Mưa Đá, Nghề Cấm, Máy Tàu, Sách Lậu, Án Oan...

Trong khi trời chẵng mưa thuận, gió chẳng chịu hòa... hành chánh vẫn nhiều khó khăn gian nan.Bản tin VOV kể rằng lốc xoáy kèm theo mưa đá kéo dài hơn 20 phút quét qua xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng khiến hơn 40 căn nhà ở của người dân bị tốc máiChiều 11/8, trên địa bàn xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xảy ra lốc xoáy kèm mưa đá làm hơn 40 căn nhà bị tốc mái, nhiều diện tích cây trồng bị hư hại.Trong khi đó, báo Đời Sống & Pháp Luật kể về tình hình: Công bố 20 ngành nghề cấm tư nhân tham gia.Nghị định 94 vừa được Chính phủ ban hành, hiệu lực từ 1/10 tới, có 20 ngành nghề Nhà nước thực hiện độc quyền trong hoạt động thương mại gồm, trích:18- Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm;19- Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng;20- Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí...Bưu chính tư không cho cũng được đi, nhưng tại sao chính phủ cấm tư nhân xuất bản và phát hành báo chí?Than ôi là tự do...Bản tin Infonet kể chuyện: Xe gường nằm, xe tải, xe máy cày đâm nhau, 5 người bị thương...Khoảng 16h ngày 11/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách, xe tải và xe máy cày đã xảy ra trên tuyến Quốc lộ 14 (thuộc địa bàn xã Đắk B'lao, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) khiến nhiều người bị thương.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Sau khi liên tục gặp sự cố khi tàu ra khơi, ông Bùi Tín (xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi) mới phát hiện loại máy được lắp đặt cho hai tàu cá của mình là máy... phát điện, thay vì máy tàu như hợp đồng.Theo ông Tín, trước khi bắt đầu đóng mới đôi tàu cá QNg 92198 và QNg 92233, ông được thợ máy Nguyễn Vu dẫn đến cửa hàng mua bán máy Thọ Định (P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.SG) để đặt hàng...Thế là...Báo Thanh Niên kể về Phú Yên: 51 giáo viên mất việc trước thềm năm học mới.Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND H.Tây Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết đã gặp mặt 51 giáo viên để nghe giãi bày ý kiến trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.Theo bà Trương Thị Dân, Trưởng phòng GD-ĐT H.Tây Hòa, những năm qua UBND H.Tây Hòa đã ký hợp đồng với 51 giáo viên này để phân bổ dạy ở các cấp học mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Còn theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hầu hết những giáo viên này được hợp đồng lao động từ năm 2011. Thế nhưng, ngày 9.8, Phòng GD-ĐT H.Tây Hòa đã mời gặp mặt để thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng lao động.Báo Tiền Phong kể: Sách giáo khoa lậu bùng phát trước năm học mới.Còn gần một tháng nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu, tuy nhiên thị trường đã xuất hiện nhiều sách giáo khoa, sách tham khảo lậu…Ngày 9/8, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 2 cơ sở in là Công ty In Tràng An và Nhà in Khoa học Công nghệ mới, trong khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm vi phạm quy định về in ấn thu giữ số lượng lớn sách giáo khoa in lậu. Theo Đội QLTT số 14, Chi cục QLTT Hà Nội thời gian gần đây đã liên tục phát hiện nhiều cơ sở in ấn sách lậu, thu giữ hàng chục tấn sách giáo khoa các loại… giá trị nhiều tỷ đồng. Cũng theo Quản lý thị trường Hà Nội, trước đây, việc in lậu sách chỉ dừng lại ở những đầu sách mới, sách bán chạy thì hiện nay ngay cả giáo trình, sách giáo khoa, sách tham khảo, sách tiếng Anh… cũng bị in lậu, in giả một cách trắng trợn.Báo Người Lao Động kể: Ngày 11-8, với sự phối hợp của Fablab Đà Nẵng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), ĐH bang Arizona - Mỹ (ASU) và ĐH Đà Nẵng tổ chức khai trương không gian sáng chế trong khuôn viên ĐH Đà Nẵng.Không gian sáng chế được trang bị thiết bị hiện đại giúp sinh viên trau dồi kỹ năng sáng chế và thử nghiệm công nghệ mới và các giải pháp sáng tạo để giải quyết các thách thức phát triển của cộng đồng.Báo Lao Động kể: bị án oan 43 năm chưa được Toà án bồi thường theo luật định.Theo hồ sơ, năm 1973, ông Thêm bị TAND tỉnh Vĩnh Phú (cũ) tuyên tử hình cho 2 tội danh giết người và cướp tài sản. Đến ngày 8.8.2016, ông Thêm được Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đình chỉ điều tra bị can.Sau đó, ông Thêm đã có đơn yêu cầu đòi bồi thường, gần 1 năm qua, ông Thêm vẫn chưa được gì.