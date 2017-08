Casino, Lão Hóa, Trôi Sông, Sụt Lún, Hút Thuốc...

Vậy là nhiều sòng bài sẽ mở tại một số nơi... gọi là đặc khu kinh tế. Ba đặc khu này sẽ có quy chế đặc biệt, sẽ cho mở casino và cho thuê tới 99 năm.Bản tin VTC ghi rằng ba đặc khu kinh tế Việt Nam (Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc) sẽ không còn hội đồng nhân dân, được kinh doanh casino và đặc biệt thời hạn thuê đất có thể lên tới 99 năm.Chia sẻ với các nhà đầu tư quốc tế tại Diễn đàn M&A 2017, do Báo Đầu tư phối hợp với Công ty AVM Việt Nam vừa tổ chức, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đề cập đến 3 đặc khu kinh tế được thành lập thời gian tới như là một mô hình thu hút đầu tư mới tạo cú hích tăng trưởng.Trong khi đó, hôi nhà văn cơ nguy lão hóa. Baả tin Zing có bản tin: Để Hội Nhà văn HN không phải tổ sinh hoạt hưu trí.“Tôi chẳng hãnh diện gì khi mãi là người trẻ nhất” - nhà thơ 37 tuổi Vi Thùy Linh nói. Theo chị, tuổi cao và tư duy không đổi mới sẽ kìm hãm sáng tạo.Bản tin ghi rằng với hơn 90% hội viên không còn trẻ, tuổi trung bình hội viên khoảng 60 tuổi, hội Nhà văn Hà Nội phải đối mặt với vấn đề già hóa trong đội ngũ. Đâu đó ví von Hội như tổ sinh hoạt của các cụ hưu trí, bởi hoạt động nào, sự kiện gì của hội cũng toàn thấy những mái đầu bạc áp đảo.Bản tin VOV kể chuyện em bé trôi sông: Nghe tiếng trẻ em khóc vang ngoài sông Hậu, ông Phú bơi xuồng đến nơi phát ra âm thanh và phát hiện một bé gái nằm trong chiếc thau.Chiều 10/8, lãnh đạo UBND xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú (An Giang), cho biết cơ quan chức năng đang truy tìm thân nhân của bé gái nằm trong chiếc thau trôi sông.Bé khoảng 2-3 ngày tuổi, đã được chính quyền địa phương đưa vào bệnh viện đa khoa Nhật Tân (TP Châu Đốc) chăm sóc.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Cà Mau: Đường 150 tỉ mới đi đã sụt lún 'do nền yếu, mưa nhiều'...Ngày 10-8, ông Lê Văn Sử- phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trì buổi họp báo thông tin chính thức về sự cố đường giao thông đê biển Tây 150 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng đã sụt lún.Ông Sử cho biết sự cố lún mặt đường và thân đê đoạn thứ nhất tại vị trí từ Km94+300 ÷ Km94+430 xảy ra vào lúc 5h10 ngày 6-8, tổng chiều dài đoạn sụt lún khoảng 130 mét.Báo Thanh Niên kểvề tình hình sạt lở sông Hậu: Sáng 10.8, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Hậu, đoạn chảy qua cồn An Thạnh, xã Hòa An (H.Chợ Mới, An Giang) với chiều dài đoạn sạt lở khoảng 200 m, ăn sâu vào đất liền 100 m.Theo UBND xã Hòa An, khu vực sạt lở là nơi người dân trồng hoa kiểng bán tết và các ngày rằm, lễ lớn nên không gây thiệt hại về người và nhà cửa, chỉ khiến hàng trăm giỏ hoa cúc vàng bị rớt xuống sông trôi mất.Báo Người Loa Động kể chuyện Đồng Nai: Bị lộ, "quan" chuyển nhượng biệt thự không phép.Liên quan vụ biệt thự của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), ngày 10-8, phóng viên Báo Người Lao Động tìm hiểu và xác định khối tài sản này đã được chủ nhân chuyển nhượng cho con rể ngay sau khi báo chí thông tin về vụ việc.Báo Lao Động kể chuyện “Vụ nữ sinh tự tử để lại thư tuyệt mệnh ở Hải Phòng: Gần 5 tháng vẫn chưa có kết quả điều tra”...Liên quan đến vụ nữ sinh tự tử để lại thư tuyệt mệnh, ngày 10.8, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Lương Luận (ông nội em Nguyễn Thị Tú A), bức xúc cho biết, đã gần 5 tháng sau khi gia đình có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo Hoàng Văn Tr và Th (cùng ở xã Đông Phương, Kiến Thụy) về hành vi chửi bới, làm nhục… dẫn đến cái chết của cháu gái ông, nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn lặng thinh…Cứ mua bệnh ung thư, lại tôn tiền, đó là nan đề thuốc lá, theo bản tin Infonet: theo điều tra Toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành GATS - 2015 do Tổng cục thống kê phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới thực hiện năm 2015 so với năm 2010 tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới ở Việt Nam có giảm khoảng 2%, tuy nhiên tỷ lệ hút thuốc trong nam giới của chúng ta vẫn rất cao chiếm 45,3 % nam giới trưởng thành hút thuốc.Việt Nam vẫn là 1 trong 15 nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 ca tử vong liên quan đến sử dụng thuốc lá.Báo Kiến Thức kể chuyện: Hơn một tuần qua, các hộ dân sống dọc sông Cu Đê (Đà Nẵng) phải ngừng đánh bắt cá do cá chết nước sông chuyển màu đục ngầu bất thường....Ông Nguyễn Chín (trú tổ 72, phường Hòa Hiệp Nam), cho biết người dân sống dọc sông Cu Đê chủ yếu phụ thuộc vào đánh bắt cá để kiếm sống, nhưng từ khi xuất hiện dòng nước đục mọi người phải treo lưới ở nhà đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.