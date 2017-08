Người Dân Việt Nam Ngày Càng Chuộng Trái Cây Ngoại

Người tiêu dùng chọn mua trái cây tại các siêu thị Emart, CoopMart…

Tình hình thị trường những năm gần đây cho thấy dân Việt Nam càng ngày càng ưa dùng trái cây ngoại, lý do là vừa bởi hương vị lạ vừa bởi tâm lý tin rằng hàng nhập khẩu sẽ an toàn, đảm bảo hơn. Và gần đây, nhiều loại trái cây ngoại khá tương đồng về mùa vụ và chủng loại trái cây VN vẫn được nhập vào, nhiều nhất là trái cây Thái Lan, theo Tuổi Trẻ (TTO).Dạo một vòng chợ Thị Nghè và chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP. Sài Gòn) những ngày này, rất dễ tìm mua bòn bon Thái Lan với giá dao động 55,000-70,000 đồng/kg, hay măng cụt Thái (người bán bao ăn) giá từ 60,000 đến 75,000 đồng/kg.TTO dẫn thông tin từ ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền (Q.8), ghi nhận trái cây Thái Lan bán ra tại chợ này, như bòn bon thì ở mức 53,000-57,000 đồng/kg, còn măng cụt chỉ dao động từ 28,000 đến 30,000 đồng/kg. Đáng chú ý là trong khoảng 200-220 tấn trái cây nhập về hằng đêm, số lượng trái cây ngoại luôn áp đảo trái cây nội. Đứng đầu bảng thường xuyên là hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc với chủng loại phổ biến là táo với giá 20,000-25.000 đồng/kg, lê với giá 20,000-26,000 đồng/kg, đào trên dưới 20,000 đồng/kg…Trong khi đó, ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết lượng trái cây về chợ này khoảng 2,100 tấn/ngày đêm, nhưng có thể lên tới 3,000 tấn/ngày đêm vào dịp lễ hay ngày rằm, trong đó trái cây ngoại chiếm khoảng 25-30%. Trong các loại trái cây ngoại, sản phẩm từ Trung Quốc chiếm khoảng 60%, trái cây Thái Lan chiếm hơn 30%, còn lại là từ các nguồn khác.TTO dẫn lời một giám đốc thu mua phụ trách ngành hàng tươi sống của một siêu thị trong nước, cho hay mức tiêu thụ trái cây ngoại ở hệ thống rất khả quan, nhiều loại trái cây nhập từ Hàn Quốc, Thái Lan, Úc dù có giá cao nhưng vẫn có sức tiêu thụ tốt. “Chẳng hạn hai tháng qua là mùa cherry, giá lên đến 400,000-500,000 đồng/kg nhưng cứ bán nửa buổi là kệ đã trống hàng”, ông này cho biết.TTO dẫn lời một khách hàng, bà Nguyệt Anh (Q.Bình Thạnh) cho biết vài năm gần đây gia đình bà rất ít chọn mua trái cây trong nước do ngại chất bảo quản, thay vào đó là chuyển sang ăn trái cây nhập khẩu, chủ yếu là táo, lê, kiwi, nho, và thỉnh thoảng là cherry.Theo ông Lê Xuân Hoàng, giám đốc HTX Vườn Xanh (Đồng Nai), cho biết trước đây trái cây nhập khẩu chủ yếu là các loại ôn đới như cam, nho, táo, lê... vốn không phải thế mạnh của VN, nhưng hiện nay nhiều loại trái cây khá tương đồng mùa vụ và chủng loại cây trái đã trồng trong nước vẫn được phép nhập về, nhiều nhất là trái cây Thái Lan.Cũng từ góc độ nhà sản xuất trái cây nội, ông Dụng Quý Đông, chủ trang trại Quý Đông (Bình Phước), cho biết các loại trái cây Thái Lan như xoài, chôm chôm, măng cụt, bòn bon, sầu riêng... đang được nhập ngày càng nhiều, đánh bật hàng VN. Chẳng hạn, sầu riêng Thái Lan đang bắt đầu tràn ngập thị trường nội do sầu riêng VN gần hết vụ, hơn nữa sầu riêng Thái cũng rất được ưa chuộng. Hơn nữa, thuế xuất nhập khẩu nông sản khu vực Đông Nam Á được giảm, miễn, nên việc trái cây Thái Lan nhập vào VN ngày càng nhiều là điều khó tránh khỏi", ông khẳng định.TTO nên nhận xét của vị giám đốc một công ty chuyên nhập khẩu trái cây, rằng với tăng trưởng hiện nay, thị trường trái cây nhập khẩu đang là miếng bánh hấp dẫn và cạnh tranh rất khốc liệt. Nhiều loại trái cây ngoại có giá không cao nhưng nhập về VN lại thành hàng cao cấp do chi phí vận chuyển, thuế, bảo quản hao hụt... Chỉ trong khoảng 2 năm qua, số lượng đầu mối nhập khẩu rau quả của VN đột biến tăng lên đến mức hai con số.Và để cạnh tranh, nhiều nhà nhập khẩu đã cố tình lập lờ nguồn gốc hàng hóa, trà trộn hàng giá thấp với giá cao để đạp giá xuống, giành thị phần. Với cách thức này, người tiêu dùng rất khó nhận biết chất lượng hàng tốt hay hàng xấu, trong khi nhà bán lẻ có thể nhận ra nhưng cũng khó chứng minh được việc pha trộn này để trả hàng cho đầu mối, nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ, người tiêu dùng chịu thiệt – vị này nói.