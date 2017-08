Tin Tặc Đòi Tiền, Dọa Tung Tin Diễn Viên Phim Game Of Thrones

Khoảng đầu tháng 08/2017, các thông tin như email, kịch bản, số điện thoại cá nhân của các diễn viên loạt phim truyền hình Game of Thrones đã bị phát tán trên Internet. Nhóm hacker đã yêu cầu khoản tiền chuộc trị giá hàng triệu USD và đe dọa tung toàn bộ các chương trình truyền hình và nhiều email hơn.Cụ thể, trong thông điệp bằng video dài 5 phút của nhóm “MrSmith” gửi đến Richard Plepler, Giám đốc HBO, cho biết công ty hoặc sẽ phải trả tiền chuộc trong vòng 3 ngày, hoặc họ sẽ công khai dữ liệu nhạy cảm và chương trình đã lấy cắp. Nhóm tuyên bố đã lấy đi 1.5TB dữ liệu, nhưng phía HBO không tin rằng toàn bộ hệ thống email của hãng bị xâm phạm, dù thừa nhận đã bị trộm đi các thông tin độc quyền. HBO vẫn đang hợp tác điều tra với cảnh sát và chuyên gia an ninh mạng.Ngoài video tống tiền, hacker còn phát tán 3.4GB dữ liệu, bao gồm thông tin kỹ thuật về mật mã quản trị và mạng nội bộ của HBO, bản nháp kịch bản 5 tập phim Game of Thrones, số email trong vòng 1 tháng của Phó chủ tịch phụ trách kế hoạch phim Leslie Cohen. Hacker cho biết mất khoảng 6 tháng để đột nhập vào mạng lưới HBO và chi 500,000 USD/năm để mua lỗ hổng zero-day chưa bị khám phá, cho phép truy cập vào mạng lưới.Phần lớn trong hơn 50 tài liệu nội bộ bị công bố được gắn mác “Tuyệt mật”, gồm thư tuyển dụng cán bộ cấp cao, slide bàn về dự thảo công nghệ tương lai, danh sách 37,977 email có tên “Danh bạ của Richard”. Đặc biệt dường như có một tài liệu chứa danh sách phân vai của Game of Thrones đi kèm với số điện thoại, địa chỉ email của các diễn viên như Peter Dinklage, Lena Headey và Emilia Clarke...Những thông tin bị phát tán hiện còn khá hạn chế và kém hơn nếu so với vụ hack Sony hồi năm 2014, khi đó các hacker đã lấy đi hàng loạt dữ liệu, trong đó có nhiều thông tin nhạy cảm cùng với thông tin cá nhân của nhân viên. Nhóm hacker tấn công HBO khẳng định HBO là mục tiêu thứ 17, và chỉ 3 trong số các mục tiêu đã từ chối trả tiền chuộc.Theo: Nguoivietphone.com