Chùa Diệu Quang Mời Dự Nghe Pháp Hằng Tháng, Lễ Vu Lan 2017

Thuyết Pháp tại Chùa Diệu Quang.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại chánh điện Chùa Diệu Quang tọa lạc số 3602 W. Fifth Street, Santa Ana CA, 92703, điện thoại số (714) 554-9588 do Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ làm Viện Chủ và Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm làm Trụ Trì đã tổ chức buổi thuyết giảng Phật Pháp vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng 8 năm 2017, đây là buổi thuyết giảng Phật Pháp hằng tháng do Hòa Thượng Thích Phụng Sơn giảng bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Đề tài thuyết giảng: “Để quán chiếu đời sống trong sư An Lạc và Giác Ngộ Tỉnh Thức.”Tham dự buổi thuyết giảng ngoài qúy đồng hương Phật tử chùa Diệu Quang còn có một số qúy đồng hương Phật tử đến từ các chùa và tự viện Nam California.Như qúy đồng hương Phật tử đã biết, hằng tháng cứ vào ngày Chủ Nhật tuần lễ đầu của mỗi tháng, tại Chùa Diệu Quang đều có buổi thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Phụng Sơn về những đề tài Phật Pháp liên quan đến sức khỏe trong đời sống hằng ngày, gắn liền với thực tế qua lăng kính khoa học mà Hòa Thượng đã dày công nghiên cứu để hướng dẫn Phật tử áp dụng trong đời sống hầu bảo vệ được sức khỏe để thân tâm an lạc tiếp tục con đường tu học.Phật tử biết nhiều về Hòa Thượng Thích Phụng Sơn qua một số tài liệu nghiên cứu như:- Những Nét Văn Hóa Của Đạo Phật.- Khí Công Tâm Pháp Toàn Tập.- Hạnh Phúc Kỳ Diệu.- Sự cần thiết thực hành Niệm Phật trong thời đại khoa học.- Khí Công Tâm Pháp (thiền phối hợp với thần kinh học).- Đại Biểu Tượng.- Đạo Phật Tích Cực Trong Thời Đại Mới.- Một Ngày Sống Thương Yêu, Một Ngày Sống Hạnh Phúc...Đồng hương Phật tử muốn biết thêm chi tiết về những buổi thuyết giảng xin liên lạc về chùa: (714) 554-9588 hoặc đạo hữu Tuệ Giải (714) 720-7618.Nhân dịp nầy Sư Trưởng Thích Nữ Diệu Từ, Viện Chủ và Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm Trụ Trì Chùa Diệu Quang cho phổ biến Thư mời tham dự Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2561 – 2017 với nội dung như sau:Kính thưa qúy đạo hữu,Để tưởng niệm công đức sinh thành của Cha, Mẹ, noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát, Chùa Diệu Quang sẽ long trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan tại chùa Diệu Quang tọa lạc số 3602 W. Fifth Street, Santa Ana CA, 92703, điện thoại số (714) 554-9588 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 20 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày 29 tháng 6 nhuần, năm Đinh Dậu.).Chúng tôi trân trọng kính mời qúy đạo hữu cùng gia đình hoan hỷ về tham dự ngày đại lễ nói trên. Sự hiện diện của qúy vị là niềm khích lệ lớn cho chúng tôi trên đường hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sinh.Chương trình Đại lễ Vu Lan 2017 gồm co: Thuyết pháp, Cài Hoa Hồng cho Cha, Mẹ, Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm Phật Điện, Ban tổ chức tuyên bố lý do, Chào cờ, Giới thiệu quan khách, Diễn văn khai mạc, Hợp ca Vu Lan Nhạc Khúc, Mục Kiền Liên Cứu Mẹ (trích đoạn). Đạo Từ Lễ Vu Lan, Lễ Dâng Hoa, Lễ Cầu Nguyện chính thức, Lễ Phóng Sanh, Lời cảm tạ của ban tổ chức, Lễ Cúng Dường Trai Tăng, Mời quan khách và Phật tử thọ trai.Chương trình văn nghệ Mừng Vu Lan do Đạo Tràng Diệu Quang, Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên và một số Ca Sĩ trong Quận Cam đóng góp giúp vui.Sau chương trình văn nghệ là Lễ cúng Đại Thí Thực.“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹGánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.”