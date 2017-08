Taleban Đòi Mỹ Rút Quân Hoàn Toàn Khỏi Afghanistan

KABUL - Trong thư ngỏ gửi TT Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, quân nổi dậy Taleban khuyến cáo triệt thoái hoàn toàn lực luợng can thiệp tại Afghanistan, và ngưng nghe lời tập đoàn Kabul.Chính quyền Trump đang hoạch định chiến luợc thích ứng, có thể tăng thêm gần 4000 quân cho lực luợng do NATO dẫn đầu, theo yêu cầu của các Tướng chiến trường.Nhưng, bản thân TT Trump và 5, 6 phụ tá đã từ lâu chỉ trích hành động can thiệp quân sự và ngoại viện của các chính quyền trước.Thư ngỏ bằng Anh ngữ phổ biến cho truyền thông ghi: các kinh nghiệm đã qua chứng tỏ rằng đưa binh lính tới Afghanistan không đem lại lợi ích gì hơn là phá hoại quân đội và sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ.Trong thư ngỏ dài dòng này, Taleban mô tả chính quyền Kabul là 1 tập đoàn hề, tham nhũng, dối trá luôn cung cấp hình ảnh màu hồng về tình hình an ninh – thư ngỏ xác quyết “Tình thế chiến tranh tại Afghnaistan là tệ hại hơn nhiều nhận thức của mọi người”. Taleban cũng quy trách các Tướng bản xứ che giấu tổn thất nhân mạng và số chiến binh thương tật, toa rập với số dân biểu chủ chiến để kéo dài chiến tranh ủy nhiệm. Thư ngỏ kết luận: xung đột vũ trang chỉ có thể kết thúc bằng sự triệt thoái lực luợng ngoại nhập.Hôm Thứ Hai, bộ trưởng quốc phòng James Mattis tiết lộ với nhà báo: sắp có quyết định về Afghanistan.