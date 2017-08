Bắc Hàn Không Nói Chuyện Công Dân Mỹ Bị Giam

SEOUL - Dường như Bắc Hàn muốn nối kết số phận 3 công dân Hoa Kỳ bị giam cầm với tình thế căng thẳng hiện nay.1 phát ngôn viên Bộ ngoại giao nói: vấn đề nghi can Hoa Kỳ không là đề tài thảo luận trong tình hình hiện tại của quan hệ, theo tường thuật của thông tấn chính thức KCNA.Hiện có 3 công dân Hoa Kỳ, bị tố cáo các tội khác nhau chống lại nhà nước Pyongyang, bị cầm tù tại Bắc Hàn – trong thập niên qua, Pyongyang tống giam 5, 6 công dân Hoa Kỳ và thường chỉ phóng thích sau các chuyến đi của cựu TT hay viên chức cao cấp Hoa Kỳ.Bằng các thuơng luợng “cửa hậu” của đặc sứ Joseph Yun, sinh viên Warmbier đuợc hồi hương hồi Tháng 6 trong tình trạng hôn mê và qua đời 6 ngày sau – truyền thông tin rằng các điều đình tương tự đang tiếp diễn.Tuần qua, Pyongyang trả tự do 1 mục sư Canada sau hơn 2 năm giam giữ với lý do nhân đạo.