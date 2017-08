TC Phản Bác Phúc Trình Về Tự Do Tín Ngưỡng Của Mỹ; Mỹ: TC Kỳ Thị, Đàn Áp Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Pháp Luân Công

BEIJING - Nhà cầm quyền Hoa Lục khẳng định không xâm phạm tự do tín ngưỡng như tố cáo của Washington.Trong buổi họp báo thường nhật tại Bộ ngoại giao sáng Thứ Tư, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh tuyên bố: mọi thành phần sắc tộc và tôn giáo đuợc phép hành xử niềm tin.Bà Hoa nói “cái gọi là phúc trình về tự do tín ngưỡng của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ bỏ qua các yếu tố thực tế – chúng tôi thấy Hoa Kỳ cũng không là đất nước toàn hảo, nên tự lo việc của mình”.Khi trình bày phúc trình thuờng niên của Bộ ngoại giao về tự do tín ngưỡng, ngoại trưởng Tillerson tố cáo Beijing kỳ thị và đàn áp Thiên chuá giáo, Hồi Giáo, Pháp Luân Cộng, Phật tử Tây Tạng …Phúc trình này cũng kể tên Saudi Arabia, Pakistan, Bahrain, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ.Theo phúc trình hàng năm, Trung Cộng bắt bớ, giam cầm, đánh đập, lạm dụng thân thể, sách nhiễu tín đồ của những tôn giáo khai báo và không khai báo.Ngoài ra, quy định mới tại tỉnh Tân Cương trong vùng tây bắc ngăn cấm mọi hoạt động tôn giáo tại học đường, khuyến khích trẻ em tố cáo phụ huynh khuyến dụ hay cưỡng bách con em theo đạo của mình.Phúc trình 2017 cũng ghi nhận các hoạt động bắt bớ, sách nhiễm lãnh đạo tôn giáo tại tỉnh Zhejiang thuộc miền đông.Pháp Luân Công bị đặt ngoài vòng luật pháp từ Tháng 7-1999 và bị xếp hạng là “tà đạo” – hàng trăm người bị đánh đập và bỏ mạng trong các trại lao động cưỡng bách.Về Tây Tạng, Trung Cộng khẳng định đã đưa phát triển tới vùng cao lạc hậu theo đạo Phật – nhưng, dân bản xứ cả quyết Beijing chiếm đoạt tài nguyên cùng trong lúc xúc tiến âm mưu đồng hoá. 5, 6 nhà tu Tây Tạng đã tự thiêu trong mấy tháng qua để phản đối.