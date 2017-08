Đại Gia Tát Nữ Nhân Viên Ở Cửa Tiệm

SAIGON -- Có phải vì là đại gia, nên cảm thấy thoải mái vung tay tát một nữ nhân viên tại 1 cửa hàng ở trung tâm thương mại lớn.Bản tin VietnamNet viết rằng ông chủ quán cà phê danh tiếng Sài Gòn tát nữ nhân viên tại TT thương mại: “Đoạn clip thể hiện, Vũ Khánh – người được biết đến là chủ hệ thống quán cà phê Khanh Casa sang trọng ở Sài Gòn, đã xông đến tát nữ nhân viên tại 1 cửa hàng ở trung tâm thương mại lớn.”Bản tin nói, việc này xảy ra tại cửa hàng Cubes (bán máy pha chế cà phê) nằm tại trung tâm thương mại Saigon Center, đường Lê Lợi, Q.1 vào đêm 8/8. Mới đây, trên mạng xã hội facebook truyền tải đoạn clip mô tả vụ việc đã khiến nhiều người bất mãn, đặc biệt khi có thông tin xác thực người tát nữ nhân viên như trong đoạn clip mô tả là ông Vũ Khánh - chủ hệ thống quán cà phê Khanh Casa, sang trọng, danh tiếng ở Sài Gòn.Tìm đến cửa hàng nơi xảy ra vụ việc, được biết nữ nhân viên bị tát trong đoạn clip mô tả là chị N.T.L.N (SN 1989). Hiện chị N đã xin nghỉ làm vài hôm vì bị khủng hoảng tinh thần..Đáng nói chị N hiện đang mang thai 2 tháng.Chị P – nữ nhân viên cửa hàng, làm cùng ca cùng chị N là nhân chứng vụ việc cho hay: lúc đó khoảng 20h tối 8/8, có 1 khách nam đeo kính, mang balo phía sau đi vào cửa hàng để hỏi mua máy pha chế cà phê, sau này chị P mới biết đó là ông Vũ Khánh, chủ hệ thống quán cà phê Khanh Casa nổi tiếng.Theo đó lúc này Vũ Khánh hỏi mua máy pha chế cà phê thì chị N có đến gần tư vấn. Chị P cho rằng, ông Vũ Khánh có những câu hỏi gây khó dễ nên chị N không trả lời được mà nhờ 1 nhân viên khác đến tư vấn.Tuy nhiên, sau đó ông Vũ Khánh quay sang nạt nộ chị N vì cho rằng tại sao đang tư vấn cho khách hàng mà bỏ đi, như thế là không tôn trọng khách hàng? Chị N có giải thích rằng đã tư vấn 2 lần mà khách chưa hiểu nên nhờ nhân viên khác hỗ trợ.Bản tin VietnamNet ghi lời chị P kể chi tiết, lúc đó Vũ Khánh bực dọc, chỉ tay vào mặt chị N chửi bới rồi bất ngờ xông đến tát 1 phát mạnh vào mặt nữ nhân viên trên. Chị N bị tát bất ngờ, choáng váng, mặt đỏ bừng. Vũ Khánh tiếp tục có những lời lẽ nặng nhẹ. Lúc này bảo vệ của trung tâm thương mại có mặt gần đó đã tới can thiệp, vãn hồi trật tự.Liên lạc qua điện thoại, chị N cho biết, hiện chị đang mang thai 2 tháng, chuyện vừa xảy ra làm tinh thần chị hoang mang, sức khỏe không ổn định nên xin nghỉ vài bữa.Chị N cũng xác thực lại vụ việc, do khách hàng hỏi nhiều câu rất khó, chị không trả lời được nên phải nhờ nhân viên khác trợ giúp. Vị khách không hài lòng và bắt đầu to tiếng, chửi bới.“Lúc đó, tôi cũng bực nên có nói lại, “anh chỉ là khách thôi, không có quyền chửi, chỉ vào mặt em như vậy”. Vừa dứt lời, nam khách hàng lao tới tát mạnh vào mặt, khiến tôi choáng váng” - lời chị N.Nữ nhân viên N cũng cho hay, dù nhận sai nhưng đến nay Vũ Khánh vẫn chưa có lời xin lỗi chính thức đến chị.Vụ việc được camera an ninh trong trung tâm thương mại ghi nhận. Đáng nói, khi bảo vệ của trung tâm thương mại lập biên sự việc, ông Vũ Khánh đã khai báo không đúng sự thật, cụ thể trong trường hợp này đã khai tên là Phạm Hoàng Nam.