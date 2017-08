Có Thật Ông Trump Chỉ Muốn Di Dân "Thạo Tiếng Anh" Và Không "Nhận Trợ Cấp"?

Lê Minh Hải

Dự luật RAISE mới là một văn kiện đã được sửa đổi nằm trong một dự luật về cải tổ di trú từng được đưa lên Hạ Viện vào tháng Hai, 2017 vừa qua. Vào thời điểm đó, Dự luật RAISE đã bị thất bại thảm hại ngay tại Hạ viện và chưa bao giờ được chuyển lên Thượng viện. Và bây giờ dự luật này lại tái xuất hiện và được Tổng thống Trump ủng hộ. Dự luật này sẽ thay đổi hệ thống cấp quy chế thường trú nhân bằng cách chọn những di dân nói được tiếng Anh và có năng khiếu cao.RAISE được viết tắt từ dự luật Cải Tổ Di Trú Hoa Kỳ Để (Tạo) Việc Làm Vững Mạnh (tức Reforming American Immigration for Strong Employment).Chúng tôi tin chắc rằng Dự luật RAISE sẽ không bao giờ trở thành luật. Sẽ có sự chống đối mạnh mẽ từ những cộng đồng di dân tại Hoa Kỳ và ông Trump sẽ không đủ số thành viên quốc hội ủng hộ dự luật này. Trong sáu tháng nhậm chức, ông Trump chưa hề có một luật mới nào mà ông đề nghị được thông qua. Mới đây, ông đã cay đắng về dự luật bảo hiểm sức khỏe thất bại tại thượng viện. Ông chỉ đưa ra một vài sắc lệnh hành pháp đều gây nhiều tranh cãi.Dự luật RAISE là một dự luật chống di dân, chống lại sự công bằng và phi nhân bản. Nó sẽ không thể là một luật mang lại cơ hội cho sự bình đẳng. Thay vào đó, dự luật này chỉ mặn mà với người nói được tiếng Anh. Dự luật này sẽ tự động ngưng hầu hết vấn đề di dân từ những quốc gia bên ngòai Âu Châu. Dự luật RAISE sẽ được định nghĩa là dự luật chống người Latinh (nói tiếng Tây Ban Nha), chống người Á Châu và chống người Phi Châu.Vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, ông Trump nói rằng: "Việc duyệt xét đơn tranh đua này sẽ nghiêng về những đương đơn có thể nói tiếng Anh, tự lo tài chánh cho họ và gia đình họ, và thể hiện năng khiếu của họ có thể đóng góp vào nền kinh tế của chúng ta", và Dự luật RAISE sẽ thay thế "hệ thống di dân kém năng khiếu bằng hệ thống dựa trên điểm".Dự luật RAISE sẽ thiết lập hệ thống dựa trên điểm để cấp thẻ xanh và sẽ cho nhiều điểm những người có năng khiếu cao. Ông Trump nói rằng trong tương lai sẽ giảm số di dân đang hưởng những lợi ích của chính phủ. Ông cũng nói rằng luật mới sẽ đưa đến việc trả lương cao cho công nhân Hoa Kỳ. Nhưng ông không nói tại sao các chủ nhân Hoa Kỳ hiện đang thuê mướn rất nhiều di dân làm những việc ít năng khiếu tại Hoa Kỳ! Nhưng lý do rất rõ ràng, vì không đủ số dân Mỹ tha thiết muốn làm những công việc này.Phòng Thương Mại Hoa Kỳ nói rằng Dự luật RAISE sẽ không cải thiện tình trạng công việc làm. Họ nói rằng: "giảm mức di dân xuống 50% sẽ không nâng tiêu chuẩn đời sống tại Hoa Kỳ. Thực tế cho thấy điều này còn đi ngược lại. Nó sẽ làm việc kinh doanh, cộng đồng, kinh tế phát triển, sự thịnh vượng và tạo công việc làm sẽ khó khăn hơn cho công nhân Hoa Kỳ".Luật di trú luôn luôn dựa trên vấn đề chính trị. Nó dựa trên những điều các chính trị gia muốn và cử tri của họ muốn. Trump nói rằng mục đích của Dự luật RAISE nhằm tạo thêm việc làm! Điều này không thể tin được và ông ta không hề có bằng chứng hỗ trợ cho những gì mình nói. Thực tế cho thấy nhiều người chống Dự luật RAISE nói rằng đây chỉ là một chương trình nghị sự kỳ thị chủng tộc da trắng nhưng giả vờ rằng muốn có những trình độ năng khiếu cao.Ông Trump nói rằng chỉ muốn có di dân có năng khiếu. Đây chỉ là cách gián tiếp muốn điều chỉnh lại luật Hoa Kỳ để lọc lựa ra những nhóm sắc tộc và quốc gia, đặc biệt nhắm vào nhóm dân nói tiếng Tây Ban Nha. Những công nhân nói tiếng Tây Ban Nha chiếm 48% lực lượng lao động sinh đẻ ở nước ngòai trong năm 2016. Vì thế, nếu vấn đề di dân trong tương lai bị giới hạn trầm trọng thì ai sẽ làm việc tại Hoa Kỳ?Dự luật RAISE sẽ cắt giảm số thẻ xanh được cấp cho các thành viên gia đình của các công dân Hoa Kỳ xuống một nửa và sẽ lọai bỏ 50.000 chiếu khán (visa) mỗi năm cho một số nước trong chương trình xổ số. Dự luật này vẫn cho phép công dân Hoa Kỳ được bảo lãnh các con nhỏ và vợ/chồng nhưng sẽ không thể bảo lãnh cha mẹ, con cái trên 21 tuổi và anh chị em nữa. Điều này sẽ làm giảm số di dân mới đến Hoa Kỳ mỗi năm từ 1 triệu xuống 500.000 người.Công dân Hoa Kỳ sẽ có thể bảo lãnh vợ/chồng và con nhỏ không giới hạn, nhưng việc bảo lãnh gia đình theo diện thứ tự ưu tiên trên thế giới sẽ giảm từ 480.000 người xuống 88.000 người. Điều này sẽ lọai bỏ các diện bảo lãnh gia đình mở rộng, chẳng hạn như các diện bảo lãnh F1, F2B, F3 và F4.Vì thế, nếu 500.000 chiếu khán mỗi năm không sử dụng cho việc bảo lãnh gia đình thì số chiếu khán sẽ đi về đâu? Theo dự luật này, số chiếu khán này sẽ không sử dụng. Chúng chỉ biến mất mà thôi. Không một chiếu khán nào trong số 500.000 chiếu bị lọai bỏ được đưa vào hệ thống di trú tính điểm mới nếu có. Tại sao vậy? Vì ông mục đích của ông Trump chỉ muốn giảm tất cả người di dân càng nhiều càng tốt. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đệ nhất phu nhân tổng thống, tức vợ ông Trump hiện nay, từng là di dân và cũng từng làm nghề người mẫu bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.Theo Dự luật RAISE, 140.000 chiếu khán làm việc, như chiếu khán H1-B, sẽ được đặt vào hệ thống di trú tính điểm nhằm cho các đương đơn thêm điểm vì khả năng ngọai ngữ, có bằng cấp cao và những yếu tố khác.Dự luật RAISE sẽ đối diện với sự chống đối dữ dội tại Thượng viện. Dự luật này cũng đã gặp sự chỉ trích nặng nề của các dân biểu Đảng Dân Chủ, các nhóm ủng hộ di trú, cũng như các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa. Hầu hết các thành viên đảng Dân Chủ tại Thượng viện và một số thuộc đảng Cộng Hòa, đã từng ủng hộ kế họach hợp pháp hóa di dân bất hợp pháp. Nhiều người thuộc đảng Cộng Hòa thấy nhu cầu có một lực lượng di dân hợp pháp để giúp cho nền kinh tế và dân số tăng trưởng. Dự luật RAISE không tăng số chiếu khán dành cho việc làm hoặc bất kỳ sự hợp pháp hóa nào. Dự luật RAISE chỉ tìm cách giảm người di dân đến mức thấp nhất.Các nhóm ủng hộ di dân cáo buộc ông Trump đang ủng hộ Dự luật RAISE chỉ vì muốn những công dân Hoa Kỳ không phải gốc da trắng không thể bảo lãnh thân nhân của họ nữa.Ông Trump nói rằng: "Xoay đổi hệ thống di dân kém năng khiếu hiện này bằng cách chấp nhận hệ thống dựa trên điểm sẽ cho chúng ta nhiều lợi ích hơn". Nhưng nhiều thành viên đảng Cộng Hòa sợ rằng điều này sẽ làm nguy hại nền kinh tế Hoa Kỳ bằng cách lọai bỏ người di dân ít năng khiếu đang làm những công việc rất thiết yếu, chẳng hạn như công nhân làm việc đồng áng và trong các trại gà.Một người bất đồng Dự luật RAISE nói rằng: "Nghe thì ghê lắm khi chỉ muốn đưa những người tài giỏi nhất, thông minh nhất đến xứ sở này, nhưng khi qúy vị nhìn vào nền kinh tế Hoa Kỳ, vấn đề không đơn giản chút nào- qúy vị cần người có năng khiếu cao nhưng qúy vị cũng cần những công nhân ít năng khiếu".Những người chống Dự luật RAISE nói rằng dự luật làm tăng số di dân có năng khiếu không bao nhiêu, nhưng mục tiêu chỉ là giảm số thẻ xanh càng nhiều càng tốt.Tuy nhiên, theo tin mới nhất cho biết, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, tiên đóan rằng Dự luật RAISE được Tổng thống Trump ủng hộ sẽ chết yểu và sẽ không được Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận. Ngày 6 tháng 8 năm 2017 vừa qua, ông Rubio nói rằng "Dự luật này sẽ không thể thông qua". Ông nói rằng ngay cả Tòa Bạch Ốc đã biết trước rằng dự luật này sẽ không thể có đủ 60 phiếu tại Thượng viện.Tại Thượng viện, Dự luật RAISE cần ít nhất 60 phiếu. Điều này có nghĩa là phải có tất cả 52 Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, cộng thêm 8 Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ, bỏ phiếu thuận cho dự luật này. Thượng nghị sĩ Rubio nói rằng điều này sẽ không thể xảy ra.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Người bảo lãnh nên nộp đơn bảo lãnh mới bây giờ hay nên chờ Dự luật RAISE sẽ tiến hành ra sao?- Đáp: Trong năm 2007 và năm 2012, đã có vài nỗ lực tại Quốc hội muốn thông qua chương trình Cải Tổ Di Trú Tòan Diện. Và cả hai toan tính này đều gặp thất bại, và cũng trong hai lần này, chúng tôi đều khuyên người bảo lãnh không nên chờ đợi nộp đơn. Bây giờ cũng thế, chúng tôi khuyên qúy vị nên nộp đơn ngay bây giờ. Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Người bảo lãnh nên nộp đơn bảo lãnh mới bây giờ hay nên chờ Dự luật RAISE sẽ tiến hành ra sao?- Đáp: Trong năm 2007 và năm 2012, đã có vài nỗ lực tại Quốc hội muốn thông qua chương trình Cải Tổ Di Trú Tòan Diện. Và cả hai toan tính này đều gặp thất bại, và cũng trong hai lần này, chúng tôi đều khuyên người bảo lãnh không nên chờ đợi nộp đơn. Bây giờ cũng thế, chúng tôi khuyên qúy vị nên nộp đơn ngay bây giờ. Đừng chờ đợi nghe ngóng những diễn biến tại Quốc hội.- Hỏi: Theo Dự luật RAISE, những hồ sơ bảo lãnh đã được nộp cho Sở di trú USCIS sẽ ra sao?- Đáp: Những đơn bảo lãnh vợ/chồng và con nhỏ của công dân Hoa Kỳ sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào, nhưng Dự luật RAISE sẽ chấm dứt thật sự những diện bảo lãnh khác.- Hỏi: Về đơn bảo lãnh cha mẹ của công dân Hoa Kỳ thì sao?- Đáp: Dự luật RAISE sẽ cho phép cha mẹ có chiếu khán 5 năm nhưng sẽ không hợp lệ để xin bất cứ trợ cấp cộng đồng nào trong suốt thời gian chiếu khán cho phép. Lê Minh Hải