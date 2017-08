20 Cán Bộ Hô Biến 213 Containers

SAIGON -- Làm thế nào có thể hô biến 200 thùng containers? Đó là chiến công của các cán bộ hải quan tham nhũng?Trong khi báo Người Đưa Tin cho biết phù phép làm hơn 200 container “mất tích” ở cảng Cát Lái đã làm “lộ sai phạm của cán bộ hải quan,” báo Tiền Phong cho biết cụ thể là hơn 20 cán bộ hải quan liên quan vụ 'mất tích' 213 container ở Cát Lái.Bản tin Người Đưa Tin viết rằng liên quan đến 213 container (nhập về cảng Cát Lái từ tháng 4/2015 đến tháng 2/2016) của 56 doanh nghiệp “mất tích bí ẩn”, mới đây, Tổng cục Hải quan đã có thông tin ban đầu. Theo đó, ngành hải quan xác nhận có một số công chức thừa hành tại cảng chưa thực hiện đúng quy trình.Hiện nay đã truy bắt được hơn 60 container.Một lãnh đạo cục Hải quan TP.SG cho biết: “Liên quan đến số container nói trên, Tổng cục Hải quan xác định, một số công chức thừa hành tại chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 chưa thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. Cụ thể, họ chưa cập nhật thông tin, theo dõi tình trạng vận chuyển hàng hóa, không truy tìm hàng khi đã quá thời hạn đăng ký mà chưa có thông tin xác nhận hàng đã đến đích...”.Báo NĐT nói rằng có dấu hiệu cho thấy một số cán bộ hải quan đã can thiệp vào hệ thống điện tử, xóa thông tin xác nhận hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục hải quan ở cửa khẩu nơi đi (BOA), hủy bộ hồ sơ vận chuyển độc lập...Qua xác minh của cơ quan hải quan, 56 doanh nghiệp có 213 container nêu trên đều đã không còn hoạt động hoặc không có trụ sở tại địa chỉ đã đăng ký.Theo thông tin mà PV mới nhận được, cơ quan chức năng đã truy bắt được khoảng 60 container trong tổng số 213 container nói trên.Báo Tiền Phong nêu cụ thể: hơn 20 cán bộ hải quan liên quan vụ 'mất tích' 213 container ở Cát Lái.Liên quan vụ 213 container “mất tích” ở cảng Cát Lái (TP.SG), Tổng cục Hải quan cho biết đang phối hợp Bộ Công an để điều tra, xử lý nghiêm sai phạm. Đồng thời, tổng cục đã có báo cáo sơ bộ gửi Thủ tướng về vụ việc.Ngày 9/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Tổng cục Hải quan đã có báo cáo sơ bộ ban đầu về vụ “mất tích” 213 container hàng hóa quá cảnh ở cảng Cát Lái.Lãnh đạo Cục điều tra chống buôn lậu (thuộc Tổng cục Hải quan) cũng cho hay, vụ việc đang được Bộ Công an chủ trì, Tổng cục Hải quan phối hợp nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm. Vị này cũng khẳng định, thông tin bắt được 50-60 container trong vụ 213 container mất tích này như một số cơ quan báo chí phản ánh không chính xác, chỉ giống về chiêu thức sai phạm của loại hình hàng quá cảnh.Báo TP viết:“Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, đoàn kiểm tra của Tổng cục Hải quan đã xác định hàng loạt cán bộ, công chức hải quan làm thủ tục cho lô hàng quá cảnh trên không đúng quy định về thủ tục hàng hóa quá cảnh khai tờ khai vận chuyển độc lập, xóa hồ sơ trên hệ thống khi hàng vừa qua khỏi cảng. Cơ quan điều tra đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của 23 cán bộ công chức Chi cục Hải quan khu vực 1 (thuộc Cục Hải quan TP.HCM).Liên quan đến vụ "mất tích" 213 container, trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ về hành vi buôn lậu. Hiện, C46 đang củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố bị can, điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.”Bản tin TP nói là vào ngày 31/7, C46 phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Cục Hải quan TP.SG kiểm tra một trong những container còn sót lại nghi nằm trong số hơn 200 container đã bị “mất tích” tại cảng Cát Lái để phục vụ công tác điều tra.Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong container này (loại 40 feet) chứa máy giặt, máy điều hòa, thùng loa nghe nhạc... đã qua sử dụng. Đây là mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Cơ quan chức năng cũng xác định container trên được nhập về từ Nhật (trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 - đầu năm 2016), quá cảnh tại cảng Cát Lái để xuất đi Campuchia.