Chuyên Gia IISS: Phi Đạn Bắc Hàn Dùng Kỹ Thuật Ukraine

WASHINGTON - Tiến bộ về phi đạn của Bắc Hàn là cải tiến động cơ hoả tiễn từng đuợc sản xuất tại Dnipro (Ukraine) theo thiết kế của Nga – chuyên gia Michael Elleman giúp việc “International Institute for Startegic Studies - IISS” cho hay : Pyongyang có đuợc mẫu động cơ RD-250 mua từ công nhân tham nhũng chuyển lậu sang Băc Hàn sau khi hệ thống Xô-Viết sụp đổ.Dnipro hiện thuộc vùng kiểm soát của chính quyền Kiev, cách phòng tuyến phân cách loạn quân miền đông 150 kilomét. Cả Kiev và công ty tại Dnipro phản ứng giận dữ tin do New York Times phổ biến, cả quyết không sản xuất hoả tiễn quân sự cũng như không có liên quan với chương trình vũ khí của Bắc Hàn.Phóng viên Pháp cho hay : không có mâu thuẫn từ các nguồn kể trên – động cơ dài 2 mét có thể vận chuyển bằng xe lửa hay phi cơ từ Nga sang Bắc Hàn không là việc bất khả.Bản tin trên tờ Times cũng gồm hình ảnh của chế độ Kim có vẻ như để so sánh phi đạn mới của Bắc Hàn và thiết kế của động cơ RD-250 dùng nhiên liệu lỏng. Chuyên gia Elleman khẳng định : không ám chỉ sự can dự của Kiev hay nhà chế tạo tại Dnipro.