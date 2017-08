Mỹ: Chiến Tranh Sẽ Không Nổ ở Đại Hàn; Tướng Mỹ: Toàn Lực Tự Vệ, Bảo Vệ Đồng Minh; Tổng Thống Nam Hàn Kêu Gọi Đối Thoại

WASHINGTON - Báo Minju Joson tại Bắc Hàn đăng tin hôm Thứ Bảy xác nhận quân đội của họ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ loại chiến tranh nào mà Hoa Kỳ mong muốn.Trước đó, nguyên thủ Hoa Kỳ tuyên bố : binh lực đã sẵn sàng trừng phạt các khiêu khích.Qua chủ nhật, trong các cuộc phỏng vấn khác nhau, giám đốc CIA và cố vấn an ninh quốc gia cho biết: vẫn có thể tránh xung đột quân sự, tuy Hoa Kỳ và đồng minh không thể ngồi yên nhìn Pyongyang tiếp tục phát triển vũ khí liên lục địa mang đầu nổ nguyên tử, đe dọa mọi phần của thế giới.Cố vấn an ninh quốc gia, cựu Tướng H.R. McMaster, nói “Chiến tranh không đến gần hơn 1 tuần trưóc” – theo lời ông : các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ biết ý định của tập đoàn Pyongyang. Nhưng ông từ chối mô tả cụ thể.Giới chức Nam Hàn phỏng đoán trong 2 năm nữa Pyongyang mới có thể đạt đuợc phi đạn liên lục địa, tuy tiến bộ kỹ thuật về thu nhỏ đầu nổ nguyên tử có thể tiến nhanh.Trong 1 phát biểu qua làn sóng của hệ thống truyền thông Nam Hàn hôm chủ nhật, thứ trưởng quốc phòng Suh Choo-suk cho biết : giới chuyên môn Nam Hàn và Hoa Kỳ tin rằng kỹ sư Bắc Hàn chưa đạt tới kỹ thuật đưa phi đạn trở lại khí quyển và nhắm hướng mục tiêu tấn công.Tại đảo Guam, thống đốc Eddie Calvo đã lên tiếng tán duơng phát biểu nghiêm khắc về Bắc Hàn của TT Trump - trong 1 cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Pháp, chuá đảo Guam là đảng viên CH nói rõ : 1 kẻ bắt nạt như Kim Jong-un phải bị đối đầu thật mạnh.Thống đốc Calvo xác nhận: Pyongyang đe dọa lãnh thổ Guam ít nhất 3 lần từ 2013 – theo lời ông, trong năm qua TT Obama từng nói tới nhu cầu tiêu diệt chế độ Kim tại Bắc Hàn.Tại Seoul hôm Thứ Hai, khi gặp viên chức đồng cấp Nam Hàn, Tướng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford khẳng định với truyền thông : Hoa Kỳ sẽ vận dụng toàn sức mạnh quân sự để tự vệ vào bảo vệ đồng minh nếu các trừng phạt kinh tế là không đủ.Tướng Dunford nhấn mạnh: Hoa Kỳ vẫn muốn tìm kiếm giải pháp hoà bình – ông nói rõ “Tôi tin vào 2 điều rất rõ, là trách nhiệm phòng thủ, và bảo đảm mọi đòi hỏi về đáp ứng quyết định trong trường hợp bị tấn công.Cùng ngày Thứ Hai, TT Moon Jae-in hô hào Pyongyang trở lại bàn thương thuyết.TT Moon Kêu Gọi Đối ThoạiSEOUL - Thông tấn Yonhap đưa tin : TT Moon Jae-in tuyên bố : mối đe dọa phi đạn và nguyên tử từ Bắc Hàn là thật và nghiêm trọng – ông hô hào Pyongyang nhanh chóng trở lại đối thoại, khiêu khích và đe dọa là phá hoại an ninh và ổn định không chỉ khu vực mà toàn thế giới.Phát ngôn viên loan báo: trong buổi tiếp Tướng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, TT Moon lên án các hành vi và phát ngôn từ Pyongyang tạo ra tình hình nguy hiểm và cấp bách như hiện nay.Trong 50 phút hội đàm, Tướng Dunford tái xác nhận cam kết bảo vệ đồng minh, và hành động quân sự sẽ là phương án sau cùng – theo lời ông, mọi người muốn kết thúc xung đột không bằng chiến tranh.Tham mưu trưởng liên quân 2 nước sẽ họp trước cuối tháng này, theo tin từ truyền thông Nam Hàn hôm Thứ Hai – Bộ quốc phòng đã báo cáo QH về buổi họp ngày 30-8 giữa Tướng Joseph Dunford và Tướng Song Young-moo tại thủ đô Hoa Kỳ.Các Tướng đã định mở “hội nghị thường niên về tham khảo an ninh – SCM” vào Tháng 10, nhưng sẽ họp sớm hơn vì tình hình mới. 2 bên muốn tham khảo về khả năng khai triển vũ khí chiến luợc tại Nam Hàn trên căn bản thường trực.Hơn nữa, Nam Hàn có khả năng phát triển phi đạn tầm bắn 800 kilomét với sức chở 1000 tấn nếu hệ thống hướng dẫn có thể tăng tiến.