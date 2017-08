Mỹ Nghi Nga, Iran, Bắc Hàn Bí Mật Nổ Súng Siêu Âm Làm Điếc Dân Mỹ; Ít Nhất 1 Nhà Ngoại Giao Canada Tại Cuba Cũng Bị Mất Thính Giác

WASHINGTON - 2 nhà ngoại giao làm việc tại toà ĐS Cuba bị trục xuất tiếp theo 1 vụ việc đe dọa gây mất thính lực vĩnh viễn viên chức Hoa Kỳ tại Havana.Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho hay: hàng loạt vụ việc đòi hỏi sự lưu ý về điều kiện y tế với nhân viên ngoại giao tại sứ quán Havana.1 số hồi hương, 1 số tự nguyện trở lại nhiệm sở Havana, theo loan báo của phát ngôn viên Heather Nauert. Bà Nauert tuyên bố “Chúng tôi chưa nhận đuợc giải đáp rõ ràng về nguyên nhân của các vụ việc đáng tiếc”.Bộ ngoại giao Cuba tự biện minh với khẳng định: phúc lợi và an toàn của ngoại giao đoàn luôn là quan tâm ưu tiên của Havana.Bộ này xác nhận đang điều tra sự việc xẩy ra hồi Tháng 5.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xác nhận rằng có nhiều báo cáo là “nhiều vụ” liên quan tới các triệu chứng mất thính giác. và một viên chức chính quyền Cuba nói với NBC News rằng nhiều người Mỹ đã phàn nàn về “vụ” âm thanh.”Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng để ngõ khả năng của một nước thứ ba có liên quan. Iran, Bắc Hàn và Nga tất cả đều có hiện diện ngoại giao đáng kể tại Cuba.Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói với các phóng viên hôm Thứ Tư rằng có “nhiều triệu chứng vật lý trong những công dân Mỹ này là những người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi xem những vụ này rất nghiêm trọng, và đang có cuộc điều tra diễn ra.”Các viên chức chính quyền Cuba đã bác bỏ thẳng thừng các hành động chống lại các nhà ngoại giao và đã mở cuộc điều tra của chính họ.Ngoại trưởng Cuba nói hôm Thứ Tư trong một tuyên bố rằng, “Cuba không bao giờ, cũng đã chưa bao giờ, cho phép trên lãnh thổ Cuba được sử dụng bất cứ hành động nào chống lại các nhà ngoại giao hay những gia đình của họ.”Lần đầu tiên Hoa Kỳ biết được những vấn đề sức khỏe là cuối năm 2016, hơn một năm sau khi Hoa Kỳ mở lại tòa đại sứ ở thủ đô Havana.Bản tin hôm Thứ Tư của Việt Báo cho biết về vụ các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba bị mất thính giác như sau.Mỹ vào ngày 23/5/2017 (nghĩa là cách nay nhiều tuần lễ) sau khi nhiều người Mỹ tại Cuba “cho biết bị nhiều hội chứng cơ thể” buộc họ phải rời đảo quốc Cuba.Bản tin AP nói rằng các viên chức ngoaị giao không nói rõ “hội chứng cơ thể” là gì.Trong khi đó, bản tin CNN nói rằng phaí đoàn ngoaị giao Mỹ tại Cuba bị tấn công bằng vũ khí âm thanh (accoustic attacks).Các bản tin đều không nói cụ thể, nhưng CBS Radio News nói rằng các viên chức ngoaị giao Mỹ bị tấn công “rất nghiêm trọng” làm ảnh hưởng tới công việc.Phái bộ Mỹ tại Cuba than phiền với chính phủ Cuba, nhắc rằng luật quốc tế là phaỉ bảo vệ các nhà ngoaị giao quốc tế, và được nói là cảnh sát Cuba sẽ điều tra và có biện pháp.Báo Daily Mail của Anh quôc nói rằng FBI đã điều tra về hội chứng cơ thể đó.Các nhà ngoại giao Mỹ đang cư ngụ trong các tòa nhà thuộc sở hữu và bảo trì bởi chính quyền Cuba, một số nhà ngoaị giao Mỹ bỗng nhiên bị mất khả năng nghe (điếc) kể từ mùa thu 2016.Sau nhiều tháng điều tra, kết luận đưa ra là các nhà ngoaị giao Mỹ bị tấn công bằng vũ khí siêu thanh tối tân từ bên ngoài hoặc bên trong tòa nhà, nhưng trong tầm nghe.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Năm cho biết rằng chính phủCanada xác nhận rằng ít nhất 1 nhà ngoại giao Canada tại Cuba cũng đã được chữa trị vì mất khả năng thính giác.