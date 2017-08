Mục Sư Cố Vấn Tôn Giáo Của Trump Cho Biết: Thượng Đế Bảo Trump Xóa Sổ Kim Jong-un; Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mattis Cảnh Báo: Bắc Hàn Ngưng Đe Dọa Để Khỏi Bị Tiêu Diệt

WASHINGTON - Sau khi truyền thông đưa tin cùng ngày Thứ Ba về khả năng thu nhỏ đầu nổ nguyên tử của Bắc Hàn để đặt vào phi đạn tầm xa, TT Trump tuyên bố “Họ sẽ bị đáp trả bằng lửa, bằng thịnh nộ, bằng sức mạnh mà thế giới này chưa từng thấy”.Nhà báo diễn giải: chớ thử thách, nguyên thủ Hoa Kỳ sẽ cho phép tấn công, xoá bỏ chế độ Kim.Qua sáng Thứ Tư, TT Trump đã nói tới chương trình hiện đại hoá vũ khí nguyên tử – ông xác nhận “Lệnh đầu tiên của tôi ở vai trò TT là canh tân và hiện đại hoá kho vũ khí nguyên tử và nay là lớn mạnh hơn bao giờ hết”. Ông nhấn mạnh “Chúng tôi hy vọng không phải dùng tới loại sức mạnh này …”.Phát biểu từ Bedminster (New Jersey) trong thời gian nghỉ hè, ông nói rõ “Tốt hơn hết là Pyongyang chớ đe dọa nữa”.Theo nhận xét của phóng viên, TT Trump muốn lưu ý Pyongyang rằng ông nghiêm khắc hơn TT tiền nhiệm, không muốn chiến tranh nguyên tử, nhưng không chấp nhận bị bắt nạt bằng luận điệu hay hình thức khác bởi bất cứ ai.Tại đảo Guam hôm Thứ Tư, ngoại trưởng Tillerson tuyên bố: TT dùng thông điệp mạnh với Bắc Hàn bằng ngôn ngữ mà Kim Jong-un có thể hiểu. Ông Tillerson nói thêm “chưa có gì thay đổi về quân sự trong 24 giờ qua - dân chúng Hoa Kỳ vẫn có thể yên giấc ban đêm”.CNN cho hay: TT Trump tham khảo tổ cố vấn an ninh quốc gia trước và sau phát biểu cảnh cáo Bắc Hàn – phát ngôn viên Bạch Ốc Lindsay Walters tuyên bố: TT và chánh văn phòng Kelly thường xuyên tiếp xúc các thành viên của ban an ninh quốc gia.Mối đe dọa của bom nguyên tử và phi đạn Bắc Hàn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump – mối đe dọa này trở thành vấn đề trung tâm với 2 vụ phóng phi đạn trong tháng qua, ám chỉ tiến bộ của kỹ nghệ vũ khí của Bắc Hàn. Khủng hoảng tăng thêm với nguồn tin tình báo cho hay Bắc Hàn có khả năng thu nhỏ đầu nổ để phi đạn phóng tới mục tiêu.Nghị sĩ John McCain nghĩ rằng TT Trump quá đà – ông nhắc nhở “Phải biết chắc điều gì có thể làm. Người xưa buớc tới nhẹ nhàng với cây gậy lớn trong tay”.Phe DC cũng chỉ trích TT Trump – nghị sĩ Dianne Feinstein nói: TT không giúp gì với những lời bình “nổ tung”.Nghị sĩ CH Lindsey Graham nhận xét: TT đã định ra đường ranh đỏ, và 2 tình huống có thể đưa tới chiến tranh – (1) là khi Bắc Hàn tấn công Guam, hay quyền lợi của Hoa Kỳ và đồng minh, (2) là nếu Bắc Hàn tiếp tục phát triển đầu nổ nguyên tử để dùng phi đạn phóng tới lục địa Hoa Kỳ. Theo lời ông Graham, TT Trump sẽ không kềm chế mối đe dọa, mà là chận đứng mối đe dọa từ Bắc Hàn.Phân tích tình báo cho hay Pyongyang có thê thu nhỏ đầu nổ nguyên tử – nhưng, khả năng này chưa đuợc thực nghiệm. Đang có tranh luận trong cộng đồng tình báo về khả năng và kỹ thuật này của Bắc Hàn. Theo Washington Post, là báo đưa tin trước tin, đó là phân tích của “tình báo quốc phòng - DIA”.Giới quan sát đoán trước chiến tranh không xẩy ra – vì 2 lý do. Trước hết là 2 bên cùng thấy chiến tranh là tai hại. 2 là chế độ Kim biết sẽ thua nếu đối đầu.Trong khi đó 1 trong các cố vân tín ngưỡng của TT Trump tuyên bố: TT Trump có ủy nhiệm của thuợng đế để loại bỏ lãnh tụ Kim tại Bắc Hàn – mục sư Robert Jeffress, là lãnh đạo của First Baptist Dallas Megachurch, cho hay: kinh thánh minh thị mô tả cách đương đầu với những kẻ gây tội ác như ma quỷ.Theo ông Jeffress, kinh thánh dạy rõ rằng thượng đế cho phép các nhà lãnh đạo toàn quyền dùng các phương tiện cần thiết, kể cả chiến tranh, để chận đứng ma quỷ – trong trường hợp Bắc Hàn, TT Trump đuợc ủy nhiệm để trừ khử Kim Jong-un.Mục sư Jeffress đuợc biết tiếng với các phát biểu chống đồng tính, Hồi Giáo, Ki-tô-giáo và đạo Mormon.Liên quan đến tình hình Bắc Hàn, một bản tin khác cho biết không lâu trước khi thông tấn chính thức của Bắc Hàn báo tin về xem xét khả năng tấn công căn cứ Hoa Kỳ tại đảo Guam, 2 oanh tạc cơ thuộc quyền Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, cùng bay diễn tập với phi cơ của các đồng minh Nam Hàn và Nhật hôm Thứ Hai.Sứ mạng xuất phát từ căn cứ Andersen tại Guam hôm Thứ Hai là lần đầu tiên của 1 đơn vị mới đuợc biệt phái từ căn cứ Ellsworth (San Diego) để hỗ trợ các hoạt động của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương. Các đoàn viên phi hành đã diễn tập kỹ thuật nghênh cản và huấn luyện đội hình nhằm tăng kỹ năng và chiến thuật.1 phi công B-1B nói “Với cuộc thực tập này, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ngay tối nay”.Phóng viên của Fox News có dịp đến gần oanh tạc cơ B-1 tại căn cứ Ellsworth trong năm qua, cho hay: chỉ 50% phi đội B-1 có thể xung trận. Theo thống kê của không quân, nguyên nhân là ngân sách bị tỉa xén. Không quân hiện thiếu 400 phi công và khoảng 4000 chuyên viên cơ khí ngay lúc này.Một bản tin khác của ABC News hôm Thứ Tư cho biết rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm Thứ Tư cảnh báo rằng hành động của Bắc Hàn “sẽ liên tục bị chúng ta đè bẹp và mất tất cả mọi khả năng chạy đua vũ khí hay chiến tranh mà họ khởi động,” một ngày sau khi TT Trump đưa ra cảnh báo tương tự trước những báo cáo rằng Bắc Hàn đang tiếp tục có tiến bộ với khả năng nguyên tử.Bộ Trưởng Mattis nói thêm rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un nên “chú ý” đến “tiếng nói thống nhất” của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ khi nói về các trừng phạt mới được đưa ra để chống lại Bắc Hà và kêu gọi Bắc Hàn “ngưng ngay mọi sự xem xét hành động mà có thể dẫn tới chấm dứt chế độ và tiêu diệt dân chúng.”