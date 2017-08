Hai Biến Cố Quan Trọng Làm Cho Mùa Hè Pháp Nóng Thêm

Pháp hiện có 13 tỉnh Miền Nam đặt trong tình trạng báo động vì nóng tới 40°c. Hồi tháng trước, Pháp cũng đã bị nóng như vậy khi mới vào Hè.Nhưng nhiều người có thể tạm thời quên nóng bức vì bị cuốn hút theo báo chí, truyền thanh và truyền hình đồng loạt làm ầm lên vụ con gấu trúc (Panda của Tàu) ở vườn thú Beauval trong tỉnh Loir-et-Cher (cách Parìs chừng 175 km về phía Nam), sanh 2 gấu con, chết mất một con và chuyện cầu thủ Neymar được PSG mua 225 triệu euros vừa tới Paris trình diễn.Những loại thời sự này có tác dụng mạnh khơi dậy nhu cầu sinh lý của một lớp người hơn là thời sự kinh tế hay chánh trị. Như vụTòa Đại sứ Hà nội của VC ở Berlin tổ chức bắt cóc cán bộ đào thoát Trịnh Xưân Thanh đang xin tỵ nạn ở Đức. Vụ này phơi bày bản chất VC xưa nay là du côn, chỉ biết mục tiêu là trên hết, nhưng vụ việc nghiêm trọng như vậy mà chỉ được một ít người Việt nam lớn tuổi quan tâm tới tình hình Việt nam theo dõi mà thôi.2 gấu trúc của Tàu cho thuê 10 nămKinh tế Pháp và cả Âu châu đang hồi suy trầm, công nợ ngập đầu, thất nghiệp gia tăng phi mã, mà TT Pháp, ông Sarkozy có thể tạm thời quên để dồn nỗ lực thương lượng với Chủ tịch Tàu, ông Hồ Cẩm Đào, thuê bao cặp gấu trúc khổng lồ 10 năm với giá vô cùng mắc, ngoài chi phí vận chuyển, chắm sóc và ăn uống của 2 con vật quí hiếm (đang trên đà bị diệt chủng) này. Cho tới khi Hy Lạp tổ chức trưng cầu dân ý, ông Sarkozy mới tạm ngưng việc thương lượng.Ở Tàu, quê hương của gấu trúc, chỉ còn được 1600 con đang sống trong hoang dã. Chúng bị mất dần do nạn phá rừng trúc, làm mất môi trường sanh sống quen thuộc.Hai vị nguyên thủ quốc gia thương lượng nhau những điều kiện thuê bao, giá cả, lý lịch của 2 con vật đều được giữ kín, cho tới khi Hồ Cẩm Đào ký thoả thuận. Như một thương lượng ngoại giao giữa quốc gia với quốc gia. Ngoại giao gấu trúc!Cho tới ngày nay, giá thuê bao 2 gấu trúc khổng lồ này vẫn còn giữ bí mật. Nhưng Écosse cũng thuê bao 2 gấu trúc cho vườn thú Edimbourg, giá hàng năm trả cho Tàu là 770000 euros. Căn cứ theo đây, người ta có thể ước tính giá thuê bao của Pháp. Chắc có cao hơn chớ khó thấp hơn nên việc thương lượng giữa hai ông Sarkozy và Hồ Cảm Đào mới kéo dài cả nửa năm như vậy. Ngoài giá thuê bao, Pháp còn phải trả thêm chi phí cho 2 chuyên viên Tàu về Thú y đi theo hầu 2 con vật, và cứ thay phiên nhau 6 tháng. Nói 2 gấu trúc Pháp thuê là thứ khổng lồ vì mỗi con nặng tới 150 kg..Trước khi tới Pháp 3 tháng, 2 gấu trúc được tách rời khỏi những con thú khác của trung tâm Chengdu của miền Tây-Nam nướcTàu. Hai gấu trúc đi qua Pháp, mỗi ngày ăn hết 100 kg trúc. Nhưng chúng tách bỏ vỏ, chỉ ăn phần ruột trúc. Ăn nhiều nên ỉa cũng nhiều. Mỗi con mỗi ngày thải ra 30kg cứt.Ông Li Mingxi, Giám đốc trung tâm nuôi 108 gấu trúc, từ vài tháng tới 27 tuổi, nơi có cặp gấu trúc cho Pháp thuê cũng thú nhận là ông hoàn toàn không biết điều kiện thuê bao 2 con vật đó. Vì mọi chuyện ở cấp quốc gia. Ông chỉ biết 2 con vật phải được săn sóc theo chế độ đặc biệc, tiêu chuẩn cấp quốc gia trước khi đi.Cặp gấu trúc này không phải là cặp đầu tiên tới Pháp. Trước đây 10 năm, Tàu đã cho Pháp một cặp dưới thời T.T. Pompidou. Vã lại, Tàu cho thuê gấu trúc nằm trong chánh sách quốc gia. Trước đây, quan hệ với các nước không cộng sản, Tàu bị kẹt vào thế khó khăn thì gấu trúc là một lợi thế mở đường, vừa kiếm được bạc cắt. Nay, Tàu cho Huê kỳ, Thái lan, Singapore, Espagne, Áo, Nhựt thuê. Nhưng cặp gấu ở Beauval là khổng lồ, thay thế 2 con trước đã chết.Quan hệ với Tàu lúc nào cũng bị Tàu trục lợi, kẻ thua thiệt không bao giờ là Tàu. Các nước thuê bao gấu trúc của Tàu đều phải chấp nhận điều kiện nỗ lực tìm cách thuận lợi cho gấu trúc sanh đẻ trong thời gian 10 năm thuê bao, và gấu con sẽ trở về Tàu cùng với gấu cha mẹ.Ông Li Mingxi cũng không biết cách nào để cho gấu sanh đẻ vì muốn sanh đẻ, gấu phải "yêu nhau". Gấu đực muốn làm tình mà gấu cái không muốn thì con người cũng không có thể làm gì khác hơn để can thiệp.Giống như con người vậy mà.Gấu trúc ở Beauval sanh conKhi biết gấu trúc cái có bầu, nhơn viên vườn bách thú tất bật chuẩn bị đón em bé. Sự kiện này cũng đã làm sôi nổi giới truyền thông Pháp vì không thông thường như những loài thú khác..Gấu trúc mang bầu 50 ngày thì sanh. Nay gấu mẹ sanh 2 em bé nhưng sau đó chỉ giữ lại có một gấu con tuy nhơn viên đã tận tình, đem con yếu đưa ngay vào lò hấp cùng nhiệt độ với độ ấm của gấu mẹ và thay phiên với con mạnh, cứ 2 giờ, đem đặt bên cạnh gấu mẹ để gấu mẹ cho bú. Trong đời sống hoang dã, khi gấu mẹ sanh được 2 con, xảy ra tới 50% trường hợp sanh đôi, thì gấu mẹ sẽ chọn giữ lại con khỏe mạnh, bỏ mặc con yết ớt cho số phận.Thường loài gấu trúc tới 6 tuổi mới bắt đầu cặp đôi để sanh con. Chúng sống một mình, tìm bạn khi mùa nóng tới.Gấu trúc hiếm vì sự sanh sôi quá hạn chế. Trong năm, gấu cái chỉ có 1 ngày, thật ra chỉ vài giờ có thể thụ thai được. Nhưng gấu cái có thể làm chậm lại sự thụ thai từ 1 tới 4 tháng để chờ ngày dài hơn, nóng hơn và trúc nảy nở nhiều hơn.Gấu mẹ cân nặng hơn 90kg nhưng sanh con chỉ có 100 - 120g và dài hơn 1 tấc.Gấu trúc ở Tàu còn rất ít. Nhờ chương trình cho ngoại quốc thuê mà có thể bảo tồn được giống thú hiếm quí này.Gấu con khi chắc chắn nuôi được sẽ được Đệ I Phu nhơn của quốc gia chủ nhà đứng ra đặt tên và bảo trợ cùng với sự thỏa thuận của Đệ I Phu nhơn Tàu. Hôm rồi, ở Beauval, bà Brigitte Macron chánh thức bảo trợ gấu con.Vừa sanh ra, Pháp nhận ngay 2 bà mụ Tàu chuyên nuôi gấu con qua để phụ với thú y sĩ Pháp chăm sóc.Mỗi năm, Pháp trả cho Tàu 750000 euros tiền thuê bao 2 gấu trúc. Nhưng từ lúc Beauval có 2 gấu trúc thì người thăm viếng tăng mạnh và tiền vào cửa cũng tăng từ 17 triệu euros lên 42 triệu euros/năm.Riêng khoảng tiền bội thu trong thời gian gấu mẹ sanh con thì Beauval phải hoàn trả cho Tàu tuy mọi chi phí đều do Beauval đài thọ.Ngoại giao gấu trúc là vậy.Gầu trúc là loài vật hìền lành tuy là giống vật chỉ có ở Tàu. Nó không giống chủ nó chút nào hết!Gấu trúc của Tàu mang lại xui xẻo cho xứ thuê baoChuyện đã thật sự xảy ra tại Âu châu. Theo báo Le Courrier Internatinal tuần qua lên tiếng cảnh cáo sự xui xẻo do gấu trúc Tàu đem lại cho quốc gia thuê bao. Tờ báo lưu ý hẳn Bà Merkel, Thủ tướng nước Đức. Trong lúc đó, tại Berlin, dân chúng trương biểu ngữ biểu tình đặt vấn đề nhơn quyền với chánh phủ Đức khi ngoại giao với Tàu hơn là đi rước con vật 2 màu lông này về cho sở thú Berlin (Reuters,24/06/17).Người ta kiểm điểm lại lời cảnh cáo về gấu trúc của Tàu mang lại xui xẻo cho quốc gia nào rước về thì thấy quả thật có xui xẻo ghê gớm.Tháng 4/1972, Châu Ân Lai tặng Hoa thạnh đốn 2 con gấu trúc Ling Ling và Hsing Hsing nhơn dịp hòa giải giữa hai nước thì xảy ra vụ Watergate làm mất chức Tổng thống của ông Nixon, còn lôi cuốn Việt nam, nước đồng minh, bị Hán ngụy và Tàu đô hộ tiếp theo sau đó.Cũng năm 1972, Nhựt nhận cặp gấu trúc Kang Kang và Lan Lan của Bắc kinh thì 2 năm sau, Thủ tướng Tanaka vướng vào một vụ tiền bạc phải rủ áo ra đi, kết thúc sớm sự nghiệp.Ở Anh quốc, thủ tướng Edward Heath viếng thăm Trung Quốc vào tháng 1/1974, về có cả cặp gấu trúc Chia Chia và Ching Ching cho sở thú Luân Đôn. Chỉ một tháng sau, ông Heath bị thất cử và phải dọn ra khỏi số 10 Downing Street.Chánh sách «ngoại giao gấu trúc» do Võ Tắc Thiên khởi đầu vào thời nhà Đường, trước hết nhằm phục vụ cho lợi ích cho đế quốc Trung Hoa. Và ngày nay, Bắc Kinh không cần dấu diếm tham vọng trở thành trung tâm của thế giới.Cặp giò Neymar làm sôi nổi nước PhápTin cầu thủ đá banh Neymar tới Pháp PSG đã làm sôi nổi giới hâm mộ đá banh. Khi Neymar đặt chơn lên đất Pháp, báo chí, TV đều tập trung loan tin, bình luận về chuyện này đến chóng mặt.Lúc đầu tưởng đâu trở ngại, sau cùng hợp đồng giữa Neymar và PSG đã ký, 222 triệu euros cho 5 năm và lương riêng, trừ thuế rồi, cho Neymar là 30 triệu euros/năm, mức cao nhứt thế giới, chỉ sau Carlos Tevez lãnh 38 triệu/năm.Hôm Thứ Bảy 5/8/17, sau hợp đồng chánh thức của PSG, chỉ trong một ngày, đã bán được hơn 10000 chiếc áo thun có tên Neymar. Sự việc này đã làm tăng thêm giá trị cặp giò mắc tiền nhứt thế giới của Neymar trên thị trường đá banh.PSG giới hạn chỉ bán 1 chiếc áo cho 1 khách hàng trong lúc có hơn 15000 người nhốn nháo đợi trước cửa hàng PSG trên Đại lộ Champs-Élysées, Paris.Giá mỗi cái áo thun là 100 euros. Bán trong 1 ngày đem về cho PSG được 1 triệu euros.Trưa Thứ Bảy, từ 15 giờ 45, Neymar được trình diện trước công chúng của Parc des Princes.Cho tới nay, chưa có cái đầu nào bán được giá bằng cặp giò tuy sự đóng góp của bộ óc cải thiện, phát triển xã hội thật là vĩ đại.Lợi tức một năm của chủ xí nghiệp lớn chưa bằng lương một tháng của một cầu thủ như Neymar. Bởi vậy người ta mới nói đá banh là thứ thế giới điên vì nơi đó điều vô lý trở thành một thứ qui luật quan trọng.Nguyễn Thị Cỏ May