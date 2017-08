Hướng Dẫn Của SCE Cho Khách Hàng Medical Baseline: Chuẩn Bị Sẵn Sàng Khi Mất Điện, Có Kế Hoạch Sẵn Sàng Nếu Xảy Ra Gián Đoạn Dịch Vụ Khi Trời Nóng

SCE Medical Baseline.

Chuẩn bị cho việc thỉnh thoảng mất điện khi trời nóng có thể cứu mạng sống.Điều đặc biệt quan trọng khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè là chuẩn bị sẵn sàng cho quý vị, hay người thân thường xuyên ở trong gia đình, có các bệnh trạng và phụ thuộc vào máy móc hay dụng cụ trợ sinh chạy bằng điện trong nhà quý vị.Đối với các khách hàng Medical Baseline, Southern California Edison khuyến cáo quý vị chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp và sẵn sàng thực hiện trong trường hợp cắt giảm điện hoặc xảy ra sự cố mất điện để đảm bảo sự an toàn của quý vị cho đến khi có điện trở lại.Bà Kari Gardner, Giám Đốc Khách Hàng của SCE cho biết: “Đối với các khách hàng phụ thuộc vào thiết bị y tế, chúng tôi thực sự khuyến nghị họ phải luôn có kế hoạch dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp không lường trước về điện.”“Điều cũng quan trọng là khách hàng SCE có ghi danh vào chương trình Medical Baseline, cung cấp thêm năng lượng mỗi ngày ở mức giá thấp và cho chúng tôi biết có trường hợp cần quan tâm trong nhà để chúng tôi có thể gửi cảnh báo và thông báo cho những cư dân này trong thời gian mất điện.”Những khách hàng Medical Baseline được cấp thêm 16.5 kilowatt-hours mỗi ngày so với mức sử dụng điện tiêu chuẩn để giúp bù lại chi phí sử dụng điện nhiều do sử dụng máy móc hay thiết bị y tế của họ.Những đợt nóng đỉnh điểm có thể làm tăng sức ép lên hệ thống điện khi người dân muốn được thoải mái bằng cách chạy máy điều hòa, đôi khi cả ngày lẫn đêm. Sau nhiều ngày có nhiệt độ ở mức đỉnh điểm, tích tụ sự căng thẳng, gây ra các vấn đề về máy móc và đôi khi dẫn đến mất điện.Để tìm hiểu thêm về chương trình Medical Baseline, xin gọi 1-800-655-4555 hoặc tải đơn xuống.Lời Khuyên về Thiết Bị Y Tế:Có kế hoạch sự phòng. Điều này có nghĩa là có hệ thống điện dự phòng hoặc sắp xếp khác. Có kế hoạch rời khỏi nhà trong trường hợp mất điện kéo dài nếu cần. Chia sẻ kế hoạch này với gia đình, bạn bè hay những người cần biết khác.Thiết bị dự phòng. Nếu thiết bị y tế của quý vị do bệnh viện hay một công ty thiết bị y tế lâu bền cung cấp, hãy bàn bạc cùng họ để đưa ra kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp hoặc dự phòng. Một số công ty có thể cung cấp thiết bị y tế bổ sung và các dịch vụ khác trong các trường hợp khẩn cấp.Có bộ dụng cụ. Mỗi gia đình cần có một bộ dụng cụ an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng bằng cách trữ nhiều nước sạch, thức ăn có thể để lâu, mở hộp bằng tay, pin, đèn pin, các loại thuốc cần thiết và một số đồ dùng khác.Ghi vào danh sách “nhu cầu đặc biệt”. Liên lạc với sở cứu hỏa địa phương để biết họ có giữ danh sách những người có nhu cầu y tế đặc biệt. Có tên trong danh sách này có thể giúp họ phản hồi tới quý vị nhanh hơn trong trường hợp khẩn cấp.Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Chuẩn bị sẵn các số điện thoại trường hợp khẩn cấp. Bao gồm số điện thoại bác sĩ, cảnh sát, cứu hỏa, và công ty thiết bị y tế lâu bền (nếu có).