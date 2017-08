Bắc Hàn: Phóng Thích Mục Sư Canada Gốc Hàn Bị Tù 30 Tháng

SEOUL - Mục sư Canada gốc Hàn vừa đuợc trả tự do sau 30 tháng bị nhà cầm quyền Bắc Hàn giam giữ.Thông tấn nhà nước KCNA đưa tin: ông Hyeon Soo Lim, là người tù ngoại quốc bị cầm tù lâu nhất trong nhiều thập niên, đuợc toà tối cao trả tự do, vì lý do nhân đạo là nhu cầu chữa bệnh.Phát ngôn viên của gia đình Lim cho hay: con trai James Lim đuợc báo tin hôm cuối tuần rằng phi cơ chở viên chưc cao cấp Canada và bác sĩ, chuyển 1 văn thư tới lãnh tụ Kim. Chuyến bay đặc biệt đã hạ cánh tại Pyongyang hôm Thứ Hai.Mục sư Hyeon bị kết án tù chung thân năm 2016 về các tội ác chống lại nhà nước Bắc Hàn – sức khoẻ của tù nhân Hyeon suy sụp từ ngày mất tự do. Gia đình Lim gia tăng lời hô hào phóng thích mục sư tiếp theo cái chết của sinh viên Warmier chỉ 6 ngày sau khi đuợc hồi hương trong tình trạng hôn mê.Trong thư gửi gia đình, bạn bè và hội đoàn nhà thờ tại Mississauga (Ontario, Canada), mục sư Hyeon xác nhận ông bị các chứng bệnh đau bao tử và huyết áp cao hành hạ trong tù.Ông Hyeon Soo Lim bị bắt hồi Tháng 2-2015 trong lúc làm việc nhân đạo tại Rajin (Bắc Hàn), đại diện hội thánh Light Korean Presbyterian Church mà ông lãnh đạo từ 1986. Từ 1997, ông đã thực hiện hơn 100 chuyến đi Bắc Hàn, trong các sứ mạng nhân đạo.Trong trại lao cải, ông phải làm vịêc lao động 8 giờ hàng ngày, 6 ngày mỗi tuần. Hiện còn ít nhất 3 công dân Hoa Kỳ bị giam giữa trong nhà thù Bắc Hàn.