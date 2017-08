4 Tham Vấn Của Bạch Ốc Từ Chức Chống Trump Vụ Charlottesville; Giới Thượng Tôn Gia Trắng Bỏ Biểu Tình Ở Đại Học A&M Texas

SAN ANTONIO - A&M Univeristy là 1 trong các trường công lập uy tín nhất nước đã quyết định bãi bỏ kế hoạch biểu tình của giới thựơng tôn da trắng nhân ngày kỷ niệm biến cố 11-9-2001, vì quan ngại về sự phát sinh bạo động chết người như tại cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy tại Charlottesville.Thủ lãnh thượng tôn da trắng là Richard Spencer đã định lên tiếng tại cuộc biểu tình này – Spencer là 1 trong các khuôn mặt thượng tôn da trắng xuất hiện tại Charlottesville.Ban tổ chức biểu tình ngày 11-9 tại trường A&M đuợc nhắc nhở “Hôm nay Charlottesville – ngày mai A&M University”.Spencer yêu cầu cảm tình viên mời ông là diễn giả – ông đuợc mời phát biểu tại University of Florida vào ngày 12-9, tuy nhà chức trách chưa chấp nhận.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng ngoài tổng giám đốc Kenneth Frazier của hãng bào chế Merck từ giã HĐ tham vấn về chế xuất tại Bạch Ốc để phản đối phản ứng không thích hợp của TT Trump về vụ Charlottesville, viên chức của Under Armour và Intel hành động tương tự.Chỉ 2 ngày sau vụ bạo động gây thiệt mạng 1 phụ nữ và 19 người bị thương, TT Trump minh định quy trách nhiệm các phần tử thượng tôn da trắng, kỳ thị chủng tộc và neo-Nazis.Ông Frazier là 1 nhân vật da đen nổi bật khẳng định: nhóm lãnh đạo quốc gia phải vinh danh các giá trị đạo lý căn bản để chống lại mọi thể hiện của hiềm khích, bè đảng và thượng tôn chủng tộc. Ông Frazier cũng là luật sư đã giải tội 1 nghi can da đen bị kết án tử hình oan.Ông Kevin Plank, tổng giám đốc Under Armour tham gia HĐ tham vấn về chế xuất, tuyên bố ra đi cùng ngày TT Trump phát biểu lại về Charlottesville.Tổng giám đốc Brian Krzanich của Intel rút lui, với phát biểu trực tiếp hơn, bằng tuyên bố “Chúng ta nên vinh danh, không đả kích, những ai đứng lên vì bình đẳng, vì nhu cầu phát triển các giá trị Hoa Kỳ – tôi hy vọng tình thế này thay đổi. Tôi muốn tiến bộ trong khi nhiều người tại thủ đô quan tâm hơn với việc đả kích bất kỳ ai không đồng tình”.Tin mới nhận cho hay: nhân vật thứ 4 từ giã HĐ tham vấn về chế xuất tại Bạch Ốc là tổng giám đốc Scott Paul của Alliance for America Manufacturing – twitter của ông này ghi rõ “Tôi từ chức tại HĐ ấy là việc đúng để làm”.