Yemen: Dịch Tả Lây Tới Nửa Triệu Dân, 2000 Người Chết

GENEVA - Tổ chức y tế thế giới (WHO) loan báo : dịch tả truyền bệnh nửa triệu người tại Yemen – gần 2000 người thiệt mạng từ Tháng 4. Hồ sơ WHO ghi cụ thể : 503,484 người lây bệnh, 1975 người đã chết. Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa tin : lực luợng y tế Yemen hoạt động trong những điều kiện bất khả, thiếu bệnh viện, thiếu thuốc cũng như thiếu nước sạch.Hạ tầng cơ sở Yemen suy sụp sau 2 năm chiến tranh là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát triển - kỳ này, dịch tả trở thành lớn nhất thế giới với 5000 người bị truyền nhiễm mỗi ngày. Giám đốc Ghebreyesus cho biết thêm : trong tình trạng nhà nước tê liệt, bác sĩ và y tá không đuợc cấp luơng từ gần 1 năm.WHO khẳng định 99% bệnh nhân mắc dịch tả có thể đuợc cứu, nhưng hơn 15 triệu dân Yemen không có những tiện ích căn bản về y tế – WHO và các đối tác vẫn nỗ lực làm việc ngày đêm để tiếp sức chính quyền Sana đương đầu với khủng hoảng dịch bệnh.Giám đốc WHO cũng hô hào chấm dứt cuộc xung đột đã cuớp mạng sống của 8300 người từ Tháng 3-2015 và buộc hàng triệu người di tản – 60% trong tổng số dân 27 triệu tại Yemen cũng đối diện nguy cơ thiếu dinh dưỡng, theo thẩm định của WGO.