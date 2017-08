Việt Kiều Mỹ Trộm Xe Hơi, Bị Bắt ở Bình Dương 3 Ngày Sau

SAIGON -- Một Việt kiều Mỹ trộm xe hơi ở Bình Dương, bị bắt...Báo Tuổi Trẻ cho biết công an đã bắt một Việt kiều Mỹ trộm xe hơi: Qua trích xuất camera an ninh của tòa nhà Becamex Bình Dương, công an xác định kẻ gây án là Kevin Long Nguyễn - một việt kiều Mỹ.Ngày 9-8, công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Kevin Long Nguyễn (29 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.Công an xác định Kevin Long Nguyễn là nghi can gây vụ trộm ôtô táo tợn ngày 6-8. Người lái chiếc ôtô Honda Civic đỗ ở tòa nhà Becamex Bình Dương (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) để vào bên trong trụ ATM rút tiền, khi quay ra thì chiếc xe đã không còn.Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh của tòa nhà ghi lại.Qua trích xuất camera, công an đã xác định danh tính đối tượng gây án là Kevin Long Nguyễn, Việt kiều Mỹ.Làm việc với cơ quan công an, Long Nguyễn khai nhận toàn bộ vụ việc. Sau khi lấy chiếc xe, Long Nguyễn không thay đổi biển số xe mà chạy qua TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rồi quay lại tỉnh Bình Dương.Đến 11h30 ngày 9-8, khi chiếc xe đang chạy trên đường Cách mạng tháng 8, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một thì bị đội hiệp sĩ phường Phú Hòa bắt giữ, bàn giao công an.Báo Pháp Luật cho biết thêm chi tiết rằng:“Nghi can Long khai nhận về Việt Nam được tám tháng. Sáng 6-8, Long đi lang thang từ đại lộ Bình Dương vào khu tòa nhà Becamex hỏi xin việc làm nhưng cô nhân viên không tiếp nhận.Sau đó Long bước ra ngoài, thấy chiếc ô tô đang đỗ có chìa khóa sẵn trên xe, Long mở cửa lên xe phóng đi vào một khách sạn gần đó rồi buổi chiều chạy về hướng TP.SG nhưng bị lạc đường.Sau đó Long lái xe về Đồng Nai vứt bỏ giấy tờ gồm sổ sử dụng đất của chủ xe vô sọt rác. Long đã tìm kiếm chỗ bán chiếc ô tô nhưng do thiếu một số giấy tờ nên chưa thể bán được thì bị phát hiện, bắt giữ.”