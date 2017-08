100,000 Công Ty TQ Hoạt Động Ở Châu Phi; TQ Xây Căn Cứ Quân Sự Tại Châu Phi

DJIBOUTI - Sự thành lập căn cứ ngoài nước đầu tiên của Trung Cộng tại châu Phi là củng cố chân đứng tại lục địa ngày càng có nhiều quan hệ kinh tế với Hoa Lục.Giới bình luận đoán biết Beijing đang chuẩn bị thị trường cho các kỹ nghệ chế xuất của thế hệ mới tại đất nước 1.4 tỉ dân.Trong 1 buổi lễ có sự góp mặt của 1 đội quân danh dự bản xứ, quân đội Trung Cộng khánh thành căn cứ hải quân mới của họ tại Djibouti tại biên giới tiếp giáp Eritrea tại miền bắc, nơi 2 nước đang tranh giành chủ quyền 1 ngọn núi và 1 đảo nhỏ. Đơn vị Trung Cộng đồn trú tại Djibouti điền vào khoảng trống do 450 binh sĩ Qatar để lại trong lúc đối đầu với 4 lân bang Arap từ 3 tháng.Beijing xác quyết: căn cứ này đuợc mở theo thỏa thuận với 2 phe xung đột và bằng ủy nhiệm của LHQ.Quân đội Trung Cộng đang tham gia 1 số sứ mệnh hoà bình tại châu Phi, như tại Nam Sudan, Mali, Congo và cảm thấy hãnh diện.Theo giới quan sát, Beijing chỉ cần dùng đầu tư nhỏ vì mục đích tuyên truyền – Trung Cộng cả quyết căn cứ Djibouti chỉ có vai trò tiếp vận và yểm trợ, như tìm cứu và tiếp sức chống hải tặc.1 phúc trình của McKinsey&Company công bố mới đây cho hay châu Phi hiện chứng kiến trên 100,000 doanh nghiệp hoạt động bằng vốn của người Hoa, nhiều hơn 3.7 lần danh sách của Bộ thương mại Trung Cộng. Theo phúc trình này, 60% số hãng xưởng này là tư doanh.1 trong các thành công của Trung Cộng tại châu Phi là nhà sản xuất máy điện thoại di động Tecno, đáp ứng các nhu cầu cụ thể của thị trường địa phương. Chính Tecno ước luợng thị phần của họ tại vùng Hạ-Sahara là hơn 40%.Các hoạt động kinh doanh của người Hoa tại châu Phi không còn chú trọng vào khai thác tài nguyên thiên nhiên như trước – lý do là Hoa Lục không còn ưu thế về nguồn lao động rẻ và dồi dào trong khi tuổi của 50% dân số châu Phi là duới 20 và nghèo. Nên lục địa Đen trở thành đích đến của doanh nghiệp đưa việc làm ra ngoài nước.1 trong các điểm tây phương chỉ trích Trung Cộng là nhân quyền, cũng là điều không gây bận tâm dân châu Phi.Với ảnh hưởng của Beijing phát triển, ảnh hưởng của Washinton bị thu hẹp – Bạch Ốc của TT tỉ phú đã nói rõ ý định bãi bỏ các chương trình phúc lợi tại châu Phi không liên quan trực tiếp với an ninh. Nhưng, báo The Economist tiên đoán đầu tư hạ tầng cơ sở và kinh tế tại châu Phi sẽ không đuợc đền đáp và trong 1 thập niên Trung Cộng có thể phải chấp nhận xoá nợ hay dùng áp lực mạnh để đòi nợ.