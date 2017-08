Cố Vấn Rice Của Obama: Nên Giả Ngu Để Đối Phó Với Kim Jong-un; Susan Rice: Phát Ngôn Hung Hăng Của Kim Jong-un Là Thường

WASHINGTON - Bà Susan Rice, từng là đại diện Hoa Kỳ tại LHQ và cố vấn an ninh tại Bạch Ốc thời Obama, đả kích phái biểu gay cấn và tắc trách về Bắc Hàn của TT Trump, vì Washington có thể dung thứ 1 chính quyền Pyoangyang có bom nguyên tử.Trong 1 bài đăng báo New York Times, bà Rice hạ thấp các tuyên bố gây hấn từ Pyongyang. Bà viết “Đã từ lâu chúng ta sống quen với các ngôn từ hiếu chiến và màu mè của Kim”.Bài này nhắc lại nghị quyết mới về trừng phạt Bắc Hàn đã thông qua HĐ Bảo An trong tuần qua với tất cả 15 phiếu thuận là trừng phạt nối tiếp trong khi các hoạt động tập trận Hàn-Mỹ quy mô hàng năm đưa tới gia tăng căng thẳng là có thể tiên đoán.Cựu cố vấn Rice gợi ý các ứng phó nên là “giả ngu” hay “bệnh tâm thần”. Theo bà, phát cảnh cáo trống rỗng chỉ làm hạ uy tín và khả năng răn đe của Hoa Kỳ. Nếu, mở chiến tranh phủ đầu khi thiếu vắng mối đe dọa thực chất, sẽ là bệnh tâm thần. Bà Rice diễn giải: nên dung thứ như cách đã bỏ qua mối đe dọa từ hàng ngàn quả bom nguyên tử của Xô-Viết thời Chiến Tranh Lạnh.Cố vấn an ninh quốc gia McMaster của nội các Trump cũng bị cựu cố vấn Rice chỉ trích khi xác nhận nguy cơ nguyên tử từ Bắc Hàn là bất khả dung thứ với TT Trump.TT Obama cử bà Rice làm cố vấn an ninh quốc gia năm 2013. Khi Pyongyang nổ nguyên tử hồi Tháng 2-2016 sau 1 vụ phóng phi đạn, cố vấn Rice ủng hộ “gói trừng phạt Bắc Hàn” đuợc phe đa số CH tại 2 Viện lập pháp thông qua.