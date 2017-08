Cầu Thủ LeBron: Trump Biến Hiềm Thù Thành Thời Trang

NEW YORK - TT Trump lập lại luận điệu quy trách nhiệm nhiều phe trong vụ báo động tại Charlottesville – trong buổi họp báo đầy giận dữ tại Trump Tower New York hôm Thứ Ba, TT tỉ phú so sánh các TT quốc phụ George Washington và Thomas Jefferson với Tướng Robert Lee của nam-quân bảo vệ chế độ nô lệ trong cuộc nội chiến thập niên 1860 khi nói tới các vận động triệt hạ tượng đài về nam-quân (hay Confederate).Cầu thủ LeBron James công nhận hiềm khích luôn luôn hiện hữu, nhưng ông Trump biến phát biểu về nó thành thời trang – James khẳng định: tượng chẳng có gì liên quan với chúng tôi.Đây là lần thứ nhì James công kích TT Trump sau vụ Charlottesville – hôm đầu tuần, anh chế giễu khẩu hiệu tranh cử của TT thứ 45, là “Make America Great Again” với lời nhắc nhở: phải chăng sự kiện Charlottesville chỉ ra định hướng tiến tới của Hoa Kỳ?Lebron James là cầu thủ chủ lực của đội bóng Cleveland Cavaliers.