Sài Gòn: Ngành Du Lịch Thiếu Chiến Lược Phát Triển

Khách quốc tế rất thích áo dài Việt nhưng lễ hội áo dài vào tháng 3 hằng năm, dù hoành tráng nhưng vẫn chưa có quy mô một sự kiện du lịch.

Từ khi tái lập Sở Du lịch TP (tháng 10-2014), du lịch đã được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Sài Gòn nhưng cho đến nay, thực tế cho thấy ngành này phát triển vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng.Đó là nhận định của nhiều đại biểu tại cuộc họp của HĐND TP giải trình về hiệu quả của ngành du lịch ngày 4/8 vừa qua, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhìn nhận du lịch đã được xác định là ngành mũi nhọn và đóng góp nhiều vào tổng thu nhập của TP nhưng chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của Sài Gòn, một trung tâm văn hóa – du lịch trong cả nước; tài nguyên chưa được khai thác đúng tầm dẫn đến các sản phẩm du lịch đơn điệu, chưa thỏa mãn du khách.Bà Tâm nhận định rằng khuyết điểm lớn TP là chiến lược phát triển du lịch chưa được xây dựng. Việc quảng bá, đầu tư cho du lịch thì thiếu chuyên nghiệp và chưa có kế hoạch nhất quán nên dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp có muốn nhưng chưa mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này. Nguồn nhân lực đã được nâng lên nhưng chưa đáp ứng 3 yêu cầu phát triển du lịch, đó là: chuyên nghiệp, hiện đại và có bản sắc dân tộc. Những yếu kém và khuyết điểm trên là trách nhiệm không riêng của Sở Du lịch mà còn của các sở, ngành khác.NLĐO dẫn lời ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Du lịch TP, cho biết ngành du lịch đóng góp 9% GDP của TP năm 2016. Sau khi tái lập, sở đã chú trọng phát triển các sản phẩm vừa mới vừa tiêu biểu. Ngành du lịch đã xây dựng được chuỗi sự kiện định kỳ hằng tháng, như tháng 1 đón du khách đầu tiên, tháng 2 có Tết cổ truyền, lễ hội áo dài…Được biết ngành du lịch hiện có 107,000 người tham gia trực tiếp, 1,228 doanh nghiệp lữ hành, trong đó có 131 khách sạn 3-5 sao. Doanh thu du lịch tăng đều cứ hơn 10% qua các năm và sắp tới, chỉ tiêu tăng trưởng đề ra sẽ cao hơn. Ông Vũ thừa nhận du lịch TP đang tồn tại nhiều khuyết điểm cần khắc phục mà việc cần làm sớm là vạch chiến lược phát triển ngành.Theo thông tin NLĐO dẫn từ Sở Du lịch TP, tháng 9-2017 sẽ hoàn thành các bước khảo sát và đánh giá về thực trạng cùng thế mạnh của du lịch TP Sài Gòn, xác định vị trí của ta là tới đâu, ở đâu so với các nước trong khu vực, cũng như triển khai việc phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững trong thời gian tới.Bên cạnh đó, UBND TP đã cho phép Sở Du lịch làm việc với các đơn vị tư vấn nước ngoài có năng lực và am hiểu thị trường Việt Nam bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, vận động xã hội hóa khoảng 2 triệu USD để phát triển ngành. Dự kiến đến tháng 12-2017 sẽ hoàn thành việc khảo sát, để đơn vị tư vấn sẽ trình bày cụ thể quy hoạch vào quý I/2018.Nhân đây, UBND TP yêu cầu xây dựng thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn, như có thể từ một sự kiện du lịch được tán thưởng sẽ phát triển thành sản phẩm du lịch; đồng thời cần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, giao thông thuận tiện cho du khách. Về nâng cao nguồn lực, cấp TP sẽ lo kinh phí để mời chuyên gia nước ngoài đào tạo lực lượng chuyên ngành du lịch cho TP.