Tượng Đổ, Ném Đá, Gặp Mẹ, Xe Đụng, Hoảng Loạn...

Tại sao tượng đaì mới khánh thành 2 năm đã bị gãy đổ? Chỉ vì một em bé tới vịn tượng là đổ... Có phải nhà thầu rút ruột tượng đài để chia cho cán bộ? Và tượng đổ sớm, cũng là quy trình tạo thêm việc làm cho kiến trúc sư, điêu khắc gia, thợ hồ... và cả cán bộ. Nên vinh danh em bé vịn tượng đaì chăng?Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Tượng đài Bắc Kạn đổ, một cháu bé bị thương...Tối 9-8, một phần tượng đài chiến thắng Bắc Kạn tại quảng trường thành phố Bắc Kạn bị đổ, khiến một cháu nhỏ bị thương.Sáng 10-8, ông Hà Văn Trường - Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn xác nhận thông tin trên.Lại có chuyện “Phóng viên bị ném đá trúng đầu tại trạm thu phí Cai Lậy”...Báo Doanh Nghiệp VN kể: Phóng viên Phạm Hữu, báo Thanh Niên khi tác nghiệp tại trạm phu phi Cai Lậy thì bất ngờ bị kẻ lạ mặt ném đá khiến anh bị trầy xước, sưng vùng đầu....Lúc này, phóng viên Phạm Hữu có mặt quay phim, chụp hình dòng xe xếp hàng dài cả hai chiều từ Mỹ Thuận về Trung Lương. Bất ngờ, từ trong đám đông, một người đã dùng đá ném về phía nam phóng viên khiến anh bị trầy xước, sưng vùng đầu, theo tin tức trên báo Zing news.Anh Phạm Hữu cho biết do đang tập trung tác nghiệp nên không biết người ném đá mình là ai. Tuy nhiên, sau khi anh bị ném đá, một người đàn ông mặc áo sơ mi,quần tây vội vàng rời đi.Căng thẳng là chuyện kinh khủng: VietnamNet kể về một người Hàn Quốc treo cổ tử vong trên phố Hải Phòng.Một người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc được người dân Hải Phòng phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây ven đường.Sáng sớm, người dân sinh sống ở đường Văn Cao (đoạn gần ngã tư Văn Cao - Ngô Gia Tự) thuộc phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) bàng hoàng phát hiện một người đàn ông treo lủng lẳng trên cành cây, ngay cạnh đường.Báo Khám Phá kể về bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng BV Từ Dũ: Đã có một phụ nữ đến nhận là mẹ.Sáng 10/8, đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 cho biết đang xác minh người phụ nữ tên N. đến nhận là mẹ của bé Bin sau khi thất lạc con trong bệnh viện.Theo đó, UBND phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.SG đang phối hợp với Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh tiến hành xác minh trường hợp chị N. (30 tuổi, quê Cà Mau) nhận là mẹ của bé trai 2 tuổi kháu khỉnh nghi bị bỏ rơi trước cổng BV Từ Dũ vào ngày 11/7.Báo An Toàn Giao Thông kể về Sài Gòn: Xe đầu kéo đâm vào cột điện, tài xế và phụ xe mắc kẹt, một người tử vong, hai người bị thương. Tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.Khoảng 6h sáng 10/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy làm một người tử vong tại đường nội bộ KCN Tân Bình, Q.Tân Phú(TP.SG). Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, xe đầu kéo BKS: 51C – 309.12 chạy trên đường CN11 hướng từ đường CN1 về đường Lê Trọng Tấn, đến giao lộ đường CN6, Q.Tân Phú thì tông vào xe máy BKS: 83P1 – 769.48 do một nam thanh niên điều khiển chạy cắt ngang qua đường. Xe đầu kéo tiếp tục đâm vào cột điện giữa dải phân cách rồi mới dừng lại.Báo Tiền Phong kê3 vê2 thống kê: 200.000 người có trình độ đại học thất nghiệp.Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động của Bộ LĐ-TB&XH công bố, hiện cả nước có gần 200.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp.Trong khi, số thất nghiệp với người có trình độ cao đẳng là hơn 94.000 người, và hơn 59.000 người ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Tuy cử nhân thất nghiệp luôn ở mức cao, nhưng nhiều người vẫn đổ xô vào đại học, trong khi trung cấp, cao đẳng luôn trong tình trạng thiếu chỉ tiêu tuyển sinh.Báo Người Lao Động kể: Sáng ngày 10-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết đang chỉ đạo lực lượng vào cuộc điều tra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thiếu nữ tại khu vực gần Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường.Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nhóm cô gái rất trẻ cầm hung khí lao vào "hỗn chiến" tả tơi. Một số thiếu nữ lao vào nhau không chỉ đấm đá, mà còn sử dụng gậy sắt, mũ cối để tấn công đối phương.Báo Lao Động kể chuyện Hà Nội: Nam sinh học giỏi hoảng loạn, tự đập đầu vào tường do quá stress...Tại Viện Sức khỏe và Tâm thần BV Bạch Mai Hà Nội có trường hợp em L.V.T vốn là học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, nhưng do lo lắng nhiều chuyện gia đình, học tập dẫn tới hoảng loạn, có hành động đập đầu vào tường. Theo các bác sĩ, đây là chứng tự ngược đãi bản thân thường gặp ở trẻ vị thành niên.Báo SGGP kể chuyện ở tỉnh Bình Thuận: Bé gái tử vong do hóc hạt lựu.Bé gái 3 tuổi ở tỉnh Bình Thuận khi được người nhà cho ăn quả lựu thì bất ngờ bị hóc, cơ thể nhanh chóng tím tái rồi tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện.Ngày 10-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết, khoảng đầu giờ chiều ngày 9-8, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhi tên L. T. M. (3 tuổi) ngụ phường Đức Long, (TP Phan Thiết) bị hóc hạt lựu và tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu.Sinh viên học kém rủ nhau vào Sư phạm... thế là, tương lai dân tộc sẽ ra sao? Bản tin Infonet báo động “3 điểm/môn đỗ ngành sư phạm: Thế hệ thầy tồi sẽ làm hỏng cả dân tộc”...Bản tin ghi lời PGS.TS Trần Xuân Nhĩ:“Tính đơn giản một người thầy sẽ dạy khoảng 35 năm với 35 thế hệ. 35 thế hệ qua bàn tay của một người thầy dốt thì tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả của nó. Một thế hệ thầy tồi sẽ làm hỏng cả một dân tộc.”Hình như hồi đó, có ai nói “Bác Hồ là người thầy vĩ đại...” Bây giờ hóa ra, ông Hồ là một ông thầy tồi làm hỏng cả một dân tộc?