CSVN Là Nhà Nước Khủng Bố

Từ hình thức đến nội dung, từ thực tế đến pháp lý vụ CSVN bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức là một cuộc khủng bố, cuộc khủng bố do mật vụ và ngoại giao của Đảng Nhà Nước CSVN thực hiện, nên có thể gọi là “khủng bố nhà nước (state terrorism) theo danh từ chánh trị xã hội học.Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 8 năm 2017 có ra “Thông cáo báo chí, về vụ CSVN bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Ngày 2 tháng 8 năm 2017, Bộ Ngoại giao Cộng Hòa Liên Bang Đức tố cáo mật vụ CSVN đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu cán bộ CSVN đang xin tỵ nạn, tại một công viên ở Berlin giữa lúc ban ngày. Sau đó nước Đức đã trục xuất tùy viên tình báo của tòa Đại Sứ CSVN, đồng thời cho triệu Đại sứ CSVN tại Đức để đặt vấn đề.“Bộ Ngoại giao Đức cho rằng “vụ bắt cóc” xảy ra trên lãnh thổ Đức là một hành động vi phạm trắng trợn luật pháp của Đức và luật pháp quốc tế không thể chấp nhận, có thể làm phương hại tới quan hệ giữa hai nước. Chính phủ Đức cũng đòi CS Việt Nam phải lập tức đưa ông Trịnh Xuân Thanh trở về Đức để làm những thủ tục pháp lý xin tỵ nạn. Luật sư của ông Thanh tại Đức cũng xác nhận thân chủ của bà đã bị bắt cóc bằng vũ lực lúc 10:40 sáng tại công viên Tiergarten.“Trong khi đó tại Việt Nam, nhà cầm quyền CSVN cho rằng Ông Trịnh Xuân Thanh đã “tự ra đầu thú” và cho dư luận viên lên án chính phủ Đức “chứa chấp” Trịnh Xuân Thanh.“Trước sự kiện nêu trên, người Việt Nam chúng ta đều không lấy làm ngạc nhiên về tính chất vô luật pháp, hoặc luật pháp kiểu “rừng rú”, về những hành động đàn áp, khủng bố, tra khảo, giết người, gây tội ác không gớm tay của nhà cầm quyền CSVN trước đây và trong những ngày gần đây. Tuy nhiên cả thế giới phải bàng hoàng khi thấy CSVN xem thường luật pháp quốc tế, bất chấp những hậu quả về chính trị, ngoại giao, kinh tế và nhiều lãnh vực khác cho đất nước Việt Nam, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân Việt Nam vốn đang gặp khó khăn do chế độ độc tài toàn trị, tham nhũng, vơ vét tài sản quốc gia, nay lại càng phải khốn khổ hơn nữa. Ngoài ra, người Việt tỵ nạn Cộng sản khắp nơi sẽ không khỏi lo âu vì không biết ngày nào chính cá nhân mình sẽ là nạn nhân.“Vì vậy, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trân trọng đề nghị đồng bào nên có những biện pháp như sau:“1- Đề cao cảnh giác những sự kiện tương tự có thể xảy ra tại bất cứ nơi nào trên thế giới.“2- Tố cáo với nhà chức trách địa phương những cán bộ CS nằm vùng để theo dõi và đề phòng những hành động phá hoại hoặc mưu toan ám hại trong cộng đồng.“3- Lên tiếng tố cáo với các chính phủ trên thế giới về hành động khủng bố, giết người bất chấp luật pháp của nhà cầm quyền CSVN tại Việt Nam cũng như trên thế giới đồng thời theo dõi những hoạt động của các cán bộ nằm vùng.“Sao kính gửi: Các Cộng Đồng Thành Viên để kính tường. Truyền Thông, Báo chí để kính nhờ phổ biến, Phổ biến trên các diễn đàn và mạng lưới toàn cầu.”Về vụ CSVN bắt cóc Trịnh Xuân Thanh [TXT] tại Đức, tạo thành một dư luận rùm beng trong ngòai nước Đức và VN. CSVN cho y lên truyền hình CS tự thú, phát ngôn viên chánh phủ biện minh. Đức thì nằng nằng quyết một CSVN bắt cóc, triệu đại sứ CSVN đến Bộ phản đối, yêu cầu trục xuất tuỳ viên tình báo của Toà Đại sứ CSVN.Sự thật và thực chất của vụ CSVN tổ chức bắt cóc này là một cuộc khủng bố của Đảng Nhà Nước CSVN. CSVN làm không biết bao nhiêu lần đối với những người mà CSVN coi là “lực lượng thù địch” vì bất đồng ý kiến với CS. CSVN khủng bố đen, trắng, xám. CSVN khủng bố khi chưa cướp được chánh quyền. CSVN khủng bố khi đã cướp được chánh quyền. CSVN dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền dối gạt dân chúng.Trước nhứt phân tích chữ khủng bố theo nghĩa danh từ chánh trị xã hội học. Chữ này đã có trong danh từ chánh trị và xã hội học lâu rồi. Hai môn học Chánh trị Học và Xã hội học đã sử dụng chữ này trong sách giáo khoa như cuốn Society: The Basics của John J. Macionis năm 2000 đã xuất bản lần thứ 5 rồi, hầu hết sinh viên đại học Mỹ nào cũng học.Độc tài CS đã biến khủng bố thành một kỹ thuật và nghệ thuật tinh vi, thâm độc và gian ác để khủng bố tinh thần và vật chất con người trước rồi, từ trước, trong và sau cuộc Cánh Mạng Vô sản ở Nga. Còn độc tài quân phiệt như ở Miến Điện và giáo phiệt như ở Iran vẫn dùng khủng bố để trị dân và bây giờ hãy còn. Theo định nghĩa nhiều học giả đồng ý, khủng bố hàm xúc ý nghĩa dùng hành động bạo lực hay dùng hăm doạ của cá nhân hay của tổ chức để đạt mục tiêu chánh trị. Khủng bố có ba hình thức, đen, trắng, xám. Không phải chỉ có cá nhân hay tổ chức chánh trị dùng khủng bố, mà nhà nước cũng dùng đối với người dân của mình. Loại khủng bố nhà nước đó là dùng bạo lực, thường không cần sự giúp đỡ của pháp luật, có khi hành động đó trái luật hay vô luật nữa, nhưng do người của nhà nước thực hiện. Tiêu biểu như Saddam Hussein xây dựng chế độ thống trị của Ông trên đất nước và nhân dân Iraq bằng khủng bố nhà nước.Người ta thấy CS Hà nội đã đang thi hành kế hoạch khủng bố nhà nước đối với những người bất đồng chánh kiến với CS. CS đã khủng bố ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ của PGHH, bắt cóc cho mò tôm nhiều tín đồ PGHH ở Miền Tây Nam Việt. Khi CSVN cướp được chánh quyền, CS khủng bố phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN và phong trào đòi quyền sống, quyền sở hữu đất đai của nông dân và quyền lao động của công nhân. Không biết bao nhiêu lần, suốt từ Bắc chí Nam, chế độ CS Hà nội đã để cho công an CS giả dạng hay tổ chức cho du đãng dùng gậy gộc, hung khí hay vũ khí bén nhọn hành hung những người dân đấu tranh đòi quyền lợi vật chất hay tinh thần. Cường độ và nhịp độ của những cuộc khủng bố nhà nước ở VN ngày càng tăng. Khủng bố nhà nước CSVN quá nhiều, quá thường, lập đi lập lại từ Bắc chí Nam nhiều lần đến nỗi khó mà nhớ hết. Hầu như mỗi lần công an hay nhà cầm quyền trấn áp người dân là có xảy ra, như đó là qui luật, tiêu lịnh hành động của CS đối với người dân dám chống đối nhà cầm quyền vậy.Ăn quen nhịn không quen, CSVN cho làm một cuộc khủng bố nhà nước đối với TXT là kẻ thù của Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng, tại Đức. Đức một quốc gia có kinh nghiệm CS, Bà Thủ Tướng Merkel là người thuộc Đông Đức CS trong thời Chiến tranh Lạnh. Thế là một khủng hoảng chánh trị ngoại giao xảy ra. Đức là đệ nhứt siêu cường kinh tế của Liên Âu, tương quan kinh tế của CSVN với mấy chục nước Liên Âu khó tránh khỏi trục trặc./.(VA)