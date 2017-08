Đức Dọa VN: Sẽ Siết Viện Trợ, Chận Thương Ước Tự Do...

Hí họa.

BERLIN/HANOI -- Bản tin Reuters cho biết các công tố viên liên bang Đức quốc hôm Thứ Năm đã nhận trách nhiệm điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và người đi cùng Thanh hồi tháng trước -- dẫn ra chứng cớ mới cho thấy 2 người naà bị bắt vào tòa đaạ sức VN ở Berlin trước khi áp giải về VN.Bản tin Reuters gọi Trịnh Xuân Thanh là doanh nhân.Trưởng phòng công tố liên bang Đức nói cuộc điều tra tập trung vào nghi ngờ về hoạt động tình báo ngoaị quốc và tình hình CSVN kềm kẹp bất hợp pháp ở cộng đồng hải ngoại.Các viên chức Đức quô1c nói VN đã rút yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh, người xin tỵ nạn ở Đức nhưng bị truy nã tại VN vì cho là Thanh làm mất 150 triệu đôla.Bản tin Reuters nói rằng công tố Đức nói là có chứng cớ Thanh và một phụ nữ bị lôi vào một chiếc xe trên một đường phố Berlin hôm, Chủ Nhật 23/7/2017.Công tố Đức đưa ra bản văn nói có chứng cớ 2 nạn nhân bị đưa vào tòa đaị sứ VN ở Berlin và từ đó đưa về VN.Chính phủ Đức nói rằng đang xem xét đưa ra biện pháp mới, ghi nhận rằng VN đang nhận viện trợ phát triển từ Đức.Năm 2015, Đức cam kết viện trợ 220 million euros (257.80 triệu đôla) cho VN trong 2 năm.Đức là đôi tác lớn nhất trong Liên Âu đối với VN -- và Đức đang xem xét chấp thuận một hiệp định tự do thương mại với VN.Như thế là căng thẳng leo thang, và chính phủ Đức qua bản tin Reuters lộ ý trừng phạt kinh tế VN, hoặc là siết viện trợ phát triển, hoặc là chận hiệp định thương mại tự do, và có thể là sẽ siết cả 2 biện pháp.Trong khi đó, bản tin BBC nhắc rằng hôm 4/8, Ngoại trưởng Đức cáo buộc Việt Nam đã thực hiện vụ việc theo cách thức "chỉ có trong các phim ly kỳ thời Chiến tranh Lạnh" và đó là hành vi mà Đức thấy là "không thể chấp nhận".Luật sư tại Đức của ông Thanh nói ông tin rằng thân chủ của mình đã bị lôi lên xe hơi, cưỡng bức đưa về Việt Nam chứ không phải tự nguyện quay về.Có một điểmc ần ghi nhận qua bản tin Reuters và BBC: Đức xem Trịnh Xuân Thanh là doanh nhân chứ không phaả kẻ bị truy nã. BBC viết:“Trả lời phỏng vấn của báo chí Đức hôm 7/8, Ngoại trưởng Sigmar Gabriel nói rằng ông thấy việc Việt Nam "chấp nhận mạo hiểm" trong việc đánh đổi các thành quả trong quan hệ song phương trong vụ Trịnh Xuân Thanh là điều "khó hiểu"."Vụ việc xảy ra vào cuối tháng Bảy vừa qua đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ Đức - Việt," ông ngoại trưởng được trang tin Stuttgart dẫn lời. "Chuyện giới doanh nghiệp Đức cảm thấy bất an là điều hoàn toàn dễ hiểu, vì rõ ràng là một số người có chức trách tại Việt Nam đã thiếu tôn trọng mối quan hệ đối tác với Đức và các quy định pháp luật."...”Trrong khi đó, Đài RFA ghi nhận về một người bí mật tên là T. là nhân viên trong Sở Di Trú Đức:“Sáng 10 tháng Tám, giờ châu Âu, tờ báo Spiegel của Đức loan tải rằng có một nhân viên người Việt của sở di trú Đức bị tình nghi có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.Nhà báo Lê Trung Khoa của tờ Thoibao, bằng Việt ngữ tại thủ đô Berlin cho chúng tôi biết:“Thông tin trên tờ Spiegel đã tiết lộ rằng có một người tên là T. hiện làm nhân viên cho Sở Di trú Đức, có điều kiện vào các ngân hàng dữ liệu, xem dữ liệu của toàn bộ những người tị nạn, kể cả người Việt Nam. Họ nghi ngờ rằng phải chăng những thông tin đó được ông này đưa ra ngoài và có thể là để cho người ta biết địa chỉ lưu trú của ông Trịnh Xuân Thanh đăng ký ở Đức, để mật vụ Việt Nam có thể ập đến bắt.”Cũng ông Lê Trung Khoa cho chúng tôi biết rằng Sở Di trú Đức cho ông biết rằng người đàn ông tên T. mà tờ Spiegel nêu tên, vừa bị cho nghỉ việc trong ngày 10 tháng Tám, vì nghi vấn tiết lộ bí mật.”Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận: Chủ một doanh nghiệp cho thuê xe ở thủ đô Praha, Cộng hòa Czech, cho VOA-Việt ngữ biết một chiếc xe 7 chỗ hiệu Volkswagen của công ty của ông đã bị Cảnh sát EU đưa sang Đức hôm 28/7 trong khuôn khổ một cuộc điều tra đặc biệt.Ông Bùi Quang Hiếu, chủ doanh nghiệp Hieu Bui Travel, nói ông không thể khẳng định xe của ông có được dùng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hay không, nhưng cảnh sát Cộng hòa Czech đã đến hỏi ông nhiều chi tiết liên quan đến chiếc xe mà ông đã cho thuê hồi tháng rồi, đúng vào thời gian xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh như chính phủ Đức loan tin.“Đây chỉ là sự tình cờ, chúng tôi cho thuê xe vào ngày 20/7 và họ trả xe cho tôi vào ngày 24/7. Cảnh sát Hình sự Châu Âu họ có làm việc với tôi về chiếc xe đó và họ đã thu giữ chiếc xe vào ngày 28/7.”Ông Hiếu cho biết người thuê xe là một người bạn của ông ở Trung tâm Thương mại Sapa Praha 4, và người này cho biết là ông thuê hộ xe cho một người khác với mục đích đi du lịch.Ông Hiếu nói với VOA rằng ông có 7 chiếc xe cho thuê nhưng cảnh sát chỉ lưu ý tới một chiếc xe duy nhất, và ông đã cung cấp thông tin về người Việt Nam thuê chiếc xe đó cho cảnh sát.“Hai người cảnh sát nói tiếng Czech, đưa ra thẻ Cảnh sát Hình sự Châu Âu, nói họ chỉ quan tâm đến một chiếc xe của tôi. Họ làm sẵn biên bản và cho cẩu chiếc xe đó về Đức. Họ nói chiếc xe này có liên quan đến một vụ việc nghiệm trọng mà họ nói không thể tiết lộ được.”Doanh nghiệp Hieu Bui Travel, thành lập năm 2003, có trụ sở ở Trung Tâm Thương mại Sapa Praha 4, thủ đô của Cộng hòa Czech. Ngoài các dịch vụ như bán vé máy bay, tổ chức sự kiện, chuyển ngoại tệ, Hieu Bui Travel còn cho thuê xe ô tô du lịch tự lái toàn Châu Âu.“Đó là một chiếc Volkswagen 7 chỗ ngồi, màu ánh bạc, biển số xe 2AB – 3140.”Ông Hiếu cho biết tất cả các xe của ông đều có đăng ký dịch vụ theo dõi hành trình bằng vệ tinh GPS, và cảnh sát Cộng hòa Czech đang kiểm tra thông tin hành trình của chiếc xe này....”Cộng đồng VN đưa ra nhiều suy luận về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Một số người nói rằng Tổng Bí Thứ Nguyễn Phú Trọng muốn bắt Thanh về để khui đường dây đã đỡ đầu Thanh, đã móc nối tham nhũng với Thanh, đã đưa Thanh bí mật ra hải ngoại... có thể rằng Thanh thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng.Cũng có người nói công an muốn bắt Thanh về vì Đức có thể xem Thanh như người nắm nhiều bí mật giá trị, về kinh tế VN, về bí ẩn bộ máy chính trị VN, về mạng lưới tình báo CSVN ở Châu Âu.Cũng có người nêu ngờ vực rằng có tin Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang bệnh nguy ngập, có thể đã bị cô lập hay bị đầu độc, và Thanh thuộc phe Quang...Nhiều hỏa mù khó hiểu. Nhưng quan hệ với Đức là sứt mẻ rồi... trong khi đó, quan hệ VN-Hoa Kỳ kết thân hơn.