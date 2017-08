Trump: Mỹ Có Thể Sẽ Đánh Venezuela

WASHINGTON -- Tổng Thống Donald Trump tuyên bố hôm Thứ Sáu rằng Hoa Kỳ có thể sẽ can thiệp quân sự nhắm vào Venezuela và Tổng Thống Nicolas Maduro.Nói từ sân golf của ông ở New Jersey, TT Trump nói ông sẽ không gạt bỏ giaả pháp quân sự -- “đó là điều chúng ta có thể sẽ phải thưc5 hiện.”Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu nhiều nhất thế giới, nhưng kinh tế xáo trộn vì những cuộc biểu tình nhiều tháng qua. Kinh tế Venezuela bị quản trị kém, thiếu nhu yếu phẩm, tiền tệ lạm phát vì bị điều hành theo đường lối gần với chủ nghĩa xã hội.TT Trump hôm Thứ Sáu lên án TT Maduro củng cô quyền lực, mô tả Maduro là “nhà đôc tài.”Maduro và cựu Tổng Thống Venezuela là Hugo Chavez từ lâu tố cáo Hoa Kỳ liên tục làm họ suy yếu và âm mưu dàn dựng đảo chánh.Nhưng tình hình Trump hăm dọa tấn công quân sự Venezuela là bước leo thang dị thường.Bản tin Reuters hôm Thứ Sáu ghi lời quan chức Pentagon rằng Bạch Ốc chưa đưa ra lệnh nào về Venezuela.TT Maduro mới đây củngc ố quyền lực bằng cuôc bầu cử ngày 30/7/2017 để lập một quốc hội mới song song với Quốc hội do đối lâp kiểm soát.Hơn 125 người chết trong các cuộc biểu tình chống TT Maduro mấy tháng qua.