Mỹ, Bắc Hàn: Bí Mật Họp Thường Xuyên; Nghị Sĩ Graham: TT Trump Có Thể Hạ Lệnh Tấn Công Bắc Hàn, Không Cần Hỏi Ý Quốc Hội

WASHINGTON - TT Trump có thể phát lệnh tấn công Pyongyang không cần chờ sự chấp thuận của QH, là tuyên bố hôm Thứ Năm của nghị sĩ CH Lindsey Graham.Vị dân cử của South Carolina phản bác lập trường của đồng viện Dan Sullivan (đại diện tiểu bang Alaska) theo đó tấn công phủ đầu đòi hỏi quyết định của Lập Pháp.Ông Graham tuyên bố qua làn sóng của đài phát thanh Hugh Hewitt: hiến pháp không hạn chế khả năng dùng binh lực bảo vệ đất nước. Theo ông Graham, không thể cho phép Bắc Hàn trưởng thành về vũ khí – ông tin rằng TT Trump sẵn sàng về tinh thần để đánh phủ đầu nếu thương luợng thất bại. Ông Graham xác nhận: TT đã nói với ông như thế.Nhà báo ghi nhận ông Graham là nhà lập pháp CH chống lại chính sách đối ngoại của TT Trump ở nhiều điểm.Trong lúc các viên chức lập pháp đang nghỉ hè, 1 số vị đã lên tiếng chỉ trích nhà lãnh đạo hành pháp, như nghị sĩ độc lập Bernie Sanders, rằng luận điệu gay cấn của TT Trump là không thích hợp vì chiến tranh nguyên tử có thể gây thiệt mạng hàng triệu người.Trong khi đó, mấy giờ sau khi TT Trump tái xác nhận ý định trừng trị hành động gây hấn của Pyongyang, Bộ trưởng quốc phòng James Mattis loan báo: nỗ lực ngoại giao để kềm chế mối đe dọa từ Bắc Hàn đang tiếp diễn, và vẫn là phương án ưa thích để giải quyết khủng hoảng.Đây là lần thứ nhì trong tuần này, bộ trưởng quốc phòng của nội các Trump tìm cách xoa dịu tình thế tiếp theo các bình luận gay cấn từ chủ nhân Bạch Ốc.Ngoại trưởng Tillerson cũng chọn giải pháp ngoại giao thay vì sức mạnh quân sự.Cựu Tướng Mattis khen ngợi các nỗ lực của ngoại trưởng Tillerson và ĐS Nikki Haley, đồng thời xác nhận trách nhiệm của ông là chuẩn bị mọi phương án quân sự cần thiết – theo ông Mattis, vận động ngoại giao đạt tiến bộ, và thảm kịch chiến tranh là rõ với mọi người.Nhà báo cho hay: TT Trump chưa bổ nhiệm 1 số vị trí phụ trách hồ sơ Bắc Hàn và 1 số viên chức đang làm việc này với quy chế “tạm quyền”, gồm vai trò ĐS tại Seoul và phụ tá ngoại trưởng về Đông Á Vụ.Theo TTK-LHQ Antonio Guterres, các lời lẽ cuả TT Trump có thể làm lạc hướng vận động ngoại giao – phát ngôn viên của ông nói: chưa từng thấy sự đối đầu bằng ngôn ngữ như thế, và xác nhận TTK-LHQ hoan nghênh mọi sáng kiến giảm leo thang.Đổ thêm dầu vào lửa căng thẳng, TT Trump tuyên bố bằng twitter lúc 4 giờ 29 phút sáng Thứ Sáu “Các giải pháp quân sự đã sẵn sàng, Bắc Hàn nên hành động khôn ngoan – hy vọng Kim Jong-un tìm ra con đuờng khác.”1 ngày trước, Bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis nói Hoa Kỳ và đồng minh có những khả năng tấn công và phòng thủ mạnh nhất, chính xác nhất trên địa cầu. Tướng Mattis nhấn mạnh: các hành động của chế độ Bắc Hàn sẽ bị trấn áp, sẽ thua cuộc xung đột hay chạy đua vũ trang này.Ngoài ra, TT Trump đã đưa hình ảnh oanh tạc cơ B-1 tại đảo Guam lên trang mạng twitter, kèm theo lời xác nhận số vũ khí chiến luợc này luôn sẵn sàng nhận sứ mạng.Theo Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, 1 lực luợng không quân chiến luợc đặt căn cứ tại Guam từ 2004.Mặt khác, Ngũ Giác Đài loan báo: định xúc tiến trước cuối tháng này 1 cuộc tập trận Mỹ-Hàn mà Pyongyang tố cáo là diễn tập tấn công xâm lăng – các viên chức cho biết: chương trình tập trận từ ngày 23 đến ngày 31-8 huy động hàng ngàn binh sĩ và hải lục không quân là có ý nghĩa răn đe với Pyongyang trong lúc căn cứ Hoa Kỳ tại đảo Guam bị dọa tấn công bằng 4 phi đạn Hwasong 12.Trong tình huống xấu nhất, căn cứ của Bắc Hàn sẽ bị oanh tạc cơ chiến luợc B-1 oanh tạc như là “đánh phủ đầu” - cựu đề đốc James Stavridis, cựu tư lệnh lực luợng châu Âu và hiện là phân tích gia của NBC News tiết lộ: theo 1 kế hoạch đã chuẩn bị, oanh tạc cơ siêu thanh Rockwell B-1 Lancer cất cánh từ căn cứ không quân Anderson Hoa Kỳ sẽ là chủ lực.Tại căn cứ Anderson hiện có ít nhất 6 chiếc B-1B do Boeing sản xuất, phục vụ từ 1985. Loại này bay với tốc độ 1450 kilomét/giờ, đã tham chiến tại Iraq và Afghanistan.Nguồn tin ẩn danh cho NBC biết: hàng chục căn cứ phóng, thử và yểm trợ của binh chủng phi đạn Bắc Hàn là mục tiêu của oanh tạc cơ Hoa Kỳ. B-1 không là công cụ duy nhất trong 1 trận đánh phủ đầu có thể diễn ra cả trên bộ và trên biển cùng lúc.Tại đảo Guam, viên chức nội an cho hay: phi đạn Bắc Hàn bắn tới đảo này trong 14 phút – cố vấn nội an George Charfauros nói rõ: 14 phút nếu có thể xâm nhập các tầng phòng thủ của Guam. Pyongyang ước luợng 1065 giây, là dưới 18 phút.Tại Seoul, Bộ trưởng quốc phòng Nam Hàn Song Young-moo hô hào toàn quân sẵn sàng đối đầu bằng toàn lực – bộ trưởng Song nói rõ: Băc Hàn tiếp tục khiêu khích trong thời gian gần đây, và có khả năng họ thực hiện các khiêu khích đánh lừa chiến luợc vào bất cứ lúc nào.Theo một bản tin khác của Newsmax trích thuật tin của AP hôm Thứ Sáu cho biết rằng chính phủ Trump có đường dây ngoại giao bí mật liên hệ với Bắc Hàn trong nhiều tháng qua, để bàn thảo về việc Bắc Hàn bỏ tù những công dân Mỹ.Bản tin này nói rằng hai bên được biết đã thảo luận để bảo đảm việc thả tự do hồi tháng 6 cho một sinh viên Mỹ. Nhưng không biết cho đến nay các mối gặp gỡ như vậy có còn tiếp tục. Bản tin cũng không biết họ đã bàn thảo đến những vấn đề rộng lớn hơn là những tù nhân người Mỹ tại Bắc Hàn.Bản tin nói rằng những cuộc gặp gỡ xảy ra thường xuyên giữa Joseph Yun, đặc sứ Hoa Kỳ về chính sách Bắc Hàn, và Pak Song Il, nhà ngoại giao cao cấp Bắc Hàn tại đại diện của Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc, theo các viên chức Hoa Kỳ và nhiều nguồn tin khác cho biết.