Công Tố Viên Đặc Biệt Điều Tra Hồ Sơ Nga Mueller Ra Chiêu: Bất Ngờ Khám Xét Nhà Cựu Quản Đốc Tranh Cử Của Trump Để Tìm Chứng Cứ Gian Díu Tài Chánh Với Nga Của Trump

WASHINGTON - Thám tử FBI đã đến khám xét nhà của cựu quản đốc tranh cử của ứng viên tỉ phú Donald Trump, ông Paul Manafort, tại khu vực thủ đô Washington D.C., theo lệnh công tố viên đặc biệt Robert Mueller.Phát ngôn viên của ông Manafort xác nhận hôm Thứ Tư: FBI thi hành lệnh khám xét tại 1 trong các trú sở của ông Manafort, và ông Manafort hợp tác hoàn toàn.Báo Washington Post đưa tin trước tiên, cho biết ông Manafort bị khám nhà hôm 26-7, là 1 ngày sau khi tự nguyện tiếp xúc với nhân viên của ủy ban tình báo Thượng Viện.Tờ Post cho biết: cuộc khám xét trước bình minh không đuợc báo trước.Với trát toà, thám tử FBI đã vào nhà riêng của ông Manafort tại Alexandria (Virginia) thu giữ 1 số tài liệu, vật dụng có liên quan với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.Cũng theo báo The Washington Post hôm Thứ Tư, 9 tháng 8, cho biết có mấy lý do công tố viên đặc biệt Mueller hứng thú điều tra sâu vào ông Manafort.Một số lý do như sau:1 - Ông ấy là chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump nhiều tháng trong cuộc bầu cử 2016;2 - Ông ấy là người có mặt trong cuộc gặp của con trai trưởng của ông Trump với nữ luật sư Nga;3 - Ông ấy có nhiều mối quan hệ chặt chẽ với Nga;4 - Các nhà điều tra có thể dùng ông như là đòn bẩy đưa vào cuộc điều tra lem nhem tài chánh của ông và tất nhiên dính tới ông Trump.