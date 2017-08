Trong đêm nhạc đấu tranh Hát Trên Vùng Biển Chết.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Việt Báo vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2017 một đêm nhạc đấu tranh “Hát Trên Vùnh Biển Chết” do nhà báo Trần Phong Vũ, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện, Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cùng các nghệ sĩ đến từ Pháp có Ca Sĩ Thu Sương cùng hai nhạc sĩ Đình Đại và Đặng Bình… phối hợp trình diễn cùng ca nhạc sĩ Hạnh Cư, ca sĩ Tuyết Hạnh, Nguyên Dung, Ban Hợp Ca CLB Tình Nghệ Sĩ.Số đồng hương tham dự qúa đông, hội trường Việt Báo không còn chỗ ngồi, một số người phải đứng để nghe những ca sĩ trình diễn những bản nhạc đấu tranh nói lên tinh thần bất khuất của dân tộc, và nỗi đau của người dân đang sống cảnh lầm than trên vùng biển chết sau thảm họa Fomosa.Điều hợp chương trình MC. Bùi Anh Thư.Cô cho biết, đêm văn nghệ này cũng không ngoài mục đích để đẩy mạnh những phong trào đấu tranh từ trong nước cũng như ở hải ngoại. Bởi vì trong năm vừa qua, biến cố Formosa xảy ra đã gây ảnh hưởng đến đời sống của dân sống bằng nghề biển ở trong nước, phải chịu ảnh hưởng với hậu quả bi đát mà nhà cầm quyền đã làm ngơ không giải quyết.Chương trình ca nhạc đêm nay, với hình thức hát để chia xẻ với đồng bào trong nước, đồng thời cũng nói lên tấm lòng của người Việt ở hải ngoại lúc nào cũng nghĩ đến sự đau khổ của đồng bào còn đang sống tại quê nhà.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do chiến hữu Phạm Đình Khuông điều hợp.Nhà báo Trần Phong Vũ, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, đồng hương thân hữu tham dự.Ông cho biết: “cô Thu Sương là một trong những tiếng hát trong nhóm ca nhạc sĩ từ bên Pháp sang đây, cô đã từng sinh hoạt rất đều đặn với những người cùng chung chí hướng với nhau trên mạng ở khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng chứng kiến cô trong những buổi ca nhạc như đêm nay, và đều hoàn toàn miễn phí cho người đến xem. Đây là một trong những khuôn mặt mà chúng tôi đã tin tưởng rằng: Trong tuổi xế chiều của chúng tôi, sau khi mình có qua đi thì vẫn còn những người nối tiếp cái công trình của chúng ta là sẽ mang lại những gì để làm thay đổi cho đất nước đang trong hoàn cảnh đau thương hiện nay.”Trong lời chào mừng đồng hương tham dự Cô Thu Sương cho biết: “ Trong đêm ca nhạc này, Thu Sương muốn gởi gắm đến tất cả quý vị những dòng nhạc được sáng tác trong giai đoạn biển chết do Formosa gây nên. Tôi bước vào công việc ngày hôm nay là bởi vì tôi không bao giờ vô cảm trước những nỗi đau của đồng bào trong nước. Vì thế, tôi đã cùng với các anh em nghệ sĩ đến đây để chuyển tải một thông điệp yêu thương cho những đồng bào hải ngoại ưu tư thêm về vấn nạn Formosa mà đồng bào trong nước của chúng ta đang gánh chịu.”Mở đầu chương trình văn nghệ với bản hợp ca “Vì Sao?” của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, do Ban hợp ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn.Tiếp theo Bé Thuận Thiên lên đơn ca “Nước Mắt Quê Hương” của Nhạc Sĩ Anh Bằng, Nhạc sĩ Hạnh Cư đơn ca bản “Cá Chết Miền Trung” của Nhạc sĩ Trần Chí Phúc,Tiếp nối với nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây” thơ Hoàng Phong Linh, nhạc Nguyễn Ánh 9 qua tiếng hát Tuyết Hạnh.Bản hợp ca “Thắp Sáng Việt Nam,” nhạc và lời của Anh Bằng và Cao Minh Hưng.Trong lúc nầy mọi người cùng thắp nến cầu nguyện, trong lời cầu nguyện, với tiếng nói rung cảm từ ban tổ chức: “Xin tất cả mọi người hãy lắng lòng dành một phút yên lặng theo lời cầu nguyện riêng của mỗi người cho quê hương, cho tất cả nạn nhân của thảm trạng Formosa, và những người vì tranh đấu cho quyền lợi của người dân mà phải mang thân vào chốn lao tù bằng những bản án bất công. Xin cho một ngày công lý được trở lại với quê hương Việt Nam thân yêu.”Trong giây phút tỉnh lặng của mọi người, Cô Lanney, thành viên ban tổ chức nói: “Biển chết, chúng ta chết, chúng ta hãy cứu biển… Lòng người cả nước rúng động, tất cả đổ ập một cách bất ngờ như cơn Đại Hồng Thủy. Người ngư dân lau nước mắt khóc cho mình, hay khóc cho cá chết. Rồi họ lần lượt bỏ biển, bỏ lưới, bỏ thuyền, tha phương cầu thực khắp nơi. Người dân cả nước nhìn mâm cơm hằng ngày bằng những nghi ngại. Hậu quả tác hại đó vẫn còn kéo dài đến ngày hôm nay...”Sau phần cầu nguyện, Ban tổ chức cho chiếu “DVD Máu Lửa Charlie, Charlie Ngọn Đồi Bất Tử.” để những người tham dự được nhìn lại những hình ảnh hào hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Tiếp theo chương trình văn nghệ với bản “Biển Chết” và “Mai Tôi Về” do ca sĩ Thu Sương trình diễn đã được tán thưởng những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón người ca sĩ đấu tranh không mệt mỏi trong những năm tháng vừa qua.Với bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Qúa Phải Không Anh” qua giọng ngâm thật truyền cảm của Hồn Nhiên. Sau đó Thu Sương tiếp tục trình diễn bản “Đất Nước Sẽ Về Đâu?” Đình Đạt trình diễn bản “Hát Cho Người Với Biển” và “Phù Đổng”, Thu Sương tiếp tục trình diễn với những bản như: “Biển Đông Ơi, Việt Nam Ơi!” “Nước Mắt” “Lạy Mẹ Con Đi” “Trăng Tù” “Ai Dang Giết Dân Tôi” “Mai Về” “Viết Cho Tuổi Hai Mươi”… tiếng hát Thu Sương, Đình Đại, Đình Đạt đã được thính giả nhiệt liệt tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.Chương trình Hát Trên Vùng Biển Chết kết thúc với bản hợp ca “Hùng Ca Sử Việt”.Đây là một chương trình văn nghệ đấu tranh mà các nghệ sĩ đã lần lược trình diễn qua các bản nhạc của một số nhạc sĩ như Anh Bằng, Việt Dzũng, Cao Minh Hưng, Trần Chi Phúc, Nguyên Dung,… đã đưa khán giã trở về với những kỷ niệm một thời đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ tại quê nhà.Trong dịp nầy Ban tổ chức có tặng cho đồng hương tham dự DVD Máu Lữa Charlie, Bút ký chiến trường của Đoàn Phương Hải với hai câu thơ ngoài bìa: “Charlie vẫygọi người ở lại-Cởi áo trần gian tặng núi rừng” và một băng nhạc “Lửa Tù” sáng tác của Đình Đại qua giọng hát của Đình Đại-Thu Sương với 10 bản nhạc: Trăng Tù-Tù Thơ- Lạy Mẹ Con Đi- Giấc Mơ Tự Do- Ta Về- Mai Về-Trông Chờ- Lửa Tù-Anh Sẽ Về-Dòng Sông Tự Do.Đồng hương muốn tìm hiểu về những sinh hoạt văn nghệ đấu tranh xin liên lạc: (949) 232-8660.