Mỹ: Năng Suất Tăng Kéo Lại Chi Phí Trả Công Lao Động

WASHINGTON - Bộ lao động loan báo hôm Thứ Tư: năng suất quý 2 của công nhân phi nông nghiệp tăng 0.9% so với cùng kỳ năm trước.Năng suất của công nhân trả lương theo giờ trong 3 tháng đã điều chỉnh là tăng 0.1% sau 1 thời gian không tăng giảm. So với quý 2-2016, năng suất chung tăng 1.2% trong 3 tháng qua, là mạnh nhất 2 năm - kinh tế gia phỏng đoán tăng 0.7%.Với năng suất tăng, chi phí lao động tính trên đầu người chỉ tăng 0.6%, không như quý 1 tăng 5.4%. So với quý 2 năm trước, chi phí tính trên từng đơn vị lao động giảm 0.2%.Theo kinh tế gia Daniel Silver làm việc tại JP Morgan (New York), thực tế này làm giảm áp lực với hãng xưởng phải chuyển chi phí tăng xuống vai người tiêu thụ.Thị trường tài chính không cảm thấy bị ảnh hưởng bao nhiêu trong lúc quan ngại về tình hình căng thẳng với Bắc Hàn. Tại New York, kinh tế gia Chris Rupkey làm việc cho ngân hàng MUFG nhận xét: kinh tế Hoa Kỳ đang lão hoá, tỉ lệ tăng trưởng chỉ có thể nâng cao hơn nếu “tất cả bầy ngựa của nhà vua và nhóm quần thần làm kinh tế” có thể làm luật hiệu quả để giảm thuế, giảm giám sát bằng các cải tổ thông qua QH.Trong khi đó, chi nhánh Atlanta của hệ thống ngân hàng trung ương Hoa Kỳ (FED) hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế quý 3.Thông tin đưa lên trang mạng GDP Now hôm Thứ Tư ghi: tăng trưởng GDP quý 3 có thể đạt tỉ lệ 3.5% tính theo năm, thay vì 3.7% trong dự báo công bố hôm 4-8.