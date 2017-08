Quảng Nam: Công Nhân May Đình Công, Đòi Quyền Lợi

HANOI -- Khoảng 100 công nhân may dệt ở tỉnh Quảng Nam đã đình công, theo tin của báo Pháp Luật và thông tấn TTXVN.Bản tin PL cho biết rằng vào ngày 9-8, gần 100 công nhân của Công ty TNHH Dệt may Ducksan Vina (đóng tại Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu được giải quyết các chế độ cho phù hợp. Trong đó, công nhân yêu cầu trả đủ tiền tăng ca và tiền bảo hiểm do làm việc trong môi trường có tiếng ồn, khói bụi.Báo Pháp Luật ghi lời chị NTL: “Làm việc tăng ca nhưng công ty không tính đủ, còn việc người phụ trách không báo cáo đủ thời gian tăng ca nên chúng tôi yêu cầu thay đổi người phụ trách để đảm bảo quyền lợi. Có khi tăng ca Chủ nhật nhưng cũng không được tính lương.”Ông Lê Huy Tứ, Trưởng phòng Lao động-Việc làm (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam), cho biết công nhân đòi hỏi quyền lợi như trên là chính đáng. Công nhân làm tăng ca 12 tiếng đồng hồ thì phải trả lương đủ và đúng 12 tiếng theo quy định. Còn việc kỷ luật công nhân phản ánh chế độ là không đúng, cần phải xóa biên bản kỷ luật đó để công nhân yên tâm đi làm.Bản tin BNews ghi theo bản tin TTXVN ghi thêm: Hơn 100 công nhân Công ty Ducksan Vina đi làm trở lại.Sau khi đàm phán, giải đáp kiến nghị, hơn 100 công nhân Công ty Ducksan Vina đi làm trở lại.Ông Phan Minh Á, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cho biết: Sau khi đàm phán, giải đáp kiến nghị, đề xuất của các công nhân, hơn 100 lao động thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Dệt may Một thành viên Ducksan Vina đã làm việc trở lại vào chiều 9/8.