Nữ Thẩm Phán Hà Nội Bị Tố Cầm 1 Tỷ Đồng Để Chạy Án

HANOI -- Chuyện xảy ra ở thủ đô Hà Nội: nữ thẩm phán bị tố nhận tiền tỷ để chạy án...Báo Dân Trí kể rằng TAND Tối cao vừa đề nghị Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vào cuộc làm rõ vụ việc người dân tố cáo thẩm phán TAND quận Nam Từ Liêm nhận tiền tỷ, đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.Theo báo DT, lãnh đạo TAND Tối cao đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ Facebook Bình Hoàng Thanh - giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội. Người này tố cáo thẩm phán Đ.T.P. (TAND Nam Từ Liêm) và một luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội đã yêu cầu bà phải chi 1 tỷ đồng để thắng trong phiên toà sơ thẩm.“Và tôi đã đưa 1 tỷ để được thắng sơ thẩm”- bà Bình viết trên Facebook cá nhân.Theo tố cáo của bà Bình, sau đó bà này tiếp tục được “gợi ý” đưa 3 tỷ đồng để được xử thắng cuộc tại phiên toà phúc thẩm do TAND Thành phố Hà Nội tổ chức trong vụ án liên quan đến tranh chấp dân sự. Tuy nhiên bà Bình không xoay được tiền và quyết định không thực hiện theo “gợi ý” này.Ngoài thẩm phán Đ.T.P. ở TAND quận Nam Từ Liêm, Facebook Bình Hoàng Thanh còn nhắc tên một số thẩm phán khác.“Giá của 3 tỷ là của án phúc thẩm. Giám đốc thẩm không liên quan! Lo tiếp. Nếu Viện kiểm sát huỷ cả 3 thì quay lại từ đầu”- Facebook Bình Hoàng Thanh viết.Bên cạnh đó, Facebook này còn dẫn cả clip và khẳng định còn lưu giữ nhiều thông tin khác để minh chứng cho những nhận định của mình là đúng.“Đây là sự việc ảnh hưởng tới hình ảnh của ngành toà án nên chúng tôi đã đề nghị Công an Hà Nội vào cuộc làm rõ”- vị lãnh đạo TAND Tối cao nói.Bản tin Zing ghi nhận:“Trả lời báo chí chiều 14/8, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội, cho biết ngày 11/8, cơ quan này đã có văn bản đề nghị Công an Hà Nội vào cuộc điều tra thông tin tố cáo một số thẩm phán tòa các cấp ở Hà Nội bắt tay với luật sư để "chạy án"...”Báo Thanh Niên cho biết:“...thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội, xác nhận đã nhận được văn bản từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội và đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.”