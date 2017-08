Sao Chép, Đá Gà, Bia Rượu, Thuế, Công An Đánh Dân

Chuyện trước giờ chưa hề thấy trong lịch sử thế giới, và chỉ có trong lịch sử thiên đường xã hội chủ nghĩa: Tiến sĩ sao chép luận văn Thạc sĩ...Báo Giáo Dục VN kể: Tiến sĩ Phạm Thế Dân – nguyên giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Thành phố SG vừa chuyển đến cho phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam vấn đề sao chép trong đề tài nghiên cứu khoa học tại ngôi trường này.Trong đó, Tiến sĩ H.Đ.T. là một lãnh đạo của khoa Vật lý thuộc Trường Đại học Sư phạm thành phố bị ông Phạm Thế Dân tố đã dùng luận văn Thạc sĩ của mình “biến” thành một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.Ngoài ra, ông H.Đ.T. còn bị nói đã sao chép nhiều phần trong khóa luận tốt nghiệp Đại học của một sinh viên hồi năm 2011, do chính ông T. là người hướng dẫn, lấy chép vào đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của mình vào năm 2012.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện tin tặc: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm đột nhập email, lấy hàng chục tỉ...Một đường dây tội phạm công nghệ hoạt động ở nhiều tỉnh, thành bằng cách đột nhập vào tài khoản email của các cá nhân, doanh nghiệp để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng đã bị triệt phá.Chiều 15-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp B.V.K và N.H.O tại TP.SG khi đang rút tiền tại một ngân hàng.Báo Thanh Niên kể: Sau khi cơ quan chức năng triệt phá nhiều trường gà, dân máu me cờ bạc liền tìm đến hình thức đá gà trực tuyến, ẩn mình trong các quán cà phê trá hình...Khu vực Q.Gò Vấp (TP.SG) thời gian gần đây mọc lên nhiều quán cà phê trá hình kiểu này. Chủ quán sau khi tạo tài khoản trên các trang mạng chuyên về cá độ ở nước ngoài là dễ dàng “trực tiếp” các trận đá gà từ... Campuchia, Malaysia để các con bạc theo dõi, đặt cược.Nằm trên đường Lê Đức Thọ (P.7, Q.Gò Vấp), quán cà phê Thức nhìn bên ngoài luôn vắng vẻ nhưng thực chất bên trong là “ổ bạc” quen thuộc của nhiều thành phần, từ dân chơi, giang hồ đến sinh viên... Nói là quán cà phê, nhưng cửa luôn đóng và có người cảnh giới, chỉ những người quen mặt mới vào được.Báo SGGP kể: Một ly rượu vang hoặc một cốc bia mỗi ngày có thể giúp tăng tuổi thọ ở người lớn tuổi, đây là kết quả nghiên cứu được nhóm chuyên gia y tế thuộc nhiều quốc gia tiến hành hơn 10 năm.Báo Tiền Phong kể: Vào khoảng 15h40 hôm 15/8/2017 tại hồ nước của đình làng Yên Đông, phường Yên Hải, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé gái tử vong.Theo các nhân chứng, vào thời điểm kể trên, một nhóm trẻ nhỏ rủ nhau ra hồ nước trước đình làng để chơi. Bất ngờ hai bé gái trong nhóm trượt chân ngã xuống hồ.Bản tin VOV kể: Nhiều người thân của Bí thư xã giữ vị trí chủ chốt vì... thiếu cán bộ.Nhiều người thân, người nhà của Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến (Thừa Thiên Huế) đang giữ nhiều vị trí chủ chốt.Thời gian qua, người dân xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế phản ánh tình trạng nhiều người thân, anh em trong dòng họ của ông Lê Viết Hương, Bí thư Đảng ủy xã được bố trí giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy công quyền của xã.Bản tin VTV kể: Mức thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt được lãnh đạo Bộ Tài chính đề xuất ở mức 10%.Sau nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, phân bón, máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ được đưa vào diện chịu thuế giá trị gia tăng tức được khấu trừ thuế. Đó là một trong những nội dung quan trọng tại cuộc họp báo sửa đổi 5 luật thuế được Bộ Tài chính tổ chức chiều 15/8 tại Hà Nội.Bản tin VTC có bản tin “Xây núi nhân tạo không phép giữa cánh đồng: Kiểm điểm 2 Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng”...2 Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu bị kiểm điểm vì để xảy ra sai phạm trong việc xây núi nhân tạo không phép ở huyện Vĩnh Lợi.Ngày 15/8, ông Huỳnh Quốc Ca, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, sở này vừa tổ chức kiểm điểm đối với 2 Phó chánh Thanh tra sở để xảy ra sai phạm trong việc xây núi nhân tạo không phép ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.Bản tin Infonet kể chuyện công an Hà Nội đánh dân bầmd ập: Gia đình ông Dương cho rằng, con ông không ăn trộm xe máy nhưng bị công an Sơn Tây bắt và đánh đập khiến anh phải nhập viện. Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết cơ quan này đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.Theo phản ánh của ông Trần Văn Dương (66 tuổi, ở cụm 5 xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội), vào khoảng 22h30 ngày 10/8/2017 con ông là anh Trần Anh Doanh (38 tuổi) bị Công an xã Cổ Đông và Công an thị xã Sơn Tây nghi ngờ là người lấy trộm xe máy nên đã đến nhà đưa đi không nói lý do.Bản tin VnExpress kể: Hàng chục nghìn cử nhân sư phạm thất nghiệp...Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, sau ba năm không xin được việc, Trang học liên thông lên đại học và giờ chấp nhận ở nhà bốc thuốc đông y.Dương Thị Trang (27 tuổi) cảm thấy tiếc nuối khi bỏ ra ba năm cao đẳng và hai năm liên thông theo học ngành sư phạm, nhưng không có cơ hội trở thành giáo viên như ước mơ từ bé.