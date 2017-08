Tưng Bừng Lễ Khai Mạc Hội Chợ Hè Tự Do 2017

Hình ảnh trong Hội Chợ Hè 2017.

Đến giờ thiêng khai mạc rồi

Tưng bừng hội chợ đông người lại qua

Lòng như pháo nổ hoan ca

Chúc mừng ngày lễ ngàn hoa ngát màu

Cộng đồng dân Việt cùng nhau

Hát câu tương ngộ thẳm sâu cội nguồn

Về dự hội hết đau buồn

Hoà âm cung bậc giữa hồn Việt ca.

Fountain Valley (Bình Sa)- - Hội chợ Hè 2017 tại Mile Square Park, 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 đã bát đầu mở cửa vào trưa Thứ Sáu ngày 11 tháng 8 năm 2017 trong 3 ngày:- Thứ Sáu 11 Tháng Tám; từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối.- Thứ Bảy 12 Tháng Tám; từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối.- Chủ Nhật 13 Tháng Tám; từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối.Lễ khai mạc chính thức đã được tổ chức vào lúc 11 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2017.Điều hợp chương trình do Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster Tyler Diệp và MC Minh Phượng, Radio Bolsa.Tham dự lễ khai mạc ngoài số đông đồng hương, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ về quan khách có:Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Orange County Cheri Phạm, phu nhân của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Chánh Biện Lý Orange County, Tony Rackauckas, Dân Biểu Liên Bang Dana Rohrabacher, Giám Sát Viên Michelle Steel, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, Giám Sát Viên Todd Spitzer, Địa Hạt 3, Phó Thị Trưởng Fountain Valley, Michael Võ, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ, ông Hugh Nguyễn, chánh lục sự Orange County,Ông Mike Marco, đại diện tòa Lãnh Sự Mexico… một số các cơ quan truyền thông Việt – Mỹ.Trước khi lễ khai mạc Đoàn Lân Bi Trí Dũng (Lion Dange Kungfu Academy) đã biểu diễn chào mừng quan khách và cư dân tham dự.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ, phút mặc niệm.Tiếp theo Kinh Tế Gia, Nhà Báo Nguyễn Xuân Nghĩa, Giám Đốc Điều Hành, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cùng cư dân tham dự Hội Chợ Hè 2017.Sau đó Giám Sát Viên Andrew Đỗ, lên tuyên bố khai mạc hội chợ, trong lời chào mừng và cảm ơn ông nói: “Trước hết tôi cám ơn các dân cử từ địa phương đến cấp liên bang, cũng như văn phòng tổng lãnh sự quán Mexico, thay mặt cho một quốc gia bạn, đã tới chung vui cùng cộng đồng chúng ta. Đó là một vinh dự lớn cho chúng ta hôm nay, chúng tôi và đạt được kết quả trong kỳ hội chợ nầy là nhờ vào sự tin tưởng, ủng hộ của cư dân trong vùng. Chúng tôi thành thật cám ơn tất cả cộng đồng cho sự thương yêu đó, và kính chúc mọi người một cuối tuần đẹp trời, vui vẻ và hạnh phúc,” Ông cũng không quên cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa, và cám ơn ông Thăng Trần của tổ chức thiện nguyện CEAVA đã bỏ nhiều công sức để hội chợ thành công hôm nay. Nhận thấy thành phần cư dân trong địa hạt, đa số từng kinh nghiệm phải rời bỏ nơi mình sanh ra, chọn nơi đây để được sinh sống trong tự do, tôi nghĩ Mile Square Park có thể mang tên Công Viên Tự Do. Tôi hy vọng hội chợ sẽ trở thành một truyền thống sinh hoạt văn hóa hàng năm tại Địa Hạt 1.Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội Chợ và Đại Nhạc Hội Tự Do hôm nay.”Sau đó lời phát biểu của quan khách, mở đầu, Dân Biểu Liên Bang Dana Rohrabacher, Giám Sát Viên Michelle Steel, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, Giám Sát Viên Todd Spitzer, giám sát viên Địa Hạt 3, chúc mọi người có những ngày vui cuối tuần tại khu hội chợ nầy.Phó Thị Trưởng Fountain Valley, Michael Võ, trong lời phát biểu ông nói: “Yếu tố đa văn hóa và hội chợ là phương tiện giúp mọi cư dân thông cảm và đến gần với nhau, Fountain Valley luôn chào đón mọi người trong một công viên đẹp và đầy ý nghĩa.”Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ Thành Phố Westminster và ông Hugh Nguyễn, chánh lục sự Orange County Recorder, tất cả đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã tạo cơ hội để cư dân có những ngày vui cuối tuần thật ý nghĩa.Chánh Biện Lý Orange County, Tony Rackauckas, trong lời phát biểu ông nói: “Nơi đây thật xứng đáng là công viên tự do. Mọi người bất kể các sắc dân đều yêu chuộng tự do. Tuy nhiên, mọi người đừng bao giờ quên cái giá của tự do và những người đã nằm xuống cho tự do.”Ông Mike Marco, đại diện tòa Lãnh Sự Mexico, mở đầu lời phát biểu, ông mời mọi người bỏ một phút để hướng về bức tượng anh hùng dân tộc Miguel Hidalgo, dựng bên bờ hồ cách sân khấu không xa. Ông cám ơn Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã thực hiện việc dựng nên các bức tượng lịch sử trong công viên nầy.Trong dịp nầy Giám Sát Viên Andrew Đỗ cũng đã trao một số bằng vinh danh cho những người có nhiều đóng góp cho Hội Chợ thành công trong số có: một số nhân viên của Orange County, OC Parks, tổ chức CEAVA, cùng trao bằng tưởng lục cho ông Minh Nguyễn, một thành viên trong ban tổ chức hội chợ.Chương trình đại nhạc hôi mở màn với ban nhạc học sinh Trung Học La Quinta ở Westminster, thuộc Học Khu Garden Grove, mở đầu phần trình diễn với các loại kèn Tây phương. Theo Bà Cathy Enochs, chủ tịch hội Friends of Music tai Trung Học La Quinta, cho biết: “Bốn chục học sinh trình diễn hôm nay hy vọng tranh tài để dành phần thưởng lấy tiền tài trợ cho ban nhạc Marching Band của trường, gồm 150 học sinh.Được biết phần giải thưởng do ông Thăng Trần của tổ chức thiện nguyện CEAVA đã hỗ trợ ba giải thưởng cho chương trình tranh tài giữa các ban nhạc trẻ gồm có: -Giải nhất $5,000, giải nhì $2,000 và giải ba $1,000.Lễ trao giải sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, trong buổi bế mạc hội chợ.Trong lúc nầy Giám Sát Viên Andrew Đỗ cùng một số thiện nguyện viên đi phát những tấm vé số raffle, rút thăm và trao quà cho những người may mắn trên sân khấu với các phần quà do Quốc Việt Foods và các mạnh thường quân khác trong cộng đồng bảo trợ.MC. chương trình văn nghệ do Cô Ánh Liên, phụ trách, với sự góp mặt của khoảng 10 đến 15 nghệ sĩ ngoại quốc tham gia trình diễn. Anh Định Mai là trưởng ban nhạc Majesty Band, MD Sound và Lighting lo âm thanh, ánh sáng cho hội chợ.Hội chợ Hè năm nay, ngoài các gian hàng triển lãm thương mại, văn hóa xã hội, y tế, còn có khoảng 60 gian hàng thực phẩm và các xe food truck, gồm đủ các loại thức ăn đại diện cho các sắc dân, đặc biệt là một gian hàng bán bia giải khát ngay trong khuôn viên hội chợ.Hội Chợ Hè 2017 do Giám Sát Viên Quận Cam Andrew Đổ phối hợp cùng các cơ quan Orange County Parks, Hội CEAVA Foundation, Inc tổ chức Hội Hội Chợ Hè 2017 Summer Freedom Festival nhằm mục đích - Phát huy và phát triển các sinh hoạt lành mạnh ngoài trời chào mừng mùa hè tự do tại Quận Cam.- Tạo cơ hội để quảng bá các sắc thái văn hóa, giáo dục và nghệ thuật của các cộng đồng mọi sắc dân trong Địa Hạt 1, Quận Cam.- Trợ giúp thêm phương tiện học vấn cho giới trẻ qua các giải thưởng và học bổng.Chương trình trong 3 ngày hội chợ có:- Thi nhạc cho học sinh trung học trong khu vực với các giải thưởng học bổng giá trị.- Thông báo việc cấp phát học bổng hàng năm cho các học sinh xuất sắc.- Tổ chức tiết mục giải trí của nhiều sắc dân cho mọi lứa tuổi, cả tân nhạc lẫn nhạc dân tộc cổ truyền.- Các cuộc thi vui chơi lành mạnh dành cho trẻ em.(Có khu vui chơi dành riêng cho trẻ em.)-Khu sinh hoạt và ẩm thực cho du khách với nhiều gian hàng giới thiệu hoạt động và thương vụ, gồm có thức ăn và các đặc sản vùng, miền và sắc tộc.Đặc biệt, nhà sư Thích Nhuận Tâm -- vừa là nhà thơ, nhà thư pháp, và là người mở trường dạy ngoại ngữ miễn phí cho sinh viên học sinh nghèo ở Chùa Lá Gò Vấp, Sài Gòn -- được kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa dùng tiền túi thuê gian hàng số 22 để cúng dường Thầy ngồi vẽ thư pháp, gây quỹ cho lớp ngoại ngữ.Thầy Thích Nhuận Tâm hôm Thứ Bảy đã ghi lại hai đoạn thơ tặng nhà văn Nguyên Giác:Được biết, năm nay là năm đầu tiên của Hội Chợ Hè. Mọi chi tiết về Hội Chợ Hè xin liên lạc: (714) 486-5708.