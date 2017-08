Giấc mơ cuối đời, từ Việt Museum

đến hội trường Đình Bảng.



Giao Chỉ, San Jose.





Một ngôi Đình cho San Jose.

Đình Bảng





Hoàn cảnh rời bỏ quê hương.



Sau những biến cố của đất nước với cuộc chiến tranh Việt Nam, trên thế giới hiện có khoảng 5 triệu người Việt định cư khắp 5 châu 4 bể. Khởi đi từ 30 tháng tư 1975 đến nay, từ nhiều miền đất nước người Việt trong mọi hoàn cảnh đã xây dựng cuộc sống trên đất khách quê người. Người tỵ nạn chính tri, kẻ tha phương cầu thực. Xum họp gia đình, công ăn việc làm, an cư lạc nghiệp, dựng vợ gả chồng, mua nhà mở tiệm, con trẻ lo việc học hành, các bậc cao niên an hưởng tuổi già. Mọi người đều hội nhập vào cuộc sống trong xã hội mới và mọi tấm lòng đều hướng về cố quốc. Tùy theo xuất xứ và hoàn cảnh ra đi, mỗi người đều có những quan niệm sống khác biệt. Tại mỗi quần cư, dân Việt đều tập hợp thành một cộng đồng, cùng bảo vệ truyền thống, ngôn ngữ và văn hóa. Duy có điều chưa nơi nào thực hiện được một Viện Bảo Tàng để giữ lại di sản lịch sử cho một giai đoạn đổi đời. Tất cả mọi người ra đi đều vì lý tưởng hay vì sinh kế. Không một ai ra đi đến đất mới nghĩ rằng sẽ dành phần lớn cuộc đời để lập một viện Bảo Tàng mang danh nghĩa Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa. Và chính gia đình chúng tôi cũng như mọi người. Đi tìm tự do nhưng cũng thực sự chỉ là tìm nơi an cư lạc nghiệp. Bảo tàng là duyên số.



Nguồn gốc di dân Việt tộc.

1) 4.000 năm trước công nguyên tại Hoa Nam, phía Nam sông Dương Tử có nhiều bộ tộc Việt nên gọi là Bách Việt. Trong số này có Lạc Việt.

2) 3,000 năm trước Tây lịch, Lạc Việt thiên cư về miền châu thổ sông Hồng Hà, lập quốc gọi là dân Việt ở miền Nam.

3)Lạc Việt vẫn tồn tại dù trải qua ngàn năm Bắc thuộc từ 179 trước dương lịch cho đến 938 sau dương lịch.







4) Đến năm 1288 biên giới Việt Nam mở tới Quảng Nam và 1471 là Bình Định.

5) Từ 1600 Trịnh Nguyễn phân tranh, Việt Nam mở nước tới Khánh Hòa 1611, Sài Gòn Gia Định Biên Hòa 1653, Tiền Giang 1698 và Hậu Giang 1755.

6) Cuộc Nam Tiến của dân Việt trong 500 năm mở nước từ đèo Hải Vân đến mũi Cà Mâu.

7) Pháp thuộc gần 100 năm từ 1858 đến 1945.

8) 1946 chiến tranh Quốc Cộng đến 1954 đất nước chia đôi, một triệu người Bắc di cư vào Nam.

9) 1975 Cộng sản miền Bắc chiếm đóng miền Nam, 4 triệu người Việt tỵ nạn trên thế giới. Hai triệu hiện tại Hoa Kỳ. (Tài liệu này cần được duyệt lại..)

10) Trong suốt cà ngàn năm qua, dân Việt không hề có một viện bảo tàng nhân văn cho từng các biến cố di dân trong lịch sử.



Hoàn cảnh xây dựng Việt Museum.



Vì những duyên may do hoàn cảnh và công việc đưa đẩy, trong 20 năm qua chúng tôi đã hoàn tất phần căn bản của Việt Museum tại History Park, San Jose. Cho đến nay bảo tàng đầu tiên và duy nhất của người Việt trên thế giới đã hoàn thành và tạm ổn định. Việt Museum xây dựng trên đất công của thành phố Riêng phần nhà cửa địa ốc vườn cảnh đã được sửa chữa toàn diện trị giá thương mại hiện nay là 3 triệu mỹ kim gồm và nhà và đất. Đây là giá trị tượng trưng vì thực sự không phải là tài sản tư nhân để làm thương mại. Mặt khác, qua công trình sáng tác và sưu tầm các di sản, các tác phẩm lưu giữ và trưng bảy hiện trị giá trên 3 triệu Mỹ Kim. Cũng phải ghi nhận rằng đây là giá trị theo lịch sử nghệ thuật bảo tàng, không phải là trị giá theo hàng hoá thông thường. Với số khách phần lớn là sinh viên học sinh dã ngoại, Việt Musuem hiện trở thành một địa điểm để thế hệ tương lai học hỏi về văn hóa và lịch sử của người Việt tại hải ngoại.

Một hội trường cho Việt Museum.



Tuy nhiên, tất cả mọi quan khách hiểu biết và các chuyên viên về bảo tàng đều nói rằng địa điểm Việt Museum chật hẹp so với nhu cầu tối thiểu. Thiếu tiện nghi vệ sinh, không có nơi chiếu phim, tiếp khách, triển lãm, sinh hoạt văn hóa... Quả thực chúng tôi thiếu một phòng họp lớn có máy lanh máy sưởi và nhà vệ sinh. Đây là một nhu cầu thực tế và rất cần thực hiện sớm. Rất may mắn là bên cạnh Việt Museum hiện nay vẫn còn đất trống đủ rộng để xây cất một trung tâm sinh hoạt. Để thực hiện công việc này, nhu cầu gây quỹ cho một trung tâm trung bình phải có 1 triệu mỹ kim.



Lịch sử kiến trúc Victoria.



Victoria là một hình thái kiến trúc được sử dụng nhiều tại nước Anh trong thời kỳ trị vì của nữ hoàng Victoria từ 1837 đến 1901. Nhưng Victoria lại tồn tại và phát triển lâu dài qua dăy nhà đại diện cho phong cách kiến trúc này ở San Francisco xây dựng trong những năm 1892 - 1896. Đặc biệt kiến trúc Victoria với nhiều họa tiết trang trí tỉ mỉ cũng có tại San Jose. Viet Museum hiện nay là ngôi nhà Vitoria rất cũ gần 200 trăm năm trên đường Almaden được đem vào San Jose History Park từ hơn 50 năm. Việt Nam nhận lãnh và sửa chữa toàn diện để trở thành viện Bảo Tàng đầu tiên ghi dấu lịch sử tỵ nạn gốc Việt từ 1975 cho đến nay.

Hội trường xưa



Một ngôi Đình cho San Jose: Đình Bảng.



Tại Việt Nam mỗi làng đều có một ngôi nhà sinh hoạt chung có tên truyền thống là Đình làng. Miền Bắc Việt Nam hiện nay còn nhiều ngôi Đình danh tiếng tiêu biểu cho nền văn hóa kiến trúc từ thời thượng cổ. Đình làng Đình Bảng là một mẫu mực tiêu biểu. Đình Bảng do ông Nguyễn Thạc Lương xây cất từ năm 1700 đến 1736 mới hoàn tất. Kích thước 20m X 14m với chiều cao 8m. Hiện nay vẫn còn tồn tại như một di tích văn hóa tại làng Bảng thuộc tỉnh Bắc Ninh phía Bắc Hà Nội 20 cây số. Kiến trúc này dựa theo kiểu nhà sàn của người Thượng miền Việt Bắc và cũng được coi là nhà hội đồng của sắc dân Lạc Việt từ ngàn năm trước.



Chúng ta đi đem theo quê hương.

Với dự trù thực hiện một trung tâm sinh hoạt cho Việt Museum, chúng tôi sẽ mời kiến trúc sư vẽ họa đồ kiến trúc theo căn bản hiện đại tại Hoa Kỳ. Nhưng phần vỏ bên ngoài sẽ là hình ảnh của ngôi Đình Bảng. Điều nầy thể hiện hình ảnh văn hóa kiến trúc Việt Nam từ thời thượng cổ xuất hiện tại San Jose, kinh đô của thế giới điện tử thế kỷ 21... Việc nầy thể hiện tinh thần người Việt ở xứ người đã đem theo quê hương. Với Việt Museum đặt tại ngôi nhà Victoria của thế kỷ thứ 18 chúng ta có thêm hội trường bảo tàng thế kỷ thứ 17Việt Nam trở thành một thông điệp đầy ý nghĩa cho thế hệ tương lai. Để thực hiện giấc mơ của một di dân gốc Việt, chúng tôi xin công bố dự án và khởi sự xin phép và gây quỹ. Khi hoàn thành Việt Museum và Đình Bảng sẽ là tác phẩm của tất cả mọi người. Xin góp tấm lòng và một bàn tay.