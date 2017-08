Sếp Công An Chọi Đá Phóng Viên

Chính một ông sếp công an đã ném đá vào đầu phóng viên và rồi lặn mất...Bản tin Soha viết theo báo Thời Đại kể rằng người dân đã tố Trưởng công an xã ném đá sưng đầu phóng viên: "Ổng làm sai tôi phải nói"...Bản tin ghi rằng những người dân có mặt tại trạm thu phí Cai Lậy đều khẳng định, người mặc thường phục ném đá vào phóng viên đang tác nghiệp là ông Huỳnh Văn Tài, Trưởng công an xã Phú An.Tối 10/8, Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) thông tin trên báo Giao thông, đang phối hợp với UBND xã Phú An, huyện Cai Lậy khẩn trương xác định người ném đá trúng đầu anh P.H. (PV báo Thanh Niên) đang tác nghiệp ở trạm thu phí khiến anh này bị trầy xước, sưng vùng đầu.Nguồn trên cho hay, người dân khu vực trạm thu phí thuộc địa bàn xã Phú An cho rằng người ném đá là ông Huỳnh Văn Tài, Đảng ủy viên, Trưởng công an xã Phú An.Một trong những nhân chứng chứng kiến vụ việc là chị M.T. (nhà gần trạm thu phí). Chị T. kể với báo Thanh Niên, khi sự việc xảy ra, chị đứng cạnh ông Tài để quay phim cảnh kẹt xe."Ông Tài đứng bên phải tôi, dùng tay ném đá trúng vào đầu ông phóng viên, lúc đó đang chụp ảnh các tài xế. Thấy vậy tôi liền la lớn "ông Tài, làm gì chọi người ta?". Ổng liền nói "đâu có, tui đâu có, tui công an, chị không được nói bậy" rồi vội vã bỏ đi. Ngay lập tức, nhiều người đuổi theo giằng co với ổng. Chuyện này rất nhiều người thấy. Tôi với ổng rất thân, nhưng ổng làm sai tôi phải nói", người phụ nữ kể tường tận.Anh P. (nhà cạnh trạm thu phí) cho biết, khi sự việc xảy ra, anh đứng cạnh người đàn ông đã tấn công phóng viên.Dù không biết tên nhưng chính mắt anh nhìn thấy người này cầm cục đá chọi về phía "nhà báo đang lui cui chụp hình""Chọi đá xong, bị người ta rượt, ổng chạy vào nhà tôi, tôi liền đuổi ổng ra. Trước đó, ổng chạy vào nhà ông Mến, bị đuổi ra mới chạy vào nhà tôi", anh P kể.Bản tin Soha/Thời Đại ghi rằng Đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng Công an huyện Cai Lậy khẳng định với báo Thanh Niên nếu ông Tài sai phạm sẽ xử lý tùy theo mức độ, không bao che.Lý do báo chí tới làm tin khu vực naỳ vì sau khi trạm thu phí đường tránh TX. Cai Lậy, Tiền Giang vận hành, hàng loạt tài xế đã dùng tiền lẻ có mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng bỏ vào chai nhựa mua vé qua trạm để phản đối mức phí mà trạm đưa ra.Báo Một Thế Giới kể rằng theo cánh tài xế, điểm bất hợp lý nằm ở chỗ hiện nay đường cao tốc Trung Lương - TP.SG dài 45km có 4 làn cao tốc cho phép xe lưu thông vận tốc 80 - 100 km/giờ, nhưng chỉ thu phí có 40.000 đồng đối với các loại xe từ 7 chỗ ngồi trở xuống. Thế nhưng đường tránh thị xã Cai Lậy chỉ dài 12,2km, 2 làn đường lưu thông, tốc độ tối đa chỉ bằng quốc lộ 1A mà thu 35.000 đồng/xe từ 7 chỗ ngồi trở xuống là quá đắt.Đáng nói, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc BOT Tiền Giang nói với báo chí rằng, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trạm thu phí tuyến tránh TX. Cai Lậy đã ghi nhận có khoảng 15 trường hợp tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá nhỏ 200 đồng, 500 đồng,… bỏ vào chai nhựa hoặc bao nhựa để mua vé qua trạm.Bản tin MTG ghi lời ông hiệp: “Trước mắt, những trường hợp đưa tiền lẻ để mua vé qua trạm sẽ được giải quyết bằng cách cho xe chạy qua trạm và chờ ở làn dự phòng. Khi nhân viên thu phí đếm đủ tiền sẽ cho phương tiện đi tiếp. Bên cạnh đó, công ty cũng đã làm văn bản gửi đến Công an tỉnh Tiền Giang, Sở GT-VT tỉnh Tiền Giang và cơ quan chức năng đề nghị xử lý những trường hợp tài xế cố tình dùng tiền lẻ mua vé qua trạm.”Báo Một Thế Giới đã phỏng vấn Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.SG) và được cho biết, hiện nay chưa có bất kỳ một quy định pháp luật nào quy định là người dân không được bỏ tiền lẻ trong ống nhựa để thanh toán tiền khi qua trạm thu phí giao thông.