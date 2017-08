Ân Nhân Cứu 50,000 Bệnh Cùi Pakistan Qua Đời; Bác Sĩ Đức Ruth Pfau Hy Sinh Nửa Thế Kỷ Chữa Bệnh Cùi Ở Pakistan

ISLAMABAD - Nữ bác sĩ Ruth Pfau, đuợc biết tiếng về cuộc đời phục vụ bệnh nhân cùi và lao trong nửa thế kỷ qua tại Pakistan, đã từ trần ở tuổi 87 – trung tâm Pfau đặt văn phòng tại Karachi hiện có 157 tiền đồn khắp đất nước nam Á phiá tây Ấn Độ.Bà đuợc dân chúng gọi bằng tên “mẹ của người cùi” và đuợc Vatican so sánh với Mẹ Teresa, là 1 vị nữ tu đuợc người Ấn Độ tôn kính.TT Hussein mô tả cái chết của bác sĩ Pfau là mất mát lớn.Tin tức sơ khởi cho biết nguyện vọng của người quá cố là đuợc yên nghỉ tại Karachi, thủ phủ tỉnh bang Sindh.Sau khi học y khoa, vị luơng y sinh quán Leipzig đến Karachi năm 1960 trên đường đi Ấn Độ ở vai trò đội viên mới của dòng truyên giáo The Hearts of Maria. Bị trắc trở với thủ tục chiếu khán, bác sĩ Pfau ở lại Karachi với dân lao động mắc bệnh cùi gây tổn thương da và thần kinh – bà quyết định ở lại cứu giúp người cùi sau khi chứng kiến cảnh 1 người đàn ông bò trên đường lầy lội bằng bàn tay và đầu gối. Năm 1979, bà đuợc chính quyền Islamabad mời làm cố vấn quốc gia về kiểm soát bệnh cùi và bệnh lao phổi. Bà chỉ huy trung tâm Maria Adelaide Leprosy Center (hay MALC) tại Karachi và từ năm 1980 bắt đầu mở rộng hoạt động sang Afghanistan – việc quản lý công viêc hàng ngày của MALC đuợc giao lại cho các đồng nghiệp bản xứ.Với 157 tiền đồn khắp lãnh thổ Pakistan, MALC đã cứu chữa trên 50,000 người mắc bệnh cùi.Nỗ lực của vị bác sĩ nhân ái đưa tới vô số giải thưởng cao quý – MALC cũng dự phần cứu trợ nạn nhân thiên tai năm 2011, và hoạt động phối hợp với 1 tổ chức tương tự của Đức, là DAHQ đặt văn phòng tại Wurzburg.Bác sĩ Pfau giải thích động lực khiến bà hy sinh phục vụ đồng loại là: không thể ngồi yên trước tình trạng bất công của thế giới. Theo lời bà, có khả năng dùng khả năng của mình để giúp đời là may mắn.Tổ chức y tế thế giới (WHO) ước luợng thêm 212,000 người nắc bệnh cùi năm 2015, đa số tại Ấn Độ, Brazil và Indonesia.